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НАПК проверило состояние трети руководящего состава ТЦК: признаки коррупции выявили у 8 человек, - нардеп Радина

мобілізація,тцк

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверило состояние трети руководящего состава территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Речь идет о проверке 541 руководителя из примерно 1700 человек.

Об этом сообщила в Фейсбуке председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина (фракция "Слуги народа"), информирует Цензор.НЕТ.

Необоснованные активы руководителей ТЦК

По ее словам, НАПК передало в правоохранительные органы материалы в отношении восьми работников ТЦК. У них совокупно выявлены признаки незаконного обогащения на 265 млн гривен, необоснованных активов на 6 млн гривен, и недостоверных данных в декларации на 7 млн гривен. Продолжается мониторинг образа жизни еще 28 и полная проверка деклараций еще 5 должностных лиц руководящего состава ТЦК. По меньшей мере две декларации сотрудников ТЦК получили более высокий показатель рискованности, чем десятки тысяч деклараций других должностных лиц из разных органов.

Читайте: НАПК начало проверку образа жизни генерала СБУ Витюка после журналистского расследования о недвижимости семьи, - СМИ

Кто обогатился больше всех?

Радина информирует, что самое большое по объему активов дело на основе материалов НАПК касается печально известного начальника Одесского ОТЦК Борисова: в прошлом году ему было сообщено о подозрении в незаконном обогащении на сумму более 188 млн гривен. Еще один фигурант - заместитель начальника одного из ТЦК, который, по данным НАПК, собрал на личную банковскую карточку около 400 000 гривен от различных военнослужащих и вероятно потратил их на собственные нужды. Сейчас с этим разбирается следствие. Остальные выводы НАПК касается признаков коррупционных правонарушений у представителей ТЦК Одессы, Самбора, Полтавы, Днепра и Запорожья. Следствие в соответствии с подследственностью осуществляют специализированные прокуратуры в сфере обороны, ГБР, Нацполиция. Дела о конфискации вероятно необоснованных активов ведет САП. Устанавливать истину по каждому делу будет суд.

По данным нардепа, все мониторинги образа жизни - наиболее действенного инструмента выявления необоснованных состояний - осуществлены силами лишь 11 сотрудников НАПК.

Кто такой Евгений Борисов и как он обогатился во время вторжения?

Напоминаем, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал информацию об имущественном состоянии семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, что служебное расследование не нашло оснований для отстранения одесского военкома Борисова, он вернулся к работе.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал обращение для проведения проверок в отношении военкоматов всех областей.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову. А впоследствии задержало его в Киеве. Суд арестовал Борисова с возможностью залога 150 млн грн. Брисов подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 368-5, ч. 5 ст. 407 и ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

НАПК (1220) незаконное обогащение (146) Радина Анастасия (18) ТЦК (522)


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Топ комментарии
+7
Анекдот?...
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21.05.2024 13:40
+7
Хахаха,из 500 только у 8 ознаки,похоже хабарников проверяли отборные хабарники.
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21.05.2024 13:46
+6
Та ні, просто ці 8 на гору передали не все що мали передавати. Ось і все.
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21.05.2024 13:56
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Анекдот?...
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21.05.2024 13:40 Ответить
То ж не корупція, то ж лікування.
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21.05.2024 13:54 Ответить
ВЛК - це не ТЦК. Не знали?
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21.05.2024 15:17 Ответить
Невже порозумнішали та перестали купувати все наліво й направо? Хм, еволюціонують...
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21.05.2024 13:45 Ответить
Та ні, просто ці 8 на гору передали не все що мали передавати. Ось і все.
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21.05.2024 13:56 Ответить
Хахаха,из 500 только у 8 ознаки,похоже хабарников проверяли отборные хабарники.
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21.05.2024 13:46 Ответить
А хто буде стоожить сторожів? - перевіряти перевіряльників?
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21.05.2024 13:48 Ответить
Почали б з дерьмака. Його б за вим'я посмикали.
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21.05.2024 13:55 Ответить
Давайте перевіримо ще необгрунтовані статки у судей і прокурорів. Чому ні?
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21.05.2024 13:57 Ответить
В СБУ також перевіряють,і в судів, і в нац полу. А чомусь викривачами залишаються журналісти...
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21.05.2024 14:00 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/efVrcynCvw0
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21.05.2024 14:09 Ответить
О, так, вже повірив. Подивися декларацію воєнкома за своєю реєстрацією за 2023 рік, і порівняв її з попередньою, здається за 2021 рік.
Отож, 06.2022 року (ага, саме найкращий час), товарісЧ полковник набув у власність Audi Q7 2019 року , на рахунках з'явилося більш ніж 60 тис долларів США.
Зрозуміло, що це лише невелика засвічена частина того що він має. Але це показує на скільки вони тупі, що навіть не розуміють, що показані витрати ніяк не збігаються з доходами.

Але так, назк не бачить ніяких проблем. А ти - ухилянт.
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21.05.2024 14:11 Ответить
Звісно, що є щураки ( часом і не діляться ))).
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21.05.2024 14:16 Ответить
НАЗК создает видимость бурной деятельности. Шо там они, нах, проверили ... Декларации?
Даже бабушки у подъезда уже знают, что коррупционеры прячут свои активы так, что необходима бригада детективов, много месяцев работы, прослушка, слежка, провокации и т.п. чтобы найти бОльшую часть активов. (найти все - вообще не реально)
То, что "нашло" НАЗК - это 5% от того, что они имеют.
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21.05.2024 14:21 Ответить
Куда звонить по фактам коррупции в ТЦК? И куда звонить по факту невоюющих кадровых военных?
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21.05.2024 14:31 Ответить
8-м виявились дИбілами,всі інші записують майно на тещ,"троєрідних" бабусь і "шестирідних" племінників.
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21.05.2024 14:46 Ответить
Перевірку напевно проводили родичі єйних?!
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21.05.2024 15:48 Ответить
Ой....яка несподіванка
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21.05.2024 17:38 Ответить
 
 