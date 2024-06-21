В Николаеве военный чиновник присвоил более 10 млн грн на закупках для нужд обороны, - ГБР. ФОТО

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику Николаевского квартирно-эксплуатационного управления. Он в сговоре с частным предпринимателем присвоил более 10 млн грн, выделенных на оборону.

Установлено, что в сентябре 2023 года чиновник заключил с частным предприятием ряд договоров на закупку топливной древесины для обеспечения потребностей обороны. Поставка древесины происходила по завышенной, по сравнению с рыночной, на 20% цене.

"По схеме, государственные деньги поступали на счет предприятия, а "наценка" за товар делились между заговорщиками. Общий размер убытков достиг почти 10 млн грн", - говорится в сообщении.

Сейчас чиновнику сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры для возмещения нанесенного государству ущерба.

Также решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности. Продолжается работа по сообщению о подозрении предпринимателю.

Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

