Я уважаю решение президента Байдена, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уважает решение Джо Байдена о выходе из президентской гонки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Я уважаю решение президента Байдена и с нетерпением жду нашей совместной работы в течение оставшегося срока его президентства.

Я знаю, что, как он и делал на протяжении всей своей выдающейся карьеры, президент Байден принял свое решение, исходя из того, что, по его мнению, отвечает наилучшим интересам американского народа", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

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