УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6754 відвідувача онлайн
Новини Фото
2 379 26

У Миколаєві військовий посадовець привласнив понад 10 млн грн на закупівлях для потреб оборони, - ДБР. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління. Він у змові з приватним підприємцем привласнив понад 10 млн грн, виділених на оборону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що у вересні 2023 року посадовець уклав з приватним підприємством низку договорів на закупівлю паливної деревини для забезпечення потреб оборони. Постачання деревини відбувалося за завищеною, порівняно з ринковою, на 20% ціною.

"За схемою, державні гроші надходили на рахунок підприємства, а "націнка" за товар ділились між змовниками. Загальний розмір збитків сягнув майже 10 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У Миколаєві військовий посадовець привласнив понад 10 млн грн

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Одещині бухгалтер військової частини незаконно нарахував собі 4,2 млн грн, призначених на виплати бійцям, - ДБР

Наразі посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Досудове розслідування триває, вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Також вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади. Триває робота щодо повідомлення про підозру підприємцю.

Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд встановив 2 млн грн застави командувачу сил територіальної оборони "Південь", який залучив воїнів до будівництва маєтку. Готується апеляція, - ДБР 

У Миколаєві військовий посадовець привласнив понад 10 млн грн
У Миколаєві військовий посадовець привласнив понад 10 млн грн

Автор: 

Миколаїв (1845) зловживання (81) ДБР (3700) підозра (852)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Складається таке враження, що в Україні ворюга на ворюзі і ворюгою поганяє... Мляяяять, йде війна, великі втрати і військових і цивільних, розрушені міста і села, а ці падли жруть в три горла...
показати весь коментар
21.06.2024 16:03 Відповісти
+8
Це лютий пздц! Українці волонтерам на необхідне зкидаються, а ці проп@дари тирять вже все, що можна! Пора повертати смертну кару для мародерів, хабарників та крадіїв держвласності!! Все одно, нам до ЄС як до Канади рачки. Виконаємо умову про мораторій в останню чергу!!

Поки з пару десятків не отримають смертний вирок - нійуха не буде!!
показати весь коментар
21.06.2024 16:14 Відповісти
+8
В часи призеденства Порошенка, 73.% населения в цьму винили саме Порошенка.
показати весь коментар
21.06.2024 16:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зате не ухилянти
показати весь коментар
21.06.2024 16:01 Відповісти
ДБР повинно почати з ОПи, там собака заритий з мільярдами.
показати весь коментар
21.06.2024 16:18 Відповісти
Собаку вже продали, щоб сплатити комуналку
показати весь коментар
21.06.2024 16:28 Відповісти
ска, кабінет майже як бліндаж на передку - там меблів та іншої хйні на 100 дронів...
показати весь коментар
21.06.2024 16:02 Відповісти
Так в нього вибору не було - всі тирять - хто більше хто менше
показати весь коментар
21.06.2024 16:03 Відповісти
Складається таке враження, що в Україні ворюга на ворюзі і ворюгою поганяє... Мляяяять, йде війна, великі втрати і військових і цивільних, розрушені міста і села, а ці падли жруть в три горла...
показати весь коментар
21.06.2024 16:03 Відповісти
таке швидко та дешево викорінюється розстрілами
показати весь коментар
21.06.2024 16:17 Відповісти
Та навіть не розстрілами, а звичайними реальними строками посадки. Якби ці падли знали, що коли спіймають на подібних речах вони не зможуть відкупитись то випадків таких злочинів в рази б стало менше. А так він знає, якщо попадеться то в гіршому випадку прийдеться поділитись і деякий час посидіти під слідством в платній камері з дєвочками.
показати весь коментар
21.06.2024 16:21 Відповісти
Аби його запроторити до тюрми з конфіскацією усього - потрібна вертикаль непідкупних судів/прокурорів ... (+- 100 осіб). Щоб його розстріляти потрібно рішення 1 особи (розстріл у разі помилки/порушення) та виконавець.
показати весь коментар
21.06.2024 16:45 Відповісти
Так про що я ж і кажу. А про розстріл я не згоден. Ми ж не мордор сталінського зразка. А якщо без суда то це взагалі буде просто, ще один злочин вбивство.
показати весь коментар
21.06.2024 16:48 Відповісти
До чого тут сталін ? Мародерів/зрадників в усі віки страчували, особливо по війні.
показати весь коментар
21.06.2024 22:31 Відповісти
Це пестець...дров"яна тєма
показати весь коментар
21.06.2024 16:09 Відповісти
А чому цих тилових гнид не відправляють на передову, всім цим крисам вписати обов'язок, 1 місяць через 3 місяці бути на передовій. І це обов'язок усім тиловикам, щоб на шкурі відчули!
показати весь коментар
21.06.2024 16:13 Відповісти
Нахріна вони там? Повісити на ліхтарі перед місцем роботи й картонку на шию з описом злочину.

Майно конфіскувати й у родичів теж.
показати весь коментар
21.06.2024 16:18 Відповісти
Це лютий пздц! Українці волонтерам на необхідне зкидаються, а ці проп@дари тирять вже все, що можна! Пора повертати смертну кару для мародерів, хабарників та крадіїв держвласності!! Все одно, нам до ЄС як до Канади рачки. Виконаємо умову про мораторій в останню чергу!!

Поки з пару десятків не отримають смертний вирок - нійуха не буде!!
показати весь коментар
21.06.2024 16:14 Відповісти
В часи призеденства Порошенка, 73.% населения в цьму винили саме Порошенка.
показати весь коментар
21.06.2024 16:14 Відповісти
А что с обыском домой не пошли,дом у него в Испании или хорошему человеку нужно дать время спрятать самое ценное?
показати весь коментар
21.06.2024 16:15 Відповісти
Влада тирить , як перед атомною війною ,
І військові посадовці крадуть , бо є що красти 😡
Чи вони при владі всі подуріли , чи й були такими ?
показати весь коментар
21.06.2024 16:18 Відповісти
Залежить то при владі. Тут як й у звичайному житті - якщо керівник краде - то й підлеглий його мавпує. Бо впевнений, що йому теж можна.

Дивлячись на зе!владу, які крадуть, як в останній день - чом би й ні. Крім того, може на верх частку не відправляв - от й йому влаштували показову порку.
показати весь коментар
21.06.2024 16:29 Відповісти
А скільки Рєзніков і Ко "наколядували" на такій схемі? Ми вже забули про "йойці по 17"?
Але чомусь ДБР по цій темі зовсім не телиться.
показати весь коментар
21.06.2024 16:23 Відповісти
А бідний тракторист має іти захищати отаке мурло...
показати весь коментар
21.06.2024 16:24 Відповісти
Або гинути на нерозмінованому полі..
показати весь коментар
21.06.2024 16:31 Відповісти
то шо, заробив вже на підвищення в Київ?
показати весь коментар
21.06.2024 16:32 Відповісти
"Добрий вечір" відпетляв...
показати весь коментар
21.06.2024 16:47 Відповісти
Кто сказал что в Украине корубция , все по чесноку, ****** все кто управляет денежным бюджетом, у нас нет провосудия, если есть кража то тогда дожмут и получат долю, но не наказание. Через некоторое время этот чел будет выстукивать в кабаке чичетку за отсутствие улик.Так понятно ?
показати весь коментар
21.06.2024 16:47 Відповісти
Вот это воин, диванный!
показати весь коментар
21.06.2024 17:57 Відповісти
 
 