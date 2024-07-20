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Новини
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Вночі військові РФ завдали три ракетні удари по Барвінковому на Харківщині, двоє загиблих

Барвінкове

Сьогодні,  20 липня,  о 03:15 ворог обстріляв с. Барвінкове на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на Facebook-сторінці повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

"Сьогодні вночі військові РФ завдали три ракетні удари по місту. Пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі. За попередніми даними, загинули двоє цивільних людей, ще троє дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив,  що росіяни атакували Барвінкове ракетами "Іскандер" - били по об’єкту інфраструктур.

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Автор: 

обстріл (28156) Харківщина (6054)


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Не "військові РФ", а орки, загарбники, ворог чи щось таке. Бо багато честі!
Ще "воїнами" назвіть!
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20.07.2024 09:16 Відповісти
Янсур анабой!
Чому той ср...й бєлгород ще не стертий?
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20.07.2024 09:21 Відповісти
І так кожен день рашисти вбили людей ,зруйнували будинки якась відповідь буде по цих виродках ,чи чергова маячня від Буданова.
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20.07.2024 09:21 Відповісти
От нахіба? Того Барвінкового й так - невеликий приватний сектор, ніяких заводів. Й так все розбите після 22-го.
Не можуть підори вибачити, що в Барвінково дві вулиці названі - одна в честь мого батальйону, друга в честь мого небесного комбата.
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20.07.2024 09:55 Відповісти
Залізниця і супермаркет "Барвінок" не дають спокою кацапами.
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20.07.2024 10:00 Відповісти
Теж знайомі місця, друже?
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20.07.2024 10:06 Відповісти
Ага, трохи.
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20.07.2024 10:10 Відповісти
Весна, літо 22-го. Фермоп.. Вірнопілля )) Штурм Ізюму.
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20.07.2024 10:35 Відповісти
Тому що якась мразота навела. Скоріш за все били по залізниці.
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20.07.2024 10:01 Відповісти
 
 