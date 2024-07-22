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Выборы в США: Харрис с незначительным отрывом отстает от Трампа, - NYT

Гарріс Трамп

Данные последних опросов свидетельствуют о том, что Камала Харрис, которая может стать кандидатом Демократической партии на президентских выборах в США, отстает от кандидата республиканцев Дональда Трампа в среднем на два процентных пункта - 46% против 48%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что положение Харрис лучше, чем у Джо Байдена: в среднем по опросам он отставал от Трампа на три процентных пункта - 47% против 44%.

В опросах, которые проводили в колеблющихся штатах до выхода Байдена из предвыборной гонки и до покушения на Трампа, Харрис отставала всего на один процентный пункт в решающем штате Пенсильвания. И она выигрывала у Трампа с более комфортными пятью процентными пунктами в Вирджинии.

В обоих штатах Харрис показала себя немного лучше, чем Байден, среди чернокожих избирателей, молодых избирателей и женщин - всех групп, которые нужны демократам для успеха, отмечает издание.

Читайте также: Байден худший президент в истории США, - Трамп

Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

Автор: 

Байден Джо (2785) выборы (24722) США (26409) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+31
Зoлoтий Кoзak™🇺🇦🇪🇺
@zolotoykozak
·
10 год
⚡️Есть гипотеза, что если Хэррис победит, Пyтина *******. Она не поддерживает никаких переговоров и признаёт действия оккупантов геноцидом Украинского народа. От иных кандидатов такого не слышал. Но верю делам, а не словам. В любом случае, это уже что-то. И она моложе остальных.
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22.07.2024 09:47
+17
Сын Трампа - обычное ничтожество, которое уже несколько лет гавкает как мелкая, агрессивная шавка в сторону Украины.
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22.07.2024 10:15
+13
Чому Обама/Меркель/чи ще хтось дав захопити Крим? Чому весь час хтось інший винуватий? Може це українці дали Крим захопити, не проголосувавши за Чорновола свого часу або голосуючи за Януковича у 2010? 50% десь за нього голосувало.
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22.07.2024 10:14
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Зoлoтий Кoзak™🇺🇦🇪🇺
@zolotoykozak
·
10 год
⚡️Есть гипотеза, что если Хэррис победит, Пyтина *******. Она не поддерживает никаких переговоров и признаёт действия оккупантов геноцидом Украинского народа. От иных кандидатов такого не слышал. Но верю делам, а не словам. В любом случае, это уже что-то. И она моложе остальных.
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22.07.2024 09:47 Ответить
Было бы 100500 неплохо , если бы Штаты на своем примере показали незыблемость гендерного равенства в политике.
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22.07.2024 09:53 Ответить
Тоже з притрушених гендерастів? Щось при мобілізації не спостерігаємо протестів, від лібералів так званих ,про гендерну рівність і рівноправність в питанні виїзду за кордон
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22.07.2024 10:53 Ответить
Нужно быть припоцаным, чтобы не ты женщину защищал, а она тебя. Хотя много женщин , и вы им за это должны ноги целовать, защищают таких, кто под их юбкой прячется.
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22.07.2024 13:23 Ответить
Сын Трампа - обычное ничтожество, которое уже несколько лет гавкает как мелкая, агрессивная шавка в сторону Украины.
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22.07.2024 10:15 Ответить
У нього хоч з гумором порядок
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22.07.2024 10:16 Ответить
Dе ж той гумор, чи здоровий глузд, якщо тупо в за.упу лiзе.
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22.07.2024 10:18 Ответить
Лише мага-чортам і рашистам може подобатись рашиський гумор
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22.07.2024 10:26 Ответить
черговий кацап спалився на мові
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22.07.2024 10:38 Ответить
На гугл-перекладачі
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22.07.2024 10:42 Ответить
Це автозаповненя чи як там теперішній Т9 називається а не переклад
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22.07.2024 10:50 Ответить
Яка хата такій тин, якій батько тикий син.
(українське приказка)

Тернівник не родить виноград, на реп'яху не ростуть смокви.
(Еванг. від Матфєя)
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22.07.2024 10:58 Ответить
То что она бывший прокурор говорит о многом. Например об отношении к преступникам, которыми являются и трамп и *****.
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22.07.2024 11:12 Ответить
Нігуя собі оперативність - ше ж півдня назад Баиден тільки вказав на Камалу
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22.07.2024 09:49 Ответить
якщо Трамп прогрє Харіс то рижий таку двіжуху піднімк що боюсь і справді до громадянскої війни може дійти адже сторонники Трампа просто фанатики,щось на подобі як в нас за клоуна в 19 році.І це нове кіно "Падіння Імперії" покажется не просто блокбастером а реальністью
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22.07.2024 09:52 Ответить
Обама дуже хтів свою Обаму на кандідата , Байден тягнув час...тоді Обама сказав , шо Байден викликає сумніви як кандідат ..і все ...Байден сказав своє слово - Гарріс 👍
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22.07.2024 09:54 Ответить
Це вже схоже на королівські династії - яка на#єр демократія?
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22.07.2024 10:08 Ответить
Ой, я вас прошу... Були ж Рузвельти і Буши, тай й Хіларі ж балотувалася...
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22.07.2024 10:57 Ответить
Ще не кандидатка, а вже така підтримка... Де мій поп-корн?
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22.07.2024 09:56 Ответить
Трампу - "піввареника"..
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22.07.2024 10:05 Ответить
Вона на одному фото прямо модель, на іншому - та ну, не краща за шефа. Теж вже стара...
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22.07.2024 10:07 Ответить
Вам треба фотки на інших сайтах дивитися, якщо хочете бачити гарних та молодих дівчат
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22.07.2024 10:11 Ответить
Цікаво, що слово kamala у фінській мові має значення
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22.07.2024 11:48 Ответить
59 років
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22.07.2024 11:59 Ответить
В Америці вже був темношкірий президент, ні риба ні м'ясо. Обама дав росіянам захопити Крим. Його каденція на той момент спливала і йому все вже було поюху. Трамп це здо але і Камалія нам ще не відома.
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22.07.2024 10:09 Ответить
Чому Обама/Меркель/чи ще хтось дав захопити Крим? Чому весь час хтось інший винуватий? Може це українці дали Крим захопити, не проголосувавши за Чорновола свого часу або голосуючи за Януковича у 2010? 50% десь за нього голосувало.
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22.07.2024 10:14 Ответить
та й проти Ющенка в 2010-му проголосували...
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22.07.2024 11:05 Ответить
Тобто, ти вибрав Януковича, який, по-факту, Крим віддав, а винен Обама. А тепер клоуна, який привів криваву війну в Україну, а винен, напевно, Байден?
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22.07.2024 10:48 Ответить
Якщо прибере ліве крило демів від управління то для нас кращий варіант... якщо продовжить політику неескалації та дружби з Китаєм нічого доброго як на мене
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22.07.2024 10:10 Ответить
Не обнадіюйтесь, уся нинішня дем партія то і є ліве крило. Це обама-2 і це дуже погано.
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22.07.2024 10:24 Ответить
Думаю що трампу немає чого боятися, у нього є величезна підтримка говновбросів з параши та китаю. Якщо Америка і досі не навчилася нейтралізувати фейки і дезу, то Камалії не виграти.
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22.07.2024 10:13 Ответить
В случае переизбрания на президентский пост Трамп скорее всего вернется к своей протекционистской политике в торговле, только в еще более жестком варианте/ Конкретно он предлагает ввести 10-процентную импортную пошлину почти на весь годовой импорт из всех стран на сумму 3 трлн долл. Особому ужесточению подлежат ограничительные меры в отношении Китая.
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22.07.2024 10:47 Ответить
Come on, America! Elect a Lady!
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22.07.2024 10:15 Ответить
Пане, не берiть тяжкого в руки, а дурного в голову, а то ви такi гарячi, як свiже кiнське лайно.
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22.07.2024 10:22 Ответить
Навіть протрампіська наразі NYT визнає ,що

Навіть не почавших кампанії різниця Гарріс з срампом вже 2%

Похипка таких опитувань зазвичай 3-4%

Отже працюємо , але тримаємо попкорн на поготові

Нам же ще дивитись 2гу серію фейків від срампістів про Stop the steal
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22.07.2024 10:24 Ответить
Та вже пох. Трамп чи ця жіночка - для України принципової.рвзниці нема...
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22.07.2024 10:26 Ответить
ні, якраз різниця є.
Хоча, звісно, краще би Нікі Хейлі балотувалась би... Оце була би принципова різниця!
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22.07.2024 10:47 Ответить
саме так. тому що америка рахує гроші, а бухгалтери у президентів +- однакові і навчалися в одних і тих же гарвардах
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22.07.2024 10:55 Ответить
Я знаю чому Байден знявся з виборів ,, його нерви не витримали коли він подивився оце !! 🤪
https://x.com/boris0630/status/1814958489975787559
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22.07.2024 10:36 Ответить
Вся кацапія - неадеквати.
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22.07.2024 11:32 Ответить
Возможно сбудется мечта либералов. Черная женщина президент, жаль еще не одноногая лесбиянка.
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22.07.2024 12:10 Ответить
У будь-якому випадку гірше трампа не може бути нікого. Одне тільки те,що він обрав віце-президентом махрового українофоба багато про що говорить.
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22.07.2024 12:27 Ответить
Відстає, бо вона його ще не бачила, побаче і пережене!
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22.07.2024 14:25 Ответить
 
 