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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж

Вночі ворог завдав ракетних ударів по Барвінковому та  с. Олексіївка Богодухівського району. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області

20 липня близько 3:15 ворог завдав ракетного удару по м. Барвінкове Ізюмського району. Пошкоджено понад 50 житлових будинків, господарчі приміщення. Загинули двоє чоловіків віком 48 та 69 років. Отримали тілесні ушкодження чотири людини: двоє чоловіків та двоє жінок. За попередніми даними, ворог вдарив по місту трьома ракетами "Іскандер".

19 липня орієнтовно о 23:45 війська РФ здійснили ракетну атаку по сільськогосподарському підприємству у с. Олексіївка Богодухівського району. Горіла пшениця та конструктивні елементи складського приміщення. Попередньо, ЗС РФ  застосували по населеному пункту ракету Х-59.

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Наслідки Харківщина 20 серпня
Наслідки Харківщина 20 серпня
Наслідки Харківщина 20 серпня
Наслідки Харківщина 20 серпня

Автор: 

обстріл (28428) прокуратура (3675) Харківщина (6054)


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..це ж, блд, по таких малих селищах цілі для кацапів здають "свої", місцеві..
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20.07.2024 11:32 Відповісти
 
 