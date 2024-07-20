Вночі ворог вдарив по Покровську та селищу Перше Травня, за добу 26 разів обстріляв населені пункти Донеччини, загинула людина. ФОТОрепортаж
Протягом 19 липня Росія завдала 2696 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Є влучання в 11 населених пунктах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та поліція області.
"Сьогодні вночі, 20 липня, російські терористи завдали ударів по місту Покровськ і селищу Перше Травня. Попередньо - мешканці не постраждали, пошкоджено три будинки, адмінбудівлю та будівлю підприємства. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється", - розповіли правоохоронці.
Покровський район
У Кураховому пошкоджено багатоповерхівку. У Покровську пошкоджено 3 будинки і будівлю підприємства, частково зруйновано адмінбудівлю.
По Гродівці окупанти вдарили двома керованими бомбами "КАБ-500" і "КАБ-250" - поранили цивільну особу, пошкоджено житло та інфраструктура.
Михайлівку ворог атакував дроном - травмовано двох мирних жителів. Є поранений у Малинівці.
Краматорський район
У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 19 будинків, крамницю і 2 інфраструктурні об'єкти. У Марковому Костянтинівської громади пошкоджено 2 будинки та об'єкт інфраструктури.
Райгородок війська РФ обстріляли з РСЗВ "Ураган" із касетним зарядом 9Н210, руйнувань зазнали 11 приватних осель, автомобілі.
Бахмутський район
Щонайменше п’ять авіабомб росіяни скинули на Торецьк, а також обстріляли місто з артилерії. Відомо про одну загиблу цивільну особу та двох поранених.
У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.
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