УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10710 відвідувачів онлайн
Новини
2 397 27

Блінкен про дозвіл США бити углиб РФ: Розмови про це тривають постійно

Ентоні Блінкен про удари углиб РФ

Вашингтон може змінити свою позицію щодо дозволу Україні стріляти вглиб Росії. Проте це має бути частиною більшої стратегії.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на Голос Америки, про це під час виступу на Аспенському форумі у штаті Колорадо заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він зазначив, що розмови на цю тему тривають.

"На кожному кроці цього шляху ми намагалися зробити так, щоб адаптуватися і пристосовувалися до реалій на полі бою, до того, що насправді відбувається, щоб українці мали те, що їм потрібно, коли їм це потрібно. Але часто це не так просто, як здається.

У різні моменти протягом останніх двох з половиною років та чи інша система зброї потрапляла в заголовки газет - чи це F16, який зараз в процесі постачання, чи це танки Абрамс, чи якісь інші системи. І здавалося, постійно постає це питання: даємо ми їм це озброєння чи ні. Але недостатньо просто передати їм системи озброєння, вони повинні вміти ними користуватися, вони повинні мати можливість підтримувати їх, це має бути частиною єдиної стратегії", - наголосив Блінкен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран може отримати матеріал для ядерної зброї за тиждень-два, - Блінкен

Кожен крок на цьому шляху є дуже важливим, додав держсекретар і США. Та зазначив, що Сполучені Штати продовжуватимуть "пристосовуватись та адаптуватись",

Нагадаємо,  на початку липня заступник помічника державного секретаря США Крістофер Сміт заявив, що Штати та Україна обговорюють можливість розширення дозволу на застосування американської зброї по території РФ

Автор: 

зброя (7430) США (22395) Блінкен (1156)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Да какие там уже удары вглубь рашки если уже только одни разговоры про капитуляцию Украины идут. Потому что в етом говеном продажном мире больше боятся развала рашки чем уничтожение Украины и миллионов людей. Ето так называемый цивилизованный мир молча проглотил уничтожение Сирии и миллионов сирийцев, и так же проглотит уничтожение Украины.
показати весь коментар
20.07.2024 09:59
+8
В вас ше лоби не тверді - від розмов?
показати весь коментар
20.07.2024 09:54
+6
Лицемірству лицемірних лицемірів немає меж...
показати весь коментар
20.07.2024 09:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В вас ше лоби не тверді - від розмов?
показати весь коментар
20.07.2024 09:54 Відповісти
Лицемірству лицемірних лицемірів немає меж...
показати весь коментар
20.07.2024 09:56 Відповісти
Мля.. А де ленд ліз?
показати весь коментар
20.07.2024 13:28 Відповісти
Поверьте моему опыту. Там (куда вы намекаете) его точно нет.
показати весь коментар
20.07.2024 14:26 Відповісти
Да какие там уже удары вглубь рашки если уже только одни разговоры про капитуляцию Украины идут. Потому что в етом говеном продажном мире больше боятся развала рашки чем уничтожение Украины и миллионов людей. Ето так называемый цивилизованный мир молча проглотил уничтожение Сирии и миллионов сирийцев, и так же проглотит уничтожение Украины.
показати весь коментар
20.07.2024 09:59 Відповісти
Нешановний,не паліться.
Жоден українець не назве американця "піндосом". А в" узьких"це автоматично виходить.
показати весь коментар
20.07.2024 10:36 Відповісти
по вашим соплежуйским методичкам все капитулировать хотят и сштаты и украина только,кацапы как перемалывались так и перемалываються артой,фпвшками.а кацапы все ультиматумы ставят усыраясь за села на 3 хаты на бамбасе)
показати весь коментар
20.07.2024 10:39 Відповісти
Как бы там ни было но наступают и продвигаются. сейчас кацапы а не мы.А наши дорогие в кавычках западные союзнички во главе со штатами не могут или не хотят обеспечить нас достаточным количеством нужного для победы оружия
показати весь коментар
20.07.2024 10:55 Відповісти
Розмови...розмови...Можете ще про політ на Меркурій порозмовляти.
показати весь коментар
20.07.2024 10:09 Відповісти
говорили-балакали, сіли та й заплакали

готуємось до саміту капітуляції, в присутності кацапів!
світла, все одно нема.
показати весь коментар
20.07.2024 10:10 Відповісти
Дуже це все якось тривожно і хєрове передчуття. Гидко читати цих байденівських діячив. Саме мʼяке слово - лицемірна лівацька мерзота, послідовники чорножопої мавпи. Не знаю як і що буде за президентства Трампа, але маю надію на якісь позитив
показати весь коментар
20.07.2024 10:44 Відповісти
люди які розпочали цю війну повинні змінювати правила по яким вона повинна відбутися??ви реально думаєте що у них такі цілі??
показати весь коментар
20.07.2024 10:12 Відповісти
Поки тривають ті розмови, орда продовжує нищити Україну.
показати весь коментар
20.07.2024 10:15 Відповісти
А хто забороняє нищити логістику на ТОТ,закрема новозбудовану залізницю РФ-Марік-Мелітополь!! Якою живиться окупант півдня України??))
показати весь коментар
20.07.2024 10:36 Відповісти
Оманські перемовники здали Південь ,ромінувавши Чонгар і повертати його не бажають,все як домовлялися Херсонщина та Запоріжжя "исконно русская земля"!!))
показати весь коментар
20.07.2024 10:40 Відповісти
Як там F-16? Вже долетіли?
показати весь коментар
20.07.2024 10:27 Відповісти
За повідомленнями американців, пілоти поки що вчать англійську абетку.
Вже дійшли до літери W.
What the Fuck?

показати весь коментар
20.07.2024 10:55 Відповісти
... 3,14здеть не мішки тягать.
показати весь коментар
20.07.2024 10:37 Відповісти
А може постійно потрібно їбашити по їх аеродромах...
показати весь коментар
20.07.2024 10:43 Відповісти
Україну по ходу всеж таки вирішили злити.
показати весь коментар
20.07.2024 10:44 Відповісти
морква для віслючка
показати весь коментар
20.07.2024 10:52 Відповісти
Суд ООН визнав окупацію Ізраїлем палестинських територій анексією.
Про Україну - мовчок...
показати весь коментар
20.07.2024 11:02 Відповісти
Спитайте, на чиї криваві грошенята розкошують оон-ські мажори і скільки мільярдів ввалили у пластєліну!
показати весь коментар
20.07.2024 11:07 Відповісти
"Розмови тривають постійно" - це потужно, це допоможе.
показати весь коментар
20.07.2024 12:25 Відповісти
 
 