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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Вночі ворог вдарив по Покровську та селищу Перше Травня, за добу 26 разів обстріляв населені пункти Донеччини, загинула людина. ФОТОрепортаж

Протягом 19 липня Росія завдала 2696 ударів по лінії фронту та житловому сектору.  Є влучання в 11 населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та поліція області.

"Сьогодні вночі, 20 липня,  російські терористи завдали ударів по місту Покровськ і селищу Перше Травня. Попередньо - мешканці не постраждали, пошкоджено три будинки, адмінбудівлю та будівлю підприємства. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється", - розповіли правоохоронці.

Покровський район

У Кураховому пошкоджено багатоповерхівку. У Покровську пошкоджено 3 будинки і будівлю підприємства, частково зруйновано адмінбудівлю.

По Гродівці окупанти вдарили двома керованими бомбами "КАБ-500" і "КАБ-250" - поранили цивільну особу, пошкоджено житло та інфраструктура.

Михайлівку ворог атакував дроном - травмовано двох мирних жителів. Є поранений у Малинівці.

Краматорський район

У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 19 будинків, крамницю і 2 інфраструктурні об'єкти. У Марковому Костянтинівської громади пошкоджено 2 будинки та об'єкт інфраструктури.

Райгородок війська РФ обстріляли з РСЗВ "Ураган" із касетним зарядом 9Н210, руйнувань зазнали 11 приватних осель, автомобілі.

Бахмутський район

Щонайменше п’ять авіабомб росіяни скинули на Торецьк, а також обстріляли місто з артилерії. Відомо про одну загиблу цивільну особу та двох поранених.

У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ворог здійснив 2708 ударів по 17 населених пунктах, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Обстріли Донеччини 19 липня
Обстріли Донеччини 19 липня
Обстріли Донеччини 19 липня
Обстріли Донеччини 19 липня
Обстріли Донеччини 19 липня

Автор: 

обстріл (28428) Донецька область (8440)


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Щось я не бачу відосика нашого ВРИО, де він на калькуляторі рахує скільки у кацапів залишилось танків та БМП. Скажу йому по секрету - ВИСТАЧИТЬ У НИХ ВСЬОГО, бо вони перейшли на військові рейки. А не на дороги з шашликами на сумнівному асфальті. І м'яса вистачить. Бо рожають всі пачками. І ракет. Бо бізнес виготовляє їх за бабло. (як в США у Другу світову). Там "КРИЗИ" не буде - не треба нам вішати на вуха Брехню !
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20.07.2024 10:35 Відповісти
гребень иди расскажи как им всего хватает кацапам которые на мотыках штурмуют))))вы такие злыдни убогие)
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20.07.2024 10:56 Відповісти
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20.07.2024 10:40 Відповісти
Кацапський геноцид проти українського народу ,влада безпорадна,інформаційна політика провальна ,світ мовчить, варвари знищують Україну.
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20.07.2024 10:43 Відповісти
вот и я говорю тебе давно уже пора втопиться а не скавучать,чище в инфополе Украины станет
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20.07.2024 10:58 Відповісти
Згинь рашиська паскуда
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20.07.2024 11:16 Відповісти
Так працюють пезпекові угоди(((
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20.07.2024 10:57 Відповісти
 
 