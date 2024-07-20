Доба на Харківщині: окупанти обстріляли щонайменше 5 населених пунктів

Минулої доби військові РФ гатили по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Куп'янського районів Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зранку 20 липня ворог поцілив у лісовий масив біля села Лісне Харківського району, внаслідок чого сталася пожежа. А вночі обстріляв село Олексіївка Богодухівського району. Внаслідок обстрілу горіла пшениця в складському приміщенні та конструктивні елементи будівлі. Пошкоджено 3 складські будівлі.

Близько опівночі росіяни вдарили "Іскандером" по селу Водяне Богодухівського району, пошкоджене зерносховище.

Протягом дня 19 липня ворог обстріляв Куп'янськ та с. Козача Лопань.

Нагадаємо, російські війська завдали ударів по Харківській області ракетами "Іскандер" та Х-59. Є загиблі та поранені.

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