Сутки на Донетчине: враг совершил 2708 ударов по 17 населенным пунктам, есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались 17 населенных пунктов Донетчины: города Железное, Константиновка, Лиман, Мирноград, Покровск, Торецк, поселки Великая Новоселка, Гродовка, Кураховка, села Бересток, Высокоивановка, Константинополь, Мариновка, Николаевка, Плещеевка, Рай-Александровка, Шевченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин

Покровский район

В Курахово в зоне поражения частный сектор, в Кураховке поврежден дом, в Остром - админздание.

В Гродовке в результате артиллерийского обстрела погибли три женщины 26, 32 и 77 лет, повреждены три частных дома.

На Мирноград войска РФ сбросили две управляемые бомбы "УМПБ Д-30 СН" - ранили трех жителей, повредили 7 частных домов, 4 админздания, предприятие.

На Шевченко Россия направила две авиабомбы "КАБ-250", повреждены 6 частных домов.

Краматорский район

В Заречном разрушен дом и повреждено админздание. В Рай-Александровке Николаевской ТГ поврежден дом и инфраструктурный объект. В Славянской ТГ повреждено 11 домов. В Константиновке повреждены 2 дома, в Николаевке ранен человек. В Берестке Ильиновской ТГ повреждено предприятие.

Тремя авиабомбами "КАБ-250" с модулем УМПК враг ударил по Лиману - жители не пострадали, повреждена социальная и критическая инфраструктура.

Бахмутский район

В Часовоярской ТГ повреждены 10 частных домов, 2 многоэтажки и нежилое здание. В Торецке повреждены 2 дома, в Железном ранен человек и повреждены 2 дома. Разрушены 2 дома в Северске.

Волновахский район

Великая Новоселка выдержала двойной авиаудар бомбами "КАБ-250". Два человека, муж и жена, получили травмы, разрушен дом.

Всего за сутки россияне 29 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 205 человек, в том числе 15 детей

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