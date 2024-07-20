Рашисты ударили по селу на Харьковщине: 4 человека ранены
20 июля в 15.40 оккупанты FPV-дроном ударили по селу Ивашки на Харьковщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате попадания в магазин четверо гражданских получили различной степени ранения. Предварительно: двое мужчин 48 и 33 лет, две женщины 62 и 44 лет.
Сейчас их госпитализируют в больницу.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль