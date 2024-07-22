Ростовскую область РФ с утра атаковали БпЛА: под ударом оказался военный аэродром. ВИДЕО
Утром жители Ростовской области заявили об атаке беспилотников. Под ударом оказался Морозовск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.
В этом городе расположен аэродром армии РФ. Поэтому Морозовск не первый раз попадает под удар украинских беспилотников. На этот раз местные сообщили об атаке по меньшей мере 8 БПЛА.
Напомним, ночью 22 июля взрывы прогремели в Краснодарском крае. Там, по предварительной информации, был атакован нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.
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дождю****..цу
зранку,ввечорі ,та й в обід
для профілактики
крабудівництво"
Можна війну іменувать як-завгодно! Але вона так і залишається війною!