Российская ПВО сбила свой вертолет Ка-29 под Анапой: весь экипаж погиб

Ряд российских "военкоров" заявили, что российская противовоздушная оборона сбила собственный вертолет Черноморского флота РФ Ка-29 под Анапой в Краснодарском крае РФ. Штатный экипаж погиб.

Так, один из российских военкоров Егор Гузенко (Тринадцатый) сообщил, что российский вертолет Ка-29 сбит российской же ПВО под Анапой, и что ликвидированы 4 члена экипажа.

Отмечается, что удар по Ка-29 нанес российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Заявляется, что "вторая армия мира" до сих пор не способна наладить систему распознавания "свой-чужой", а радары комплекса "Панцирь-С1" неспособны отличить огромный вертолет от дрона.

Также другие российские каналы заявили, что вертолет был во время отражения атаки украинских морских и воздушных дронов вблизи Крыма.

"Как известно, украинские воины уже применяли в боевых операциях специальные дроны ПВО - оснащенные старыми списанными из авиации ракетами "воздух-воздух" Р-73 специально для атаки на вертолеты. Один из таких дронов россиянам удалось ранее уничтожить с вертолета. Не исключено, что у нас намечается сенсация - первое в мире подтвержденное уничтожение боевого вертолета морским безэкипажным дроном", - говорится в сообщении.

