У Миколаєві військовий посадовець привласнив понад 10 млн грн на закупівлях для потреб оборони, - ДБР. ФОТО
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління. Він у змові з приватним підприємцем привласнив понад 10 млн грн, виділених на оборону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Встановлено, що у вересні 2023 року посадовець уклав з приватним підприємством низку договорів на закупівлю паливної деревини для забезпечення потреб оборони. Постачання деревини відбувалося за завищеною, порівняно з ринковою, на 20% ціною.
"За схемою, державні гроші надходили на рахунок підприємства, а "націнка" за товар ділились між змовниками. Загальний розмір збитків сягнув майже 10 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Наразі посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).
Досудове розслідування триває, вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.
Також вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади. Триває робота щодо повідомлення про підозру підприємцю.
Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Майно конфіскувати й у родичів теж.
Поки з пару десятків не отримають смертний вирок - нійуха не буде!!
І військові посадовці крадуть , бо є що красти 😡
Чи вони при владі всі подуріли , чи й були такими ?
Дивлячись на зе!владу, які крадуть, як в останній день - чом би й ні. Крім того, може на верх частку не відправляв - от й йому влаштували показову порку.
Але чомусь ДБР по цій темі зовсім не телиться.