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Новости
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Ночью военные РФ нанесли три ракетных удара по Барвинковому на Харьковщине, двое погибших

Барвінкове

Сегодня, 20 июля, в 03:15 враг обстрелял с. Барвинковое на Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на Facebook-странице сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

"Сегодня ночью военные РФ нанесли три ракетных удара по городу. Повреждены более 50 жилых домов, административные здания, хозяйственные постройки, автомобили. По предварительным данным, погибли двое гражданских людей, еще трое получили ранения", - говорится в сообщении.

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что россияне атаковали Барвинковое ракетами "Искандер" - били по объекту инфраструктур.

Читайте также: Рашисты ударили по железной дороге на Харьковщине, 4 работника ранены, есть повреждения

Автор: 

обстрел (28239) Харьковщина (5577)


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Не "військові РФ", а орки, загарбники, ворог чи щось таке. Бо багато честі!
Ще "воїнами" назвіть!
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20.07.2024 09:16 Ответить
Янсур анабой!
Чому той ср...й бєлгород ще не стертий?
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20.07.2024 09:21 Ответить
І так кожен день рашисти вбили людей ,зруйнували будинки якась відповідь буде по цих виродках ,чи чергова маячня від Буданова.
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20.07.2024 09:21 Ответить
От нахіба? Того Барвінкового й так - невеликий приватний сектор, ніяких заводів. Й так все розбите після 22-го.
Не можуть підори вибачити, що в Барвінково дві вулиці названі - одна в честь мого батальйону, друга в честь мого небесного комбата.
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20.07.2024 09:55 Ответить
Залізниця і супермаркет "Барвінок" не дають спокою кацапами.
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20.07.2024 10:00 Ответить
Теж знайомі місця, друже?
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20.07.2024 10:06 Ответить
Ага, трохи.
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20.07.2024 10:10 Ответить
Весна, літо 22-го. Фермоп.. Вірнопілля )) Штурм Ізюму.
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20.07.2024 10:35 Ответить
Тому що якась мразота навела. Скоріш за все били по залізниці.
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20.07.2024 10:01 Ответить
 
 