УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10744 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 310 22

США зобов’язались підтримувати Україну принаймні 10 років, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Хто б не став наступним президентом США, Вашингтон має зобов'язання підтримувати Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки,  про це під час виступу на Аспенському форумі у штаті Колорадо заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Кожна адміністрація має можливість встановлювати власну політику, ми не можемо заблокувати майбутнє. Але лише тиждень тому на саміті НАТО понад 20 країн зібралися на полях саміту, щоб оголосити, що вони провели переговори та підписали 10-річні двосторонні безпекові угоди. Це означає, що всі ці країни, включно зі Сполученими Штатами, взяли на себе зобов’язання допомагати Україні протягом наступного десятиліття, нарощувати її потенціал стримування, розбудовувати її захист", - заявив Блінкен.

Він наголосив, що наразі в обох палатах Конгресу США зберігається "сильна двопартійна більшість на підтримку України". Крім того, хто б не став наступним президентом США, він муситиме зважати на геополітичну ситуацію.

"Я вважаю, що підтримка все ще є, і думаю, будь-яка адміністрація братиме це до уваги. Будь-яка адміністрація має поставити перед собою складні питання: якщо ми зупинимося, якщо ми дамо зворотний хід, і якщо відвернемось від України, що зробить Путін? Він тоді насправді відновить агресію і, можливо, матиме шанс досягти успіху там, де йому допоки не вдавалося.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вже перебуває на шляху до сильної й незалежної держави, - Блінкен

В Україні він не зупиниться. Ймовірно, він піде в інші країни регіону, включаючи союзників по НАТО. І інші потенційні агресори, які далеко від України, далеко від Європи, вони також роблять висновки з цієї ситуації", - сказав дипломат.

Автор: 

США (22395) Україна (5856) Блінкен (1156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Статус союзника вне НАТО, вот минимум которого нужно добиваться...
показати весь коментар
20.07.2024 09:05
+2
Прийде Трамп і скаже "а я рєшіл іначє".
показати весь коментар
20.07.2024 08:52
+2
Трамп плюне на ці зобов'язання,а громадянин США Блінкен тільки руками розведе.
показати весь коментар
20.07.2024 08:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почалося! - чого ж касетників не надаєте
показати весь коментар
20.07.2024 08:50 Відповісти
Ні, Антоні! Не так. До Перемоги України та США!

а не робити обмеження в часі.
показати весь коментар
20.07.2024 18:19 Відповісти
Прийде Трамп і скаже "а я рєшіл іначє".
показати весь коментар
20.07.2024 08:52 Відповісти
Трамп взагалі заявив, що розжене ФБР і більшу половину державних службовців. Скасувати зобов'язання щодо України це йому як вишмарклятися.
показати весь коментар
20.07.2024 09:04 Відповісти
Міморандум? Чи є те, чого ми не знаємо?
показати весь коментар
20.07.2024 08:54 Відповісти
ну да - поки не знищите всих українців.допога ваша вже зрозуміла.
показати весь коментар
20.07.2024 08:54 Відповісти
Трамп все скасує. В нього інше бачення.
показати весь коментар
20.07.2024 08:57 Відповісти
Підрахували через скільки України вже не стане.
показати весь коментар
20.07.2024 08:57 Відповісти
Що зараз може зробити Байден- прийняти нас в НАТО. А далі це вже проблема трампона
показати весь коментар
20.07.2024 08:58 Відповісти
Саме такий крок выдвів би Байдену
значну та гідну роль в світовій історії .
показати весь коментар
20.07.2024 09:06 Відповісти
Байден скаже і завтра Україна в НАТО. Як у зебілів все просто. Одного Орбана вистачить, щоб затягувати вступ до кінця виборів точно. А куди подіти інтереси ермака? Його ж куратори пристрелять, якщо він допустить такий провал. Про кретина в зеленій футболкі взагалі мовчу.
показати весь коментар
20.07.2024 09:10 Відповісти
Для початку потрібно виконувати закони:
- надати лендліз
- розробити план перемоги України
- перестати завищувати ціни на зброю (завищення 8.1млрд на сумі в 21млрд)
показати весь коментар
20.07.2024 10:54 Відповісти
Трамп плюне на ці зобов'язання,а громадянин США Блінкен тільки руками розведе.
показати весь коментар
20.07.2024 08:59 Відповісти
Статус союзника вне НАТО, вот минимум которого нужно добиваться...
показати весь коментар
20.07.2024 09:05 Відповісти
Ізраіль має статус, на який ніякі роки не впливають.
Україна повинна домогтись такого ж.
показати весь коментар
20.07.2024 09:19 Відповісти
до кордонів, які залишаться у 2034 році?
показати весь коментар
20.07.2024 09:43 Відповісти
10 років війну затягувати?Тут що каміння,як в Афганістані? Що бомби,чи не бомби,все однаково виглядає.Бомбами фугасними москалі випалюють великі території.А ви не надаєте дозволів стріляти по аеродромах на москальщині.
показати весь коментар
20.07.2024 10:28 Відповісти
Короче, нас прирекли до 10 років війни.
показати весь коментар
20.07.2024 10:41 Відповісти
Про війну ті % українців, мали думати у пакеті... при голосувані ...
показати весь коментар
20.07.2024 12:26 Відповісти
Кого не запитаєш, ніхто за зеленого не голосував. Як воно трапилось? Ліцемери та брехуни! Я як мешканець столиці точно знаю що всі київськи євреї голосували за саме за нього. Одного разу я запитав свого колишнього однокласника-єврея , чому саме за нього??? Він відверто мені відповів - а щоби доказати що ми теж спроможні і варті. З іншого боку мій племінник студент (українець) сказав мені у 2019, що Зєля це «прикольно і модно, вся молодь за нього»… ну і як вам шановні? Як вам молодь? Чи подобається???
показати весь коментар
20.07.2024 12:49 Відповісти
Так це правда ,зеленський 🤡 це єврейський сором і український теж ...шкода ,я росла з євреями які пройшли другу світову війну ,з їх дітьми, таких залишилося мало , а от онукі їх це вже культивовані на тих хто плате ,та заказує музику ...весь світ танцює але у крові
показати весь коментар
20.07.2024 13:32 Відповісти
 
 