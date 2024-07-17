УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8984 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
1 338 4

Рашисти вдарили по Покровську: Влучання в об’єкт соцінфраструктури, 5 осіб поранено. ФОТО

Російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту соціальної інфраструктури у Покровську на Донеччині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни обстріляли Покровськ

"Будівля частково зруйнована прямим влучанням. Ще 6 багатоповерхівок пошкоджені", - йдеться в повідомленні.

Попередньо відомо про 5 поранених віком від 41 до 73 років.

Читайте: Росіяни формують список шахт на окупованих територіях Донеччини для "приватизації", - Центр нацспротиву

Автор: 

обстріл (29517) Донецька область (8925) Покровськ (695)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
трамп прийде - порядок наведе.

росія тримається на ниточці. на тій ниточці, що у неї китай нафту купує.

цю проблему можна вирішити невоєнними методами. визнати росію країною спонсором тероризму. і тоді ніхто не зможе в неї нічого купувати, під загрозую американських санкцій. китай скаже: "а нам же потрібна російська нафта." америка скаже "а ми можемо вам росіську нафту своєю замінити." трамп каже, що коли прийде до влади - збільшить кількість добуваємої в сша нафти. і все! залишистья рахувати тільки дні до смерті росії!

якщо ж не получиться це зробити невоєнними методами, тоді америці слід буде допомогти україні виробити 100 своїх далекобійних ракет. 100 ракет - 100 росіських нафтодобувних підприємств - і росія нафти більше не добуває!
показати весь коментар
17.07.2024 16:58 Відповісти
Він не прогнозований.Та й газ ще є в москалів,а скоро опалювальний сезон,тому падіння ціни нафту може бути компенсоване ціною на газ,а газ зросте,а якщо москалі в газосховище попадуть,то ціна злетить.
показати весь коментар
17.07.2024 18:21 Відповісти
Збирайте оиаких з їхніми сім,ями в одному місці і дайте координати кацапні і буде гарно
показати весь коментар
17.07.2024 17:29 Відповісти
 
 