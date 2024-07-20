Рашисти вдарили по залізниці на Харківщині, 4 працівники поранені, є пошкодження

У ніч на 20 липня 2024 року війська РФ вчергове атакували залізницю на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

Як зазначається, 4 працівники отримали незначні поранення, пошкоджено будівлі та рухомий склад.

"Окрім того, через наслідки ударів, була ушкоджена контактна мережа на виїзді з самого Харкова й поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Вночі рух поновили, поїзди прямують до столиці. Також затримується Інтерсіті до Краматорська", - йдеться у повідомленні.

В "УЗ" наголошують, що залізничники зібрали всю інформацію про пересадки пасажирів.

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"Ввиконаємо задачу та довеземо кожного, зокрема із пересадками на міжнародний рейс до Хелма. Частину пасажирів очікуватимуть їхні поїзди, частину для швидкості та зручності - відвеземо резервними мікроавтобусами", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Лимані на Донеччині внаслідок обстрілу російськими військами зруйновано будівлю залізниці, відновленню вона не підлягає.