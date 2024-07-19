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Новости мобилизации
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Забронированы от мобилизации только оперативные сотрудники ГСЧС, - глава ведомства Даник

Заброньовані від мобілізації лише оперативні співробітники ДСНС, - очільник відомства Даник

Бронь от мобилизации имеют только оперативные сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые непосредственно задействованы в спасении людей.

Об этом рассказал глава ведомства Андрей Даник в интервью"Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Бронь у всех специалистов оперативных служб (90% личного состава) - то есть это те, кто непосредственно спасает людей", - рассказал Даник.

По словам главы ГСЧС, остальные 10% сотрудников службы - без брони. По его словам, эти люди задействованы в обеспечении службы.

Даник отметил, что дальнейшую судьбу этих сотрудников будут определять территориальные центры комплектования и социальной поддержки. В то же время он заявил, что большее количество сотрудников ГСЧС без брони может быть критическим при проведении спасательных работ, поскольку в системе некомплект.

Также Даник рассказал, что из системы ГСЧС на сегодня непосредственно на фронте находятся почти 500 человек. Они пошли воевать еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Они подали рапорт, были исключены из списка ГСЧС и заключили контракт с Вооруженными силами, Национальной гвардией и Государственной пограничной службой Украины, сейчас продолжают воевать", - сказал глава ГСЧС.

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бронирование (157) спасатели (209) мобилизация (2829) ГСЧС (5051)


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Топ комментарии
+3
Не треба стартувати на ДСНС. Це якраз ті люди, які рятують життя. І іноді гинуть самі, коли кацапські підари пуляють двічі по тим самим цілям з затримкою, шоб вбити побільше цивільних.
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19.07.2024 18:01 Ответить
+3
За мобілізацію пожежних і рятувальників ніхто нічого не говорить, у них дійсно корисна і небезпечна робота, а не кататись по місту на аутлендерах і пити каву.
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19.07.2024 18:24 Ответить
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Слава ДСНС,стійким борцям за звільнення України !!))
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19.07.2024 17:53 Ответить
Не треба стартувати на ДСНС. Це якраз ті люди, які рятують життя. І іноді гинуть самі, коли кацапські підари пуляють двічі по тим самим цілям з затримкою, шоб вбити побільше цивільних.
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19.07.2024 18:01 Ответить
А я про що??))Це реальні захистники України,за що їм щира подяка!!))
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19.07.2024 20:28 Ответить
А также их начальники - па-па -па -па-па-па-па-пам
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19.07.2024 17:56 Ответить
Даник вже пройшов влк?
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19.07.2024 17:58 Ответить
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19.07.2024 18:00 Ответить
Щось самі рятувальники кажуть що всі броні в начальства
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19.07.2024 18:03 Ответить
За мобілізацію пожежних і рятувальників ніхто нічого не говорить, у них дійсно корисна і небезпечна робота, а не кататись по місту на аутлендерах і пити каву.
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19.07.2024 18:24 Ответить
Начальник, зам та секретар?
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19.07.2024 19:14 Ответить
Зате персонал епіцентра всі як один заброньовані.
Стратегічний обʼєкт!
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19.07.2024 22:17 Ответить
 
 