Рашисти вдарили по Покровську: Влучання в об’єкт соцінфраструктури, 5 осіб поранено. ФОТО
Російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту соціальної інфраструктури у Покровську на Донеччині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.
"Будівля частково зруйнована прямим влучанням. Ще 6 багатоповерхівок пошкоджені", - йдеться в повідомленні.
Попередньо відомо про 5 поранених віком від 41 до 73 років.
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росія тримається на ниточці. на тій ниточці, що у неї китай нафту купує.
цю проблему можна вирішити невоєнними методами. визнати росію країною спонсором тероризму. і тоді ніхто не зможе в неї нічого купувати, під загрозую американських санкцій. китай скаже: "а нам же потрібна російська нафта." америка скаже "а ми можемо вам росіську нафту своєю замінити." трамп каже, що коли прийде до влади - збільшить кількість добуваємої в сша нафти. і все! залишистья рахувати тільки дні до смерті росії!
якщо ж не получиться це зробити невоєнними методами, тоді америці слід буде допомогти україні виробити 100 своїх далекобійних ракет. 100 ракет - 100 росіських нафтодобувних підприємств - і росія нафти більше не добуває!