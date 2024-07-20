Ночью военные РФ нанесли три ракетных удара по Барвинковому на Харьковщине, двое погибших

Сегодня, 20 июля, в 03:15 враг обстрелял с. Барвинковое на Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на Facebook-странице сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

"Сегодня ночью военные РФ нанесли три ракетных удара по городу. Повреждены более 50 жилых домов, административные здания, хозяйственные постройки, автомобили. По предварительным данным, погибли двое гражданских людей, еще трое получили ранения", - говорится в сообщении.

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что россияне атаковали Барвинковое ракетами "Искандер" - били по объекту инфраструктур.

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