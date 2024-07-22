Выборы в США: Харрис с незначительным отрывом отстает от Трампа, - NYT
Данные последних опросов свидетельствуют о том, что Камала Харрис, которая может стать кандидатом Демократической партии на президентских выборах в США, отстает от кандидата республиканцев Дональда Трампа в среднем на два процентных пункта - 46% против 48%.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
Отмечается, что положение Харрис лучше, чем у Джо Байдена: в среднем по опросам он отставал от Трампа на три процентных пункта - 47% против 44%.
В опросах, которые проводили в колеблющихся штатах до выхода Байдена из предвыборной гонки и до покушения на Трампа, Харрис отставала всего на один процентный пункт в решающем штате Пенсильвания. И она выигрывала у Трампа с более комфортными пятью процентными пунктами в Вирджинии.
В обоих штатах Харрис показала себя немного лучше, чем Байден, среди чернокожих избирателей, молодых избирателей и женщин - всех групп, которые нужны демократам для успеха, отмечает издание.
Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@zolotoykozak
·
10 год
⚡️Есть гипотеза, что если Хэррис победит, Пyтина *******. Она не поддерживает никаких переговоров и признаёт действия оккупантов геноцидом Украинского народа. От иных кандидатов такого не слышал. Но верю делам, а не словам. В любом случае, это уже что-то. И она моложе остальных.
(українське приказка)
Тернівник не родить виноград, на реп'яху не ростуть смокви.
(Еванг. від Матфєя)
Навіть не почавших кампанії різниця Гарріс з срампом вже 2%
Похипка таких опитувань зазвичай 3-4%
Отже працюємо , але тримаємо попкорн на поготові
Нам же ще дивитись 2гу серію фейків від срампістів про Stop the steal
Хоча, звісно, краще би Нікі Хейлі балотувалась би... Оце була би принципова різниця!
https://x.com/boris0630/status/1814958489975787559