Рашисти вдарили по селу на Харківщині: 4 особи поранено
20 липня о 15.40 окупанти FPV-дроном ударили по селу Івашки на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, унаслідок влучання у магазин четверо цивільних отримали різного ступеню поранення. Попередньо: двоє чоловіків 48 та 33 років, дві жінки 62 та 44 років.
Наразі їх госпіталізовують до лікарні.
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