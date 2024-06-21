РУС
2 379 26

В Николаеве военный чиновник присвоил более 10 млн грн на закупках для нужд обороны, - ГБР. ФОТО

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику Николаевского квартирно-эксплуатационного управления. Он в сговоре с частным предпринимателем присвоил более 10 млн грн, выделенных на оборону.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что в сентябре 2023 года чиновник заключил с частным предприятием ряд договоров на закупку топливной древесины для обеспечения потребностей обороны. Поставка древесины происходила по завышенной, по сравнению с рыночной, на 20% цене.

"По схеме, государственные деньги поступали на счет предприятия, а "наценка" за товар делились между заговорщиками. Общий размер убытков достиг почти 10 млн грн", - говорится в сообщении.

У Миколаєві військовий посадовець привласнив понад 10 млн грн

Сейчас чиновнику сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры для возмещения нанесенного государству ущерба.

Также решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности. Продолжается работа по сообщению о подозрении предпринимателю.

Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Николаев (2186) злоупотребление (93) ГБР (3178) подозрение (557)
Топ комментарии
+12
Складається таке враження, що в Україні ворюга на ворюзі і ворюгою поганяє... Мляяяять, йде війна, великі втрати і військових і цивільних, розрушені міста і села, а ці падли жруть в три горла...
21.06.2024 16:03 Ответить
+8
Це лютий пздц! Українці волонтерам на необхідне зкидаються, а ці проп@дари тирять вже все, що можна! Пора повертати смертну кару для мародерів, хабарників та крадіїв держвласності!! Все одно, нам до ЄС як до Канади рачки. Виконаємо умову про мораторій в останню чергу!!

Поки з пару десятків не отримають смертний вирок - нійуха не буде!!
21.06.2024 16:14 Ответить
+8
В часи призеденства Порошенка, 73.% населения в цьму винили саме Порошенка.
21.06.2024 16:14 Ответить
Зате не ухилянти
21.06.2024 16:01 Ответить
ДБР повинно почати з ОПи, там собака заритий з мільярдами.
21.06.2024 16:18 Ответить
Собаку вже продали, щоб сплатити комуналку
21.06.2024 16:28 Ответить
ска, кабінет майже як бліндаж на передку - там меблів та іншої хйні на 100 дронів...
21.06.2024 16:02 Ответить
Так в нього вибору не було - всі тирять - хто більше хто менше
21.06.2024 16:03 Ответить
Складається таке враження, що в Україні ворюга на ворюзі і ворюгою поганяє... Мляяяять, йде війна, великі втрати і військових і цивільних, розрушені міста і села, а ці падли жруть в три горла...
21.06.2024 16:03 Ответить
таке швидко та дешево викорінюється розстрілами
21.06.2024 16:17 Ответить
Та навіть не розстрілами, а звичайними реальними строками посадки. Якби ці падли знали, що коли спіймають на подібних речах вони не зможуть відкупитись то випадків таких злочинів в рази б стало менше. А так він знає, якщо попадеться то в гіршому випадку прийдеться поділитись і деякий час посидіти під слідством в платній камері з дєвочками.
21.06.2024 16:21 Ответить
Аби його запроторити до тюрми з конфіскацією усього - потрібна вертикаль непідкупних судів/прокурорів ... (+- 100 осіб). Щоб його розстріляти потрібно рішення 1 особи (розстріл у разі помилки/порушення) та виконавець.
21.06.2024 16:45 Ответить
Так про що я ж і кажу. А про розстріл я не згоден. Ми ж не мордор сталінського зразка. А якщо без суда то це взагалі буде просто, ще один злочин вбивство.
21.06.2024 16:48 Ответить
До чого тут сталін ? Мародерів/зрадників в усі віки страчували, особливо по війні.
21.06.2024 22:31 Ответить
Це пестець...дров"яна тєма
21.06.2024 16:09 Ответить
А чому цих тилових гнид не відправляють на передову, всім цим крисам вписати обов'язок, 1 місяць через 3 місяці бути на передовій. І це обов'язок усім тиловикам, щоб на шкурі відчули!
21.06.2024 16:13 Ответить
Нахріна вони там? Повісити на ліхтарі перед місцем роботи й картонку на шию з описом злочину.

Майно конфіскувати й у родичів теж.
21.06.2024 16:18 Ответить
Це лютий пздц! Українці волонтерам на необхідне зкидаються, а ці проп@дари тирять вже все, що можна! Пора повертати смертну кару для мародерів, хабарників та крадіїв держвласності!! Все одно, нам до ЄС як до Канади рачки. Виконаємо умову про мораторій в останню чергу!!

Поки з пару десятків не отримають смертний вирок - нійуха не буде!!
21.06.2024 16:14 Ответить
В часи призеденства Порошенка, 73.% населения в цьму винили саме Порошенка.
21.06.2024 16:14 Ответить
А что с обыском домой не пошли,дом у него в Испании или хорошему человеку нужно дать время спрятать самое ценное?
21.06.2024 16:15 Ответить
Влада тирить , як перед атомною війною ,
І військові посадовці крадуть , бо є що красти 😡
Чи вони при владі всі подуріли , чи й були такими ?
21.06.2024 16:18 Ответить
Залежить то при владі. Тут як й у звичайному житті - якщо керівник краде - то й підлеглий його мавпує. Бо впевнений, що йому теж можна.

Дивлячись на зе!владу, які крадуть, як в останній день - чом би й ні. Крім того, може на верх частку не відправляв - от й йому влаштували показову порку.
21.06.2024 16:29 Ответить
А скільки Рєзніков і Ко "наколядували" на такій схемі? Ми вже забули про "йойці по 17"?
Але чомусь ДБР по цій темі зовсім не телиться.
21.06.2024 16:23 Ответить
А бідний тракторист має іти захищати отаке мурло...
21.06.2024 16:24 Ответить
Або гинути на нерозмінованому полі..
21.06.2024 16:31 Ответить
то шо, заробив вже на підвищення в Київ?
21.06.2024 16:32 Ответить
"Добрий вечір" відпетляв...
21.06.2024 16:47 Ответить
Кто сказал что в Украине корубция , все по чесноку, ****** все кто управляет денежным бюджетом, у нас нет провосудия, если есть кража то тогда дожмут и получат долю, но не наказание. Через некоторое время этот чел будет выстукивать в кабаке чичетку за отсутствие улик.Так понятно ?
21.06.2024 16:47 Ответить
Вот это воин, диванный!
21.06.2024 17:57 Ответить
 
 