Рашисты ударили по селу на Харьковщине: 4 человека ранены

20 июля в 15.40 оккупанты FPV-дроном ударили по селу Ивашки на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате попадания в магазин четверо гражданских получили различной степени ранения. Предварительно: двое мужчин 48 и 33 лет, две женщины 62 и 44 лет.

Сейчас их госпитализируют в больницу.

Также смотрите: Последствия вражеских обстрелов Харьковщины. ФОТОРЕПОРТАЖ