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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Ночью враг ударил по Покровску и поселку Перше Травня, за сутки 26 раз обстрелял населенные пункты Донетчины, погиб человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 19 июля Россия нанесла 2696 ударов по линии фронта и жилому сектору. Есть попадания в 11 населенных пунктах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин и полиция области.

"Сегодня ночью, 20 июля, российские террористы нанесли удары по городу Покровск и поселку Перше Травня. Предварительно - жители не пострадали, повреждены три дома, админздание и здание предприятия. Информация о последствиях обстрела уточняется", - рассказали правоохранители.

Покровский район

В Курахово повреждена многоэтажка. В Покровске повреждены 3 дома и здание предприятия, частично разрушено админздание.

По Гродовке оккупанты ударили двумя управляемыми бомбами "КАБ-500" и "КАБ-250" - ранили гражданское лицо, повреждено жилье и инфраструктура.

Михайловку враг атаковал дроном - травмированы двое мирных жителей. Есть раненый в Малиновке.

Краматорский район

В Рай-Александровке Николаевской громады повреждены 19 домов, магазин и 2 инфраструктурных объекта. В Марково Константиновской громады повреждены 2 дома и объект инфраструктуры.

Райгородок войска РФ обстреляли из РСЗО "Ураган" с кассетным зарядом 9Н210, разрушениям подверглись 11 частных домов, автомобили.

Бахмутский район

По меньшей мере пять авиабомб россияне сбросили на Торецк, а также обстреляли город из артиллерии. Известно об одном погибшем гражданском лице и двух раненых.

В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома и 2 многоэтажки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Донетчине: враг совершил 2708 ударов по 17 населенным пунктам, есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Обстріли Донеччини 19 липня
Обстріли Донеччини 19 липня
Обстріли Донеччини 19 липня
Обстріли Донеччини 19 липня
Обстріли Донеччини 19 липня

Автор: 

обстрел (28239) Донецкая область (10132)


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Щось я не бачу відосика нашого ВРИО, де він на калькуляторі рахує скільки у кацапів залишилось танків та БМП. Скажу йому по секрету - ВИСТАЧИТЬ У НИХ ВСЬОГО, бо вони перейшли на військові рейки. А не на дороги з шашликами на сумнівному асфальті. І м'яса вистачить. Бо рожають всі пачками. І ракет. Бо бізнес виготовляє їх за бабло. (як в США у Другу світову). Там "КРИЗИ" не буде - не треба нам вішати на вуха Брехню !
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20.07.2024 10:35 Ответить
гребень иди расскажи как им всего хватает кацапам которые на мотыках штурмуют))))вы такие злыдни убогие)
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20.07.2024 10:56 Ответить
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20.07.2024 10:40 Ответить
Кацапський геноцид проти українського народу ,влада безпорадна,інформаційна політика провальна ,світ мовчить, варвари знищують Україну.
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20.07.2024 10:43 Ответить
вот и я говорю тебе давно уже пора втопиться а не скавучать,чище в инфополе Украины станет
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20.07.2024 10:58 Ответить
Згинь рашиська паскуда
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20.07.2024 11:16 Ответить
Так працюють пезпекові угоди(((
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20.07.2024 10:57 Ответить
 
 