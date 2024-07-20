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Блинкен о разрешении США бить вглубь РФ: Разговоры об этом продолжаются постоянно

Ентоні Блінкен про удари углиб РФ

Вашингтон может изменить свою позицию относительно разрешения Украине стрелять вглубь России. Однако это должно быть частью большей стратегии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом во время выступления на Аспенском форуме в штате Колорадо заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что разговоры на эту тему продолжаются.

"На каждом шагу этого пути мы пытались сделать так, чтобы адаптироваться и приспосабливаться к реалиям на поле боя, к тому, что на самом деле происходит, чтобы украинцы имели то, что им нужно, когда им это нужно. Но часто это не так просто, как кажется.

В разные моменты в течение последних двух с половиной лет та или иная система оружия попадала в заголовки газет - или это F16, который сейчас в процессе поставки, или это танки Абрамс, или какие-то другие системы. И казалось, постоянно встает этот вопрос: даем мы им это вооружение или нет. Но недостаточно просто передать им системы вооружения, они должны уметь ими пользоваться, они должны иметь возможность поддерживать их, это должно быть частью единой стратегии", - подчеркнул Блинкен.

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Каждый шаг на этом пути является очень важным, добавил госсекретарь США. И отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать "приспосабливаться и адаптироваться",

Напомним, в начале июля заместитель помощника государственного секретаря США Кристофер Смит заявил, что Штаты и Украина обсуждают возможность расширения разрешения на применение американского оружия по территории РФ

Автор: 

оружие (10288) США (27334) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+11
Да какие там уже удары вглубь рашки если уже только одни разговоры про капитуляцию Украины идут. Потому что в етом говеном продажном мире больше боятся развала рашки чем уничтожение Украины и миллионов людей. Ето так называемый цивилизованный мир молча проглотил уничтожение Сирии и миллионов сирийцев, и так же проглотит уничтожение Украины.
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20.07.2024 09:59 Ответить
+8
В вас ше лоби не тверді - від розмов?
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20.07.2024 09:54 Ответить
+6
Лицемірству лицемірних лицемірів немає меж...
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20.07.2024 09:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
В вас ше лоби не тверді - від розмов?
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20.07.2024 09:54 Ответить
Лицемірству лицемірних лицемірів немає меж...
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20.07.2024 09:56 Ответить
Мля.. А де ленд ліз?
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20.07.2024 13:28 Ответить
Поверьте моему опыту. Там (куда вы намекаете) его точно нет.
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20.07.2024 14:26 Ответить
Да какие там уже удары вглубь рашки если уже только одни разговоры про капитуляцию Украины идут. Потому что в етом говеном продажном мире больше боятся развала рашки чем уничтожение Украины и миллионов людей. Ето так называемый цивилизованный мир молча проглотил уничтожение Сирии и миллионов сирийцев, и так же проглотит уничтожение Украины.
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20.07.2024 09:59 Ответить
Нешановний,не паліться.
Жоден українець не назве американця "піндосом". А в" узьких"це автоматично виходить.
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20.07.2024 10:36 Ответить
по вашим соплежуйским методичкам все капитулировать хотят и сштаты и украина только,кацапы как перемалывались так и перемалываються артой,фпвшками.а кацапы все ультиматумы ставят усыраясь за села на 3 хаты на бамбасе)
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20.07.2024 10:39 Ответить
Как бы там ни было но наступают и продвигаются. сейчас кацапы а не мы.А наши дорогие в кавычках западные союзнички во главе со штатами не могут или не хотят обеспечить нас достаточным количеством нужного для победы оружия
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20.07.2024 10:55 Ответить
Розмови...розмови...Можете ще про політ на Меркурій порозмовляти.
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20.07.2024 10:09 Ответить
говорили-балакали, сіли та й заплакали

готуємось до саміту капітуляції, в присутності кацапів!
світла, все одно нема.
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20.07.2024 10:10 Ответить
Дуже це все якось тривожно і хєрове передчуття. Гидко читати цих байденівських діячив. Саме мʼяке слово - лицемірна лівацька мерзота, послідовники чорножопої мавпи. Не знаю як і що буде за президентства Трампа, але маю надію на якісь позитив
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20.07.2024 10:44 Ответить
люди які розпочали цю війну повинні змінювати правила по яким вона повинна відбутися??ви реально думаєте що у них такі цілі??
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20.07.2024 10:12 Ответить
Поки тривають ті розмови, орда продовжує нищити Україну.
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20.07.2024 10:15 Ответить
А хто забороняє нищити логістику на ТОТ,закрема новозбудовану залізницю РФ-Марік-Мелітополь!! Якою живиться окупант півдня України??))
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20.07.2024 10:36 Ответить
Оманські перемовники здали Південь ,ромінувавши Чонгар і повертати його не бажають,все як домовлялися Херсонщина та Запоріжжя "исконно русская земля"!!))
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20.07.2024 10:40 Ответить
Як там F-16? Вже долетіли?
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20.07.2024 10:27 Ответить
За повідомленнями американців, пілоти поки що вчать англійську абетку.
Вже дійшли до літери W.
What the Fuck?

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20.07.2024 10:55 Ответить
... 3,14здеть не мішки тягать.
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20.07.2024 10:37 Ответить
А може постійно потрібно їбашити по їх аеродромах...
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20.07.2024 10:43 Ответить
Україну по ходу всеж таки вирішили злити.
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20.07.2024 10:44 Ответить
морква для віслючка
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20.07.2024 10:52 Ответить
Суд ООН визнав окупацію Ізраїлем палестинських територій анексією.
Про Україну - мовчок...
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20.07.2024 11:02 Ответить
Спитайте, на чиї криваві грошенята розкошують оон-ські мажори і скільки мільярдів ввалили у пластєліну!
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20.07.2024 11:07 Ответить
"Розмови тривають постійно" - це потужно, це допоможе.
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20.07.2024 12:25 Ответить
 
 