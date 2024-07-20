Рашисты ударили по железной дороге на Харьковщине, 4 работника ранены, есть повреждения
В ночь на 20 июля 2024 года войска РФ в очередной раз атаковали железную дорогу на Харьковщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".
Как отмечается, 4 работника получили незначительные ранения, повреждены здания и подвижной состав.
"Кроме того, из-за последствий ударов, была повреждена контактная сеть на выезде из самого Харькова и поезда сообщением Киев-Харьков 63 и 719 ожидали устранения последствий. Ночью движение возобновили, поезда следуют в столицу. Также задерживается Интерсити до Краматорска", - говорится в сообщении.
В "УЗ" отмечают, что железнодорожники собрали всю информацию о пересадках пассажиров.
"Выполним задачу и довезем каждого, в том числе с пересадками на международный рейс в Хелм. Часть пассажиров будут ожидать их поезда, часть для скорости и удобства - отвезем резервными микроавтобусами", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Лимане Донецкой области в результате обстрела российскими войсками разрушено здание железной дороги, восстановлению оно не подлежит.
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