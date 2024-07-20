Последствия вражеских обстрелов Харьковщины. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью враг нанес ракетные удары по Барвинковому и с. Алексеевка Богодуховского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.
20 июля около 3:15 враг нанес ракетный удар по г. Барвинковое Изюмского района. Повреждено более 50 жилых домов, хозяйственные помещения. Погибли двое мужчин в возрасте 48 и 69 лет. Получили телесные повреждения четыре человека: двое мужчин и две женщины. По предварительным данным, враг ударил по городу тремя ракетами "Искандер".
19 июля ориентировочно в 23:45 войска РФ осуществили ракетную атаку по сельскохозяйственному предприятию в с. Алексеевка Богодуховского района. Горела пшеница и конструктивные элементы складского помещения. Предварительно, ВС РФ применили по населенному пункту ракету Х-59.
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