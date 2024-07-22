В Якутии нашли разбитым вертолет с телами сотрудников ФСБ на борту, - росСМИ
В российской республике Якутия нашли разбитым вертолет Robinson R44II, который исчез 19 июля после срабатывания аварийного маяка в Алданском районе, На борту находились трое сотрудников ФСБ.
Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура РФ, передает Цензор.НЕТ.
"В результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии. Найдены тела пилота и 3 пассажиров", - говорится в сообщении.
Как отмечается, вертолет Robinson исчез в районе Алдано-Учурского хребта 19 июля.
"В ночь на 19 июля в 80 километрах от населенного пункта Чагда сработал аварийный маяк "Экоспас" воздушного судна "Robinson". Вертолет выполнял незарегистрированный рейс в Алданском районе. Не выходят на связь", - писали ранее в прокуратуре РФ.
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Тому на нєскрєпних падають))
Їх практично не роблять.
роби, роби, робинсон,...." ))
розбитих окупантів-фсбшників з гвинтокрилом