Присвоил почти 1 млн грн на строительстве военного объекта: экс-чиновнику КЭВ сообщено о подозрении, - ГБР

Работники ГБР сообщили о подозрении экс-чиновнику Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны Украины, который присвоил почти один млн грн из государственного бюджета.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, чиновник заключил договор с частным предприятием на строительство водопровода для одного из вооруженных формирований региона. Стоимость работ составила почти один миллион гривен.

"Впрочем строительство осталось лишь на бумаге, а деньги полковник и предприниматель разделили между собой. Из-за таких махинаций, бюджету нанесен ущерб на почти миллион гривен", - говорится в сообщении.

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Сейчас бывшему должностному лицу КЭВ сообщено о подозрении в халатном отношении к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Руководителя предприятия обвиняют в злоупотреблении и служебном подлоге (ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности.

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