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Новости Война
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РФ атаковала критическую инфраструктуру Черниговщины, повреждены админобъект и многоэтажка

Обстріли Чернігівщини

На прошлой неделе российские войска 38 раз обстреляли 21 населенный пункт Черниговщины.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Так, россияне нанесли удар по критической инфраструктуре области. В Нежинской ТГ поврежден административный объект и многоэтажка (18 квартир). На месте работают все соответствующие службы.

Гражданские не ранены, однако у двух человек на фоне стресса произошел гипертонический криз.

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Автор: 

обстрел (26906) Черниговщина (1485)


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