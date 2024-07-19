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Незаконно переоформил на родственников имущество на 12 млн грн: Сообщено о подозрении начальнику львовского КЭВ Нанивскому. ФОТО (обновлено)

Сотрудники ГБР при содействии руководства Минобороны и ВСУ сообщили о подозрении руководителю одного из хозяйственных подразделений ВСУ во Львовской области. Начальник квартирно-эксплуатационного отдела части через многочисленные сделки незаконно переоформил на родственников имущество почти на 12 млн грн. По данным СМИ, речь идет об Анатолии Нанивском.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Согласно должностным обязанностям, чиновник контролировал закупки и обслуживание военного имущества региона.

Схема сделки

Как отмечается, служащий оформил солдатом близкого родственника жены в одну из частей ВСУ Львова. Впоследствии солдат стал владельцем жилого дома и земельного участка в селе Брюховичи Львовского района, рыночная стоимость которых ориентировочно составляет $300 000.

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ДБР викрила на незаконному збагаченні посадовця господарського підрозділу ЗСУ

"Доходы, которые бы позволяли осуществить строительство такой ценной недвижимости и проведение в ней ремонтных работ у родственника фигуранта отсутствовали. Поэтому он якобы взял взаймы $100 000 у дочери чиновника, которая является студенткой местного вуза. Но эти средства чиновник в декларации не указал", - сообщили в ГБР.

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Приобретение дорогой машины дочери

По подобной схеме была приобретена квартира во Львове площадью почти 100 кВ м в элитном районе. Согласно открытым сведениям местных сайтов по недвижимости ориентировочная стоимость такой квартиры составляет более 4 млн грн.

Чиновник еще и приобрел для дочери внедорожник премиум-класса, который опять же оформил на своего родственника с многочисленными нарушениями законодательства.

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Чиновник отстранен от должности

Чиновнику сообщено о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

Также наложены аресты на автомобиль, квартиру и земельный участок с домом в элитном районе г. Львова.

Ему избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в сумме 3 млн гривен.

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Как сообщили источники "Украинской правды", речь идет о руководителе Квартирно-эксплуатационного отдела Львова Анатолии Нанивском.

В июне стало известно, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство, в котором фигурирует руководитель Квартирно-эксплуатационного отдела Львова полковник Анатолий Нановский.

Автор: 

ГБР (3076) незаконное обогащение (151) подозрение (513) Львовская область (2952)


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Топ комментарии
+12
так і що....ось заплатить 400 тис по новому закону і буде красти далі...невінаватий
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19.07.2024 12:42 Ответить
+8
Це він машинально - а так по життю - чеснии аж страшно
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19.07.2024 12:45 Ответить
+3
про совість вже питання не ставиться, такі суми крадуть низові крадії,а що там коїться на верхах одному діду панасу відомо ,гребуть лопатами,та ще закон прийняли,що б відкупитись можна
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19.07.2024 12:47 Ответить
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так і що....ось заплатить 400 тис по новому закону і буде красти далі...невінаватий
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19.07.2024 12:42 Ответить
Це він машинально - а так по життю - чеснии аж страшно
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19.07.2024 12:45 Ответить
про совість вже питання не ставиться, такі суми крадуть низові крадії,а що там коїться на верхах одному діду панасу відомо ,гребуть лопатами,та ще закон прийняли,що б відкупитись можна
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19.07.2024 12:47 Ответить
Резнікову татарову єрмаку баканову голикам катлєтами, та ще сотням таких заробітчани, можна мародерити на крові Українців, а цьому, тиловому щуру з КЄЧ МОУ, як і отим, неможна красти, брехати, ховати накрадене…
Ну, Тепер, прокурорські із суддівськими, достатньо підзароблять, НЕЗРОЗУМІЛИХ деньох!! Майно крадене, уже якось там, перепишуть з чесними нотаріусами,на родичів, щоб в очі не кидалося ЗМІ !!!
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19.07.2024 12:48 Ответить
... дуже відповідально-хазяйновита людино-скотина.
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19.07.2024 12:49 Ответить
Огидна потвора, брудна і мерзенна😡
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19.07.2024 12:57 Ответить
iншi нехай посадки штурмують і під кабами сидять!
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19.07.2024 13:03 Ответить
мразь
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19.07.2024 13:08 Ответить
Про цього кадра у новині стільки епітетів, - "керівник", "начальник", "службовець", "чиновник", "посадовець".
А те, що він є діючим військовослужбовцем, жодного разу не вказали.
Крім матеріальних збитків, він завдав непоправної шкоди також іміджу наших ЗСУ, моральному стану громадян, зганьбив військову форму.
За це теж треба карати неодмінно. Він зганьбив Українську армію, - чи не єдиний державний механізм, якому люди поки що довіряють. А це злочин страшніший, ніж просто матеріальна шкода.
Тому карати такі злочини треба набагато жорсткіше.
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19.07.2024 13:09 Ответить
Львів-колиска корупції, я був у шоці коли потрапив з Полтавщини туди на навчання, на той час до будь-якого чинуші і не тільки без елементарної шоколадки годі було і заходити. Але біда в тому, що народ сам це продукує!(((
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19.07.2024 14:15 Ответить
Це був 1993 рік!
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19.07.2024 14:17 Ответить
 
 