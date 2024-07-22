Около 3 тыс. компаний воспользовались услугой электронного бронирования в "Дії", - Минцифры

С 17 июля около 3 000 компаний воспользовались услугой электронного бронирования на портале "Дія". Среди них как частные компании, так и государственные предприятия.

Об этом сообщила заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Валерия Ткач в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, речь идет о 32 000 забронированных работников критически важных предприятий. В частности, бронировали как частные компании, так и государственные предприятия, а также предприятия коммунальной собственности.

Сейчас в Едином перечне компаний, которые могут осуществлять бронирование и получили соответствующий статус, около 8,5 тысяч компаний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Забронированы от мобилизации только оперативные сотрудники ГСЧС, - глава ведомства Даник

В то же время в Минцифры отметили, что отказов не так много. В основном это касается тех работников, которые уже забронированы; которых не нашли в реестре военнообязанных; которые находятся в трудовых отношениях.

"Раньше вообще подавали списком. И, если у одного сотрудника возникала какая-то невозможность пройти проверку, то весь список отправлялся уже без рассмотрения. Надо было начинать все сначала. В нашем случае этого не нужно делать. То есть, если предприятие подает список из 100 человек и у одного не прошла проверка, то тогда только он не забронирован, а все остальные - 99 соответственно забронировались", - пояснила Ткач.

После получения бронирования работодателю или работникам не нужно сообщать об этом в ТЦК и СП. Информация сразу обновляется в приложении "Резерв+". В частности, можно сгенерировать PDF-файл и распечатать его.

Читайте также: От мобилизации можно забронировать около 1,2 млн человек, - Минэкономики

Напомним, 17 июля появилась возможность подать заявление на бронирование на портале "Дія" для критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны.