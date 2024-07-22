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В Якутии нашли разбитым вертолет с телами сотрудников ФСБ на борту, - росСМИ

У Якутії знайшли розбитим вертоліт, який зник 19 липня

В российской республике Якутия нашли разбитым вертолет Robinson R44II, который исчез 19 июля после срабатывания аварийного маяка в Алданском районе, На борту находились трое сотрудников ФСБ.

Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура РФ, передает Цензор.НЕТ.

"В результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии. Найдены тела пилота и 3 пассажиров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вертолет Robinson исчез в районе Алдано-Учурского хребта 19 июля.

"В ночь на 19 июля в 80 километрах от населенного пункта Чагда сработал аварийный маяк "Экоспас" воздушного судна "Robinson". Вертолет выполнял незарегистрированный рейс в Алданском районе. Не выходят на связь", - писали ранее в прокуратуре РФ.

Также читайте: Российская ПВО сбила свой вертолет Ка-29 под Анапой: весь экипаж погиб

Автор: 

россия (95365) ФСБ (1934) вертолёт (1102)


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Топ комментарии
+16
Харашо але мало 😁
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22.07.2024 09:57
+8
Знову "гаспада" літали браконьєрить! Бо інших занять у Якутії для ФСБшників нема - лише горілку пить та лосів по лісотундрі ганять! Великих НПЗ чи підприємств ВПК там нема Дрони наші туди не долітають І алмази з золотом не горять! Охоронять нема чого Хіба що самих себе!
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22.07.2024 10:01
+7
Хріново розбився - один таки вижив...
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22.07.2024 10:06
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Харашо але мало 😁
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22.07.2024 09:57 Ответить
Так в нього тільки 4 тіла влазить))) це ж Вам не МІ-8 чи МІ-18..ті скінчились вже, мабудь
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22.07.2024 10:02 Ответить
НАТОвіновато)
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22.07.2024 09:58 Ответить
ні, можливо, якути збили ))) вони до 30 років мин. століття партизанили проти більшовиків
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22.07.2024 11:32 Ответить
"...знайшли розбитим вертоліт зі співробітниками ФСБ..." Джерело:

Шукайте далі - може ще парочку знайдете...
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22.07.2024 09:58 Ответить
Так уже знайшли! Написали позавчора що десь з тайги вибрів кацап з розбитого Мі-8 Упали місяць тому Вертоліт до цих пір не виявили - тільки один кацап вибрів до людей Місяць по тайзі бродив
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22.07.2024 10:04 Ответить
Хріново розбився - один таки вижив...
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22.07.2024 10:06 Ответить
дохлые ФСБшники. очень sehr gut!
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22.07.2024 10:00 Ответить
Знову "гаспада" літали браконьєрить! Бо інших занять у Якутії для ФСБшників нема - лише горілку пить та лосів по лісотундрі ганять! Великих НПЗ чи підприємств ВПК там нема Дрони наші туди не долітають І алмази з золотом не горять! Охоронять нема чого Хіба що самих себе!
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22.07.2024 10:01 Ответить
А що це фсб літали на "піндоському" Робінсоні, а не на скрєпному Мі-8?
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22.07.2024 10:01 Ответить
Запчастини, сер!
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22.07.2024 10:06 Ответить
Ну от через брак запчастин мабуть воно і впало...
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22.07.2024 10:29 Ответить
Ага, тільки я мала на увазі, що Мотор-Січ поставляли до раїсі лопаті та двигуни до гвинтокрилів МІ, а ще раніше - навіть ТО проводили..так що зараз їх поменшало, бо або поразбивались, або як донори пішли))

Тому на нєскрєпних падають))
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22.07.2024 11:12 Ответить
Мі - 34 тільки схожий.
Їх практично не роблять.
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22.07.2024 10:07 Ответить
санкції та імпортозамЄщєніє по-хуйловські і у Якутії кацапів знайдуть..
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22.07.2024 10:03 Ответить
Земне тяжіння?
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22.07.2024 10:05 Ответить
"в этом сезоне поём о робинсоне!
роби, роби, робинсон,...." ))
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22.07.2024 10:06 Ответить
А я боявся, що виживуть
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22.07.2024 10:07 Ответить
Гарна знахідка 🤩
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22.07.2024 10:08 Ответить
Бухали , однако .
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22.07.2024 10:09 Ответить
у Якутіі знайшли
розбитих окупантів-фсбшників з гвинтокрилом
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22.07.2024 10:13 Ответить
Браконьеры.
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22.07.2024 10:29 Ответить
Та, якийсь правнук розстріляного шамана привіз з "СВО" базуку.
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22.07.2024 11:34 Ответить
Доліталося рашагестапо
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22.07.2024 11:49 Ответить
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22.07.2024 12:18 Ответить
 
 