Вночі військові РФ завдали три ракетні удари по Барвінковому на Харківщині, двоє загиблих
Сьогодні, 20 липня, о 03:15 ворог обстріляв с. Барвінкове на Харківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на Facebook-сторінці повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
"Сьогодні вночі військові РФ завдали три ракетні удари по місту. Пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі. За попередніми даними, загинули двоє цивільних людей, ще троє дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що росіяни атакували Барвінкове ракетами "Іскандер" - били по об’єкту інфраструктур.
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Ще "воїнами" назвіть!
Чому той ср...й бєлгород ще не стертий?
Не можуть підори вибачити, що в Барвінково дві вулиці названі - одна в честь мого батальйону, друга в честь мого небесного комбата.
Фермоп..Вірнопілля )) Штурм Ізюму.