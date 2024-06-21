РУС
Российская ПВО сбила свой вертолет Ка-29 под Анапой: весь экипаж погиб

Ряд российских "военкоров" заявили, что российская противовоздушная оборона сбила собственный вертолет Черноморского флота РФ Ка-29 под Анапой в Краснодарском крае РФ. Штатный экипаж погиб.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на канал "Бутусов Плюс".

Так, один из российских военкоров Егор Гузенко (Тринадцатый) сообщил, что российский вертолет Ка-29 сбит российской же ПВО под Анапой, и что ликвидированы 4 члена экипажа.

Отмечается, что удар по Ка-29 нанес российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Заявляется, что "вторая армия мира" до сих пор не способна наладить систему распознавания "свой-чужой", а радары комплекса "Панцирь-С1" неспособны отличить огромный вертолет от дрона.

Смотрите также: Вертолет Ка-32 сожжен на аэродроме в Москве. Он принадлежал Минобороны РФ, - ГУР МО. ВИДЕО

Также другие российские каналы заявили, что вертолет был во время отражения атаки украинских морских и воздушных дронов вблизи Крыма.

"Как известно, украинские воины уже применяли в боевых операциях специальные дроны ПВО - оснащенные старыми списанными из авиации ракетами "воздух-воздух" Р-73 специально для атаки на вертолеты. Один из таких дронов россиянам удалось ранее уничтожить с вертолета. Не исключено, что у нас намечается сенсация - первое в мире подтвержденное уничтожение боевого вертолета морским безэкипажным дроном", - говорится в сообщении.

Читайте также: Российский Ка-27 взорвался в воздухе. Причины и судьба экипажа пока не установлены, - спикер ВМС Плетенчук

Ранее сообщалось, что воины 47-й отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Мі любім анапскоє ПєВєО.)
21.06.2024 14:34 Ответить
21.06.2024 14:33 Ответить
Клас! Шкода тільки, що не на кацпський будинок звалився!!!
21.06.2024 14:35 Ответить
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.06.2024 14:33 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 14:53 Ответить
🙃
показать весь комментарий
21.06.2024 14:34 Ответить
Мі любім анапскоє ПєВєО.)
показать весь комментарий
21.06.2024 14:34 Ответить
Клас! Шкода тільки, що не на кацпський будинок звалився!!!
показать весь комментарий
21.06.2024 14:35 Ответить
Ну, уж тебе прямо все 33 удовольствия подавай!
показать весь комментарий
21.06.2024 16:03 Ответить
В такому стилі... ППО рашки найкраще 😁
показать весь комментарий
21.06.2024 14:35 Ответить
На таке ПВО навіть не треба витрачати атакамси.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:37 Ответить
Так тримати, кацапня ! Перший етап пройдено, залік здали.. Другий етап - шайтан-арба, на якій літає *****.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:37 Ответить
яка "сумна" новина ...

показать весь комментарий
21.06.2024 14:37 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 14:43 Ответить
як казав М Горбачов;
-І єто правільно
показать весь комментарий
21.06.2024 14:49 Ответить
Брешуть кацапи, як завжди. Екіпаж не загинув, а здох. 3акобздонився.
Хоча, якщо це трапилося над морем, то у них є шанс потрапити на виступ ансам*** алєксандрова. А в перерві, якщо пощастить і не дуже пригоріли, навіть позалицятися до докторки лізи
Ех, такі перспективи у свєжеіспєчьонних
показать весь комментарий
21.06.2024 14:50 Ответить
Вєчнава пальота, братья! І вєчнава гавнамьота...
показать весь комментарий
21.06.2024 14:54 Ответить
Це чудово! Подібна тенденція має продовжуватися
показать весь комментарий
21.06.2024 15:00 Ответить
Бьют без промаха !
показать весь комментарий
21.06.2024 15:10 Ответить
Провіряли роботу ППО, або навчали нових операторів.Все пройшло успішно.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:15 Ответить
Як там у кацапів, бьет , значит любит.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:19 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 15:27 Ответить
Ну а что делать, деньги обещали давать за сбитые вертушки, а с Украины тут не летают, а выпить хочется, чем не цель. Вон кадыровцам героев дают за 150 москалей, а тут только на выпить заработать захотели, ведь за экипаж не платят, там их семьи выгоду получают
показать весь комментарий
21.06.2024 15:34 Ответить
Браво! Давай ''на біс'' разів стонадцять!
показать весь комментарий
21.06.2024 15:51 Ответить
Виражаємо свій великий жаль, що збили тільки один.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:57 Ответить
Так ото ш ....
показать весь комментарий
21.06.2024 16:06 Ответить
На українських дронах треба ставити копію російських систем свій/чужий
показать весь комментарий
21.06.2024 16:28 Ответить
Респект экипажу этого Панциря. Надо им дать героя Украины. Зе подпиши указ.
показать весь комментарий
21.06.2024 17:01 Ответить
За Службу Украине, будет достаточно. Героя дать, когда су35 завалят.
показать весь комментарий
21.06.2024 19:22 Ответить
Я так понял, этот дэвайс хреначит по всему, что движется, пока патроны не закончатся в автоматическом режиме. Хорошая штука! 💩
показать весь комментарий
21.06.2024 17:28 Ответить
Официально, система была переименована в чужой-чужой.
показать весь комментарий
21.06.2024 17:31 Ответить
Когда накрылся мохнаткой кацапский а50, они тоже вначале тошнили про "наше же пво". А недавно вот оказалось, что Петриот, такие дела.
показать весь комментарий
21.06.2024 19:21 Ответить
 
 