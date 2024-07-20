Ночью враг ударил по Покровску и поселку Перше Травня, за сутки 26 раз обстрелял населенные пункты Донетчины, погиб человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 19 июля Россия нанесла 2696 ударов по линии фронта и жилому сектору. Есть попадания в 11 населенных пунктах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин и полиция области.

"Сегодня ночью, 20 июля, российские террористы нанесли удары по городу Покровск и поселку Перше Травня. Предварительно - жители не пострадали, повреждены три дома, админздание и здание предприятия. Информация о последствиях обстрела уточняется", - рассказали правоохранители.

Покровский район

В Курахово повреждена многоэтажка. В Покровске повреждены 3 дома и здание предприятия, частично разрушено админздание.

По Гродовке оккупанты ударили двумя управляемыми бомбами "КАБ-500" и "КАБ-250" - ранили гражданское лицо, повреждено жилье и инфраструктура.

Михайловку враг атаковал дроном - травмированы двое мирных жителей. Есть раненый в Малиновке.

Краматорский район

В Рай-Александровке Николаевской громады повреждены 19 домов, магазин и 2 инфраструктурных объекта. В Марково Константиновской громады повреждены 2 дома и объект инфраструктуры.

Райгородок войска РФ обстреляли из РСЗО "Ураган" с кассетным зарядом 9Н210, разрушениям подверглись 11 частных домов, автомобили.

Бахмутский район

По меньшей мере пять авиабомб россияне сбросили на Торецк, а также обстреляли город из артиллерии. Известно об одном погибшем гражданском лице и двух раненых.

В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома и 2 многоэтажки.

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