НАЗК перевірило статки третини керівного складу ТЦК: ознаки корупції виявили у 8 осіб, - нардепка Радіна

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило статки третини керівного складу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Йдеться про перевірку 541 керівника із приблизно 1700 осіб.

Про це повідомила в фейсбуці голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна (фракція "Слуги народу"), інформує Цензор.НЕТ.

Необґрунтовані активи керівників ТЦК

За її словами, НАЗК передало до правоохоронних органів матеріали щодо восьми працівників ТЦК. У них сукупно виявлено ознаки незаконного збагачення на 265 млн гривень, необгрунтованих активів на 6 млн гривень, та недостовірних даних у декларації на 7 млн гривень. Триває моніторинг способу життя ще 28 і повна перевірка декларацій ще 5 посадовців керівного складу ТЦК. Щонайменше дві декларації співробітників ТЦК отримали вищий показник ризикованості, ніж десятки тисяч декларацій інших посадовців з різних органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК знайшло у колишнього головного воєнкома Одеси незаконних активів на 188 мільйонів

Хто збагатився найбільше?

Радіна інформує, що найбільша за обсягом активів справа на основі матеріалів НАЗК стосується сумнозвісного начальника Одеського ОТЦК Борисова: торік йому було повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на суму понад 188 млн гривень. Ще один фігурант - заступник начальника одного з ТЦК, який, за даними НАЗК, зібрав на особисту банківську картку близько 400 000 гривень від різних військовослужбовців і ймовірно витратив їх на власні потреби. Наразі із цим розбирається слідство. Решта висновків НАЗК стосується ознак корупційних правопорушень у представників ТЦК Одеси, Самбору, Полтави, Дніпра та Запоріжжя. Слідство відповідно до підслідності здійснюють спеціалізовані прокуратури у сфері оборони, ДБР, Нацполіція. Справи щодо конфіскації ймовірно необґрунтованих активів веде САП. Встановлювати істину у кожній справі буде суд.

За даними нардепки, усі моніторинги способу життя - найбільш дієвого інструменту виявлення необгрунтованих статків - здійснено силами лише 11 співробітників НАЗК.

Хто такий Євген Борисов і як він збагатився під час вторгнення?

Нагадуємо, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував інформацію щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював звернення для проведення перевірок щодо військкомів усіх областей.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову. А згодом затримало його у Києві. Суд арештував Борисова із можливістю застави 150 млн грн. Брисов підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 5 ст. 407 та ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України.