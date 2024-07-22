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Я уважаю решение президента Байдена, - Стармер

Стармер Байден

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уважает решение Джо Байдена о выходе из президентской гонки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Я уважаю решение президента Байдена и с нетерпением жду нашей совместной работы в течение оставшегося срока его президентства.

Я знаю, что, как он и делал на протяжении всей своей выдающейся карьеры, президент Байден принял свое решение, исходя из того, что, по его мнению, отвечает наилучшим интересам американского народа", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Также читайте: Выборы в США: Харрис с незначительным отрывом отстает от Трампа, - NYT

Автор: 

Байден Джо (2785) Стармер Кир (181)


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Протокол? - а шо він мав сказати? - позорся до кінця
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22.07.2024 10:03 Ответить
вони обидва, і Стармер, і Байден - демократи. Одного менталітету.
От якби так сказав Джонсонюк чи Ріші Сунак - було би дивно...
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22.07.2024 10:54 Ответить
Посада зобов"язує
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22.07.2024 11:02 Ответить
 
 