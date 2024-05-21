НАПК проверило состояние трети руководящего состава ТЦК: признаки коррупции выявили у 8 человек, - нардеп Радина

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверило состояние трети руководящего состава территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Речь идет о проверке 541 руководителя из примерно 1700 человек.

Об этом сообщила в Фейсбуке председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина (фракция "Слуги народа"), информирует Цензор.НЕТ.

Необоснованные активы руководителей ТЦК

По ее словам, НАПК передало в правоохранительные органы материалы в отношении восьми работников ТЦК. У них совокупно выявлены признаки незаконного обогащения на 265 млн гривен, необоснованных активов на 6 млн гривен, и недостоверных данных в декларации на 7 млн гривен. Продолжается мониторинг образа жизни еще 28 и полная проверка деклараций еще 5 должностных лиц руководящего состава ТЦК. По меньшей мере две декларации сотрудников ТЦК получили более высокий показатель рискованности, чем десятки тысяч деклараций других должностных лиц из разных органов.

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Кто обогатился больше всех?

Радина информирует, что самое большое по объему активов дело на основе материалов НАПК касается печально известного начальника Одесского ОТЦК Борисова: в прошлом году ему было сообщено о подозрении в незаконном обогащении на сумму более 188 млн гривен. Еще один фигурант - заместитель начальника одного из ТЦК, который, по данным НАПК, собрал на личную банковскую карточку около 400 000 гривен от различных военнослужащих и вероятно потратил их на собственные нужды. Сейчас с этим разбирается следствие. Остальные выводы НАПК касается признаков коррупционных правонарушений у представителей ТЦК Одессы, Самбора, Полтавы, Днепра и Запорожья. Следствие в соответствии с подследственностью осуществляют специализированные прокуратуры в сфере обороны, ГБР, Нацполиция. Дела о конфискации вероятно необоснованных активов ведет САП. Устанавливать истину по каждому делу будет суд.

По данным нардепа, все мониторинги образа жизни - наиболее действенного инструмента выявления необоснованных состояний - осуществлены силами лишь 11 сотрудников НАПК.

Кто такой Евгений Борисов и как он обогатился во время вторжения?

Напоминаем, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал информацию об имущественном состоянии семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, что служебное расследование не нашло оснований для отстранения одесского военкома Борисова, он вернулся к работе.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал обращение для проведения проверок в отношении военкоматов всех областей.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову. А впоследствии задержало его в Киеве. Суд арестовал Борисова с возможностью залога 150 млн грн. Брисов подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 368-5, ч. 5 ст. 407 и ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины.