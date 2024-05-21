НАПК проверило состояние трети руководящего состава ТЦК: признаки коррупции выявили у 8 человек, - нардеп Радина
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверило состояние трети руководящего состава территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Речь идет о проверке 541 руководителя из примерно 1700 человек.
Об этом сообщила в Фейсбуке председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина (фракция "Слуги народа"), информирует Цензор.НЕТ.
Необоснованные активы руководителей ТЦК
По ее словам, НАПК передало в правоохранительные органы материалы в отношении восьми работников ТЦК. У них совокупно выявлены признаки незаконного обогащения на 265 млн гривен, необоснованных активов на 6 млн гривен, и недостоверных данных в декларации на 7 млн гривен. Продолжается мониторинг образа жизни еще 28 и полная проверка деклараций еще 5 должностных лиц руководящего состава ТЦК. По меньшей мере две декларации сотрудников ТЦК получили более высокий показатель рискованности, чем десятки тысяч деклараций других должностных лиц из разных органов.
Кто обогатился больше всех?
Радина информирует, что самое большое по объему активов дело на основе материалов НАПК касается печально известного начальника Одесского ОТЦК Борисова: в прошлом году ему было сообщено о подозрении в незаконном обогащении на сумму более 188 млн гривен. Еще один фигурант - заместитель начальника одного из ТЦК, который, по данным НАПК, собрал на личную банковскую карточку около 400 000 гривен от различных военнослужащих и вероятно потратил их на собственные нужды. Сейчас с этим разбирается следствие. Остальные выводы НАПК касается признаков коррупционных правонарушений у представителей ТЦК Одессы, Самбора, Полтавы, Днепра и Запорожья. Следствие в соответствии с подследственностью осуществляют специализированные прокуратуры в сфере обороны, ГБР, Нацполиция. Дела о конфискации вероятно необоснованных активов ведет САП. Устанавливать истину по каждому делу будет суд.
По данным нардепа, все мониторинги образа жизни - наиболее действенного инструмента выявления необоснованных состояний - осуществлены силами лишь 11 сотрудников НАПК.
Кто такой Евгений Борисов и как он обогатился во время вторжения?
Напоминаем, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал информацию об имущественном состоянии семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.
Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.
В ОК "Південь" заявили, что служебное расследование не нашло оснований для отстранения одесского военкома Борисова, он вернулся к работе.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал обращение для проведения проверок в отношении военкоматов всех областей.
Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.
Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову. А впоследствии задержало его в Киеве. Суд арестовал Борисова с возможностью залога 150 млн грн. Брисов подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 368-5, ч. 5 ст. 407 и ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины.
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Отож, 06.2022 року (ага, саме найкращий час), товарісЧ полковник набув у власність Audi Q7 2019 року , на рахунках з'явилося більш ніж 60 тис долларів США.
Зрозуміло, що це лише невелика засвічена частина того що він має. Але це показує на скільки вони тупі, що навіть не розуміють, що показані витрати ніяк не збігаються з доходами.
Але так, назк не бачить ніяких проблем. А ти - ухилянт.
Даже бабушки у подъезда уже знают, что коррупционеры прячут свои активы так, что необходима бригада детективов, много месяцев работы, прослушка, слежка, провокации и т.п. чтобы найти бОльшую часть активов. (найти все - вообще не реально)
То, что "нашло" НАЗК - это 5% от того, что они имеют.