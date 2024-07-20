Вночі військові РФ завдали три ракетні удари по Барвінковому на Харківщині, двоє загиблих

Сьогодні, 20 липня, о 03:15 ворог обстріляв с. Барвінкове на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на Facebook-сторінці повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

"Сьогодні вночі військові РФ завдали три ракетні удари по місту. Пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі. За попередніми даними, загинули двоє цивільних людей, ще троє дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що росіяни атакували Барвінкове ракетами "Іскандер" - били по об’єкту інфраструктур.

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