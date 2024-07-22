РФ атаковала критическую инфраструктуру Черниговщины, повреждены админобъект и многоэтажка

На прошлой неделе российские войска 38 раз обстреляли 21 населенный пункт Черниговщины.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Так, россияне нанесли удар по критической инфраструктуре области. В Нежинской ТГ поврежден административный объект и многоэтажка (18 квартир). На месте работают все соответствующие службы.

Гражданские не ранены, однако у двух человек на фоне стресса произошел гипертонический криз.

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