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Унаслідок російського обстрілу зруйновано адмінбудівлю "Укрзалізниці" в Лимані. ФОТО

У Лимані на Донеччині внаслідок обстрілу російськими військами зруйновано будівлю залізниці, відновленню вона не підлягає.

Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

"Цього разу після обстрілу російської армії відновленню не підлягає адміністративна будівля залізниці в Лимані, а інші приміщення зазнали суттєвих ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

У Лимані зруйновано будівлю Укрзалізниці

Як зазначається, залізничники вже намагалися відновити їх після попередніх обстрілів, поставили нові вікна, провели подекуди косметичний ремонт, але цього разу масштаб руйнувань суттєвіший.

"На щастя, жертв чи постраждалих серед працівників залізниці вдалось уникнути, проте так щастить не завжди", - додали в "Укрзалізниці".

Також дивіться: Рашисти вдарили по Покровську: Влучання в об’єкт соцінфраструктури, 5 осіб поранено. ФОТО

Автор: 

Укрзалізниця (6927) Донецька область (8925) Лиман (232)


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Кирпа будував, а рашисти знищили!! РигоАНАЛИ на московії, радіють таким досягненням обмилка в Україні!!
Це прутін, на 10 роковини убивства людей рейсу MH17, відзначає!!
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17.07.2024 21:34 Відповісти
 
 