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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Сутки на Донетчине: враг совершил 2708 ударов по 17 населенным пунктам, есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались 17 населенных пунктов Донетчины: города Железное, Константиновка, Лиман, Мирноград, Покровск, Торецк, поселки Великая Новоселка, Гродовка, Кураховка, села Бересток, Высокоивановка, Константинополь, Мариновка, Николаевка, Плещеевка, Рай-Александровка, Шевченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин

Покровский район

В Курахово в зоне поражения частный сектор, в Кураховке поврежден дом, в Остром - админздание.

В Гродовке в результате артиллерийского обстрела погибли три женщины 26, 32 и 77 лет, повреждены три частных дома.

На Мирноград войска РФ сбросили две управляемые бомбы "УМПБ Д-30 СН" - ранили трех жителей, повредили 7 частных домов, 4 админздания, предприятие.

На Шевченко Россия направила две авиабомбы "КАБ-250", повреждены 6 частных домов.

Краматорский район

В Заречном разрушен дом и повреждено админздание. В Рай-Александровке Николаевской ТГ поврежден дом и инфраструктурный объект. В Славянской ТГ повреждено 11 домов. В Константиновке повреждены 2 дома, в Николаевке ранен человек. В Берестке Ильиновской ТГ повреждено предприятие.

Тремя авиабомбами "КАБ-250" с модулем УМПК враг ударил по Лиману - жители не пострадали, повреждена социальная и критическая инфраструктура.

Бахмутский район

В Часовоярской ТГ повреждены 10 частных домов, 2 многоэтажки и нежилое здание. В Торецке повреждены 2 дома, в Железном ранен человек и повреждены 2 дома. Разрушены 2 дома в Северске.

Волновахский район

Великая Новоселка выдержала двойной авиаудар бомбами "КАБ-250". Два человека, муж и жена, получили травмы, разрушен дом.

Всего за сутки россияне 29 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 205 человек, в том числе 15 детей

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Обстріли Донеччини 18 липня
Обстріли Донеччини 18 липня
Обстріли Донеччини 18 липня
Обстріли Донеччини 18 липня
Обстріли Донеччини 18 липня
Обстріли Донеччини 18 липня
Обстріли Донеччини 18 липня
Обстріли Донеччини 18 липня

Автор: 

обстрел (28239) Донецкая область (10132)


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