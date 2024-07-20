США зобов’язались підтримувати Україну принаймні 10 років, - Блінкен

Хто б не став наступним президентом США, Вашингтон має зобов'язання підтримувати Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це під час виступу на Аспенському форумі у штаті Колорадо заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Кожна адміністрація має можливість встановлювати власну політику, ми не можемо заблокувати майбутнє. Але лише тиждень тому на саміті НАТО понад 20 країн зібралися на полях саміту, щоб оголосити, що вони провели переговори та підписали 10-річні двосторонні безпекові угоди. Це означає, що всі ці країни, включно зі Сполученими Штатами, взяли на себе зобов’язання допомагати Україні протягом наступного десятиліття, нарощувати її потенціал стримування, розбудовувати її захист", - заявив Блінкен.

Він наголосив, що наразі в обох палатах Конгресу США зберігається "сильна двопартійна більшість на підтримку України". Крім того, хто б не став наступним президентом США, він муситиме зважати на геополітичну ситуацію.

"Я вважаю, що підтримка все ще є, і думаю, будь-яка адміністрація братиме це до уваги. Будь-яка адміністрація має поставити перед собою складні питання: якщо ми зупинимося, якщо ми дамо зворотний хід, і якщо відвернемось від України, що зробить Путін? Він тоді насправді відновить агресію і, можливо, матиме шанс досягти успіху там, де йому допоки не вдавалося.

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В Україні він не зупиниться. Ймовірно, він піде в інші країни регіону, включаючи союзників по НАТО. І інші потенційні агресори, які далеко від України, далеко від Європи, вони також роблять висновки з цієї ситуації", - сказав дипломат.