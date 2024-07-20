Рашисти вдарили по селу на Харківщині: 4 особи поранено

20 липня о 15.40 окупанти FPV-дроном ударили по селу Івашки на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок влучання у магазин четверо цивільних отримали різного ступеню поранення. Попередньо: двоє чоловіків 48 та 33 років, дві жінки 62 та 44 років.

Наразі їх госпіталізовують до лікарні.

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