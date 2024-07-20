Блінкен про дозвіл США бити углиб РФ: Розмови про це тривають постійно

Вашингтон може змінити свою позицію щодо дозволу Україні стріляти вглиб Росії. Проте це має бути частиною більшої стратегії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це під час виступу на Аспенському форумі у штаті Колорадо заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він зазначив, що розмови на цю тему тривають.

"На кожному кроці цього шляху ми намагалися зробити так, щоб адаптуватися і пристосовувалися до реалій на полі бою, до того, що насправді відбувається, щоб українці мали те, що їм потрібно, коли їм це потрібно. Але часто це не так просто, як здається.

У різні моменти протягом останніх двох з половиною років та чи інша система зброї потрапляла в заголовки газет - чи це F16, який зараз в процесі постачання, чи це танки Абрамс, чи якісь інші системи. І здавалося, постійно постає це питання: даємо ми їм це озброєння чи ні. Але недостатньо просто передати їм системи озброєння, вони повинні вміти ними користуватися, вони повинні мати можливість підтримувати їх, це має бути частиною єдиної стратегії", - наголосив Блінкен.

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Кожен крок на цьому шляху є дуже важливим, додав держсекретар і США. Та зазначив, що Сполучені Штати продовжуватимуть "пристосовуватись та адаптуватись",

Нагадаємо, на початку липня заступник помічника державного секретаря США Крістофер Сміт заявив, що Штати та Україна обговорюють можливість розширення дозволу на застосування американської зброї по території РФ