Ростовскую область РФ с утра атаковали БпЛА: под ударом оказался военный аэродром. ВИДЕО

Утром жители Ростовской области заявили об атаке беспилотников. Под ударом оказался Морозовск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

В этом городе расположен аэродром армии РФ. Поэтому Морозовск не первый раз попадает под удар украинских беспилотников. На этот раз местные сообщили об атаке по меньшей мере 8 БПЛА.

Напомним, ночью 22 июля взрывы прогремели в Краснодарском крае. Там, по предварительной информации, был атакован нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

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