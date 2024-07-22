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Ростовскую область РФ с утра атаковали БпЛА: под ударом оказался военный аэродром. ВИДЕО

Утром жители Ростовской области заявили об атаке беспилотников. Под ударом оказался Морозовск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

В этом городе расположен аэродром армии РФ. Поэтому Морозовск не первый раз попадает под удар украинских беспилотников. На этот раз местные сообщили об атаке по меньшей мере 8 БПЛА.

Напомним, ночью 22 июля взрывы прогремели в Краснодарском крае. Там, по предварительной информации, был атакован нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Краснодарском крае ночью раздавались взрывы, возник пожар. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3541) россия (95365)


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Топ комментарии
+46
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22.07.2024 07:21
+31
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22.07.2024 07:05
+22
Шановні українці, нагадую, що для продовження веселухи не забуваємо донатити - подивились ранкове відео - задонатили
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22.07.2024 07:08
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22.07.2024 07:05 Ответить
К дождю ****..цу
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22.07.2024 07:16 Ответить
Шановні українці, нагадую, що для продовження веселухи не забуваємо донатити - подивились ранкове відео - задонатили
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22.07.2024 07:08 Ответить
вот оно вот оно на х...ю намотано
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22.07.2024 07:09 Ответить
Просыпаюсь в шесть часов - нет резинки от трусов.. далее по тексту
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22.07.2024 07:14 Ответить
До ранкової кави Супер! Хоча в мене ще ніч та кава не хочеться.
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22.07.2024 07:12 Ответить
Кучно пошли. Колонной пар. Ну шо кацапури, вам до вподоби п..дари?
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22.07.2024 07:15 Ответить
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22.07.2024 07:21 Ответить
Вранці 21 липня в Карасунському та Прикубанському округах Краснодара сталося аварійне відключення електроенергії. Причиною відключення стали пошкодження на лінії 6-10 кВ, що призвели до зупинки підстанцій «Правий берег» («https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B000 ПБ-5 »110/10 кВ, 80 MVA , «https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B059 ПБ-2 » 35/10 кВ, 11.9 MVA) та «Калініно» («https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B007 К-204 » 35/10 кВ, 20 MVA), а також 99 трансформаторних підстанцій. .
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22.07.2024 07:48 Ответить
Почало "доходить Але вже "через жопу" Як завжди - у кацапів!
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22.07.2024 09:28 Ответить
👍
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22.07.2024 13:27 Ответить
масьмой
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22.07.2024 07:21 Ответить
Так ще не вечір
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22.07.2024 07:32 Ответить
отак і треба
зранку,ввечорі ,та й в обід
для профілактики
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22.07.2024 07:31 Ответить
краще ніж нічого. Хоча туди давно вже повинен прилетіти ATACMS. https://www.google.com/maps/place/48%C2%B018 АБ Морозовськ від ЛБЗ біля Краматорська 290 км
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22.07.2024 07:35 Ответить
По зрівнянню з кацапськими ракетними обстрілами - це хоч і точкові, але комаріні укуси. Де українські крилаті ракети? Де держзамовлення на їх виробництво?
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22.07.2024 07:46 Ответить
Може і комарині, але горить гарно)))
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22.07.2024 07:53 Ответить
Молодці ті, хто зумів налагодити серійне виробництво та ефективно застосовувати ударні дрони проти бензоколонки терористів.
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23.07.2024 02:17 Ответить
кодова назва програми "велике крабудівництво"
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22.07.2024 07:56 Ответить
В нас вони колись хоть були? Для початку їх розробити треба, провести тестування, і тільки потім держзамовлення. Це вже явно після війни в кращому випадку =(
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23.07.2024 01:08 Ответить
Треба більше дронів!
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22.07.2024 08:29 Ответить
Слава нашим воїнам , які не дають спокійно жити клятим кацапам 👍🏼👍🏼👍🏼
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22.07.2024 08:53 Ответить
Мені подобається тиша з боку кацапні Ні тобі кулеметних черг Ні тобі "бухкання" автоматичних зеніток Ні тобі смуг в небі від ЗРК Ідуть наші "коршаки" в бік аеродрому - "як на параді" (чи на навчаннях) Навіть сирени у кацапів мовчать! (Не те що у нас - зараз за вікном - виття сирен повітряної тривоги Знову ідуть з боку Брянщини на Київ!)
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22.07.2024 09:33 Ответить
дык и них и война-не война, а сэ вэ оо......
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22.07.2024 10:32 Ответить
Колись давно читав одне фантастичне оповідання Називалося "Екха" Суть така: прилітають наші космонавти на планету А там - феодальний устрій І дивна штука - у місті всі тротуари від вулиці відгороджені решітками І люди з будинків тюрми поробили Тільки замки - зсередини А потім побачили дивну картину - по вілиці біжать якісь звірі і перескакуючи загорожу хапають людей та їдять А люди відвертаються роблячи вигляд що цього не помічають! Потім вияснилося - з цими звірями люди справиться не могли І правитель наказав вважать що їх НЕ ІСНУЄ!
Можна війну іменувать як-завгодно! Але вона так і залишається війною!
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22.07.2024 10:39 Ответить
"Восьмой"! "Восьмой"!, я база, ответьте!
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22.07.2024 13:28 Ответить
бидло "на"
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22.07.2024 13:44 Ответить
Отморозовск ❄️⛄
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22.07.2024 19:26 Ответить
 
 