Незаконно переоформил на родственников имущество на 12 млн грн: Сообщено о подозрении начальнику львовского КЭВ Нанивскому. ФОТО (обновлено)

Сотрудники ГБР при содействии руководства Минобороны и ВСУ сообщили о подозрении руководителю одного из хозяйственных подразделений ВСУ во Львовской области. Начальник квартирно-эксплуатационного отдела части через многочисленные сделки незаконно переоформил на родственников имущество почти на 12 млн грн. По данным СМИ, речь идет об Анатолии Нанивском.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Согласно должностным обязанностям, чиновник контролировал закупки и обслуживание военного имущества региона.

Схема сделки

Как отмечается, служащий оформил солдатом близкого родственника жены в одну из частей ВСУ Львова. Впоследствии солдат стал владельцем жилого дома и земельного участка в селе Брюховичи Львовского района, рыночная стоимость которых ориентировочно составляет $300 000.





"Доходы, которые бы позволяли осуществить строительство такой ценной недвижимости и проведение в ней ремонтных работ у родственника фигуранта отсутствовали. Поэтому он якобы взял взаймы $100 000 у дочери чиновника, которая является студенткой местного вуза. Но эти средства чиновник в декларации не указал", - сообщили в ГБР.

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Приобретение дорогой машины дочери

По подобной схеме была приобретена квартира во Львове площадью почти 100 кВ м в элитном районе. Согласно открытым сведениям местных сайтов по недвижимости ориентировочная стоимость такой квартиры составляет более 4 млн грн.

Чиновник еще и приобрел для дочери внедорожник премиум-класса, который опять же оформил на своего родственника с многочисленными нарушениями законодательства.

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Чиновник отстранен от должности

Чиновнику сообщено о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

Также наложены аресты на автомобиль, квартиру и земельный участок с домом в элитном районе г. Львова.

Ему избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в сумме 3 млн гривен.

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Как сообщили источники "Украинской правды", речь идет о руководителе Квартирно-эксплуатационного отдела Львова Анатолии Нанивском.

В июне стало известно, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство, в котором фигурирует руководитель Квартирно-эксплуатационного отдела Львова полковник Анатолий Нановский.