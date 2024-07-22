В Якутии нашли разбитым вертолет с телами сотрудников ФСБ на борту, - росСМИ

В российской республике Якутия нашли разбитым вертолет Robinson R44II, который исчез 19 июля после срабатывания аварийного маяка в Алданском районе, На борту находились трое сотрудников ФСБ.

Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура РФ, передает Цензор.НЕТ.

"В результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии. Найдены тела пилота и 3 пассажиров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вертолет Robinson исчез в районе Алдано-Учурского хребта 19 июля.

"В ночь на 19 июля в 80 километрах от населенного пункта Чагда сработал аварийный маяк "Экоспас" воздушного судна "Robinson". Вертолет выполнял незарегистрированный рейс в Алданском районе. Не выходят на связь", - писали ранее в прокуратуре РФ.

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