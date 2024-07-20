Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж

Вночі ворог завдав ракетних ударів по Барвінковому та с. Олексіївка Богодухівського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області

20 липня близько 3:15 ворог завдав ракетного удару по м. Барвінкове Ізюмського району. Пошкоджено понад 50 житлових будинків, господарчі приміщення. Загинули двоє чоловіків віком 48 та 69 років. Отримали тілесні ушкодження чотири людини: двоє чоловіків та двоє жінок. За попередніми даними, ворог вдарив по місту трьома ракетами "Іскандер".

19 липня орієнтовно о 23:45 війська РФ здійснили ракетну атаку по сільськогосподарському підприємству у с. Олексіївка Богодухівського району. Горіла пшениця та конструктивні елементи складського приміщення. Попередньо, ЗС РФ застосували по населеному пункту ракету Х-59.

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