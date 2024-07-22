Выборы в США: Харрис с незначительным отрывом отстает от Трампа, - NYT

Данные последних опросов свидетельствуют о том, что Камала Харрис, которая может стать кандидатом Демократической партии на президентских выборах в США, отстает от кандидата республиканцев Дональда Трампа в среднем на два процентных пункта - 46% против 48%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что положение Харрис лучше, чем у Джо Байдена: в среднем по опросам он отставал от Трампа на три процентных пункта - 47% против 44%.

В опросах, которые проводили в колеблющихся штатах до выхода Байдена из предвыборной гонки и до покушения на Трампа, Харрис отставала всего на один процентный пункт в решающем штате Пенсильвания. И она выигрывала у Трампа с более комфортными пятью процентными пунктами в Вирджинии.

В обоих штатах Харрис показала себя немного лучше, чем Байден, среди чернокожих избирателей, молодых избирателей и женщин - всех групп, которые нужны демократам для успеха, отмечает издание.

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Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.