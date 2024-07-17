Рашисти вдарили по Покровську: Влучання в об’єкт соцінфраструктури, 5 осіб поранено. ФОТО

Російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту соціальної інфраструктури у Покровську на Донеччині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

"Будівля частково зруйнована прямим влучанням. Ще 6 багатоповерхівок пошкоджені", - йдеться в повідомленні.

Попередньо відомо про 5 поранених віком від 41 до 73 років.

Читайте: Росіяни формують список шахт на окупованих територіях Донеччини для "приватизації", - Центр нацспротиву