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Сутки на Харьковщине: оккупанты обстреляли по меньшей мере 5 населенных пунктов

Обстріли Харківщини

За прошедшие сутки военные РФ били по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Купянского районов Харьковщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Утром 20 июля враг попал в лесной массив возле села Лесное Харьковского района, в результате чего произошел пожар. А ночью обстрелял село Алексеевка Богодуховского района. В результате обстрела горела пшеница в складском помещении и конструктивные элементы здания. Повреждены 3 складские здания.

Около полуночи россияне ударили "Искандером" по селу Водяное Богодуховского района, повреждено зернохранилище.

В течение дня 19 июля враг обстрелял Купянск и с. Казачья Лопань.

Напомним, российские войска нанесли удары по Харьковской области ракетами "Искандер" и Х-59. Есть погибшие и раненые.

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обстрел (28239) Харьковщина (5577) Купянск (695)


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