РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4905 посетителей онлайн
Новости
1 531 8

Присвоил почти 1 млн грн на строительстве военного объекта: экс-чиновнику КЭВ сообщено о подозрении, - ГБР

Работники ГБР сообщили о подозрении экс-чиновнику Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны Украины, который присвоил почти один млн грн из государственного бюджета.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, чиновник заключил договор с частным предприятием на строительство водопровода для одного из вооруженных формирований региона. Стоимость работ составила почти один миллион гривен.

Експосадовця Південного територіального КЕУ викрили на привласненні коштів

"Впрочем строительство осталось лишь на бумаге, а деньги полковник и предприниматель разделили между собой. Из-за таких махинаций, бюджету нанесен ущерб на почти миллион гривен", - говорится в сообщении.

Смотрите: В Николаеве военный чиновник присвоил более 10 млн грн на закупках для нужд обороны, - ГБР. ФОТО

Сейчас бывшему должностному лицу КЭВ сообщено о подозрении в халатном отношении к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Руководителя предприятия обвиняют в злоупотреблении и служебном подлоге (ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Незаконно переоформил на родственников имущество на 12 млн грн: Сообщено о подозрении начальнику львовского КЭВ Нанивскому. ФОТО (обновлено)

Автор: 

Минобороны (9288) растрата (240) злоупотребление (88) ГБР (2971) подозрение (482)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А може розстріляти цю "підозру"?
показать весь комментарий
22.07.2024 10:53 Ответить
Заплатить 17000 штрафу та вийде на волю, бо "в нас корупції немає"-В.Зеленський-побрехенський!
показать весь комментарий
22.07.2024 10:58 Ответить
Мєльон? Правда ж смішно, зеленчуки?
показать весь комментарий
22.07.2024 11:04 Ответить
Ці підозри без наслідків
показать весь комментарий
22.07.2024 11:06 Ответить
і це ще чи не найдрібніший ворюга... Нещодавно встановлено, що нардеп ЕрЗе хотів і вимагав тільки 3,4лями відкату з будівництва водогону до селища...
показать весь комментарий
22.07.2024 11:10 Ответить
Нічого страшного. В Раді поспіхом тягнуть, як невідкладний закон про узаконення корупції. Стефанчук навіть пропонував прийняти без обговорення. Поався на корупції - плати штраф, і може красти далі. І ніхто вже немає права вести проти тебе справу, допитувати, а хто ще був в схемі, і хто кришував. Арахамія вже нагло нзвиздів, що це вимога ЄС. Валяюсь... Ніде в світі такого нема, а Зельониє прикриваючись війною нагліють вкрай.
показать весь комментарий
22.07.2024 11:37 Ответить
Так буде доки буде ця влада...........А потім прийде друга..........ТАКА САМА!!!!!!!!!! І шо робити???????????
показать весь комментарий
22.07.2024 11:58 Ответить
Страшна річ, коли МО обкрадає ЗСУ і плодить схеми і мутки, аби крастм ще більше. Я не уявляю як все це відбувається? Там немає жодного контролю? Купа ж відлілів від ФЕО Др ревізоров, від відділу внутрішньої іспекції до вб.
Є міністр і чимало замів. Як взагалі таке може бути?
А в ЗСУ свої миші і щури, які точать ввірену їм голівку сиру((
Я не вірю, що впоратись з цим неможливо. Не вірю!
показать весь комментарий
22.07.2024 12:25 Ответить
 
 