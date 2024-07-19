Забронированы от мобилизации только оперативные сотрудники ГСЧС, - глава ведомства Даник
Бронь от мобилизации имеют только оперативные сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые непосредственно задействованы в спасении людей.
Об этом рассказал глава ведомства Андрей Даник в интервью"Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Бронь у всех специалистов оперативных служб (90% личного состава) - то есть это те, кто непосредственно спасает людей", - рассказал Даник.
По словам главы ГСЧС, остальные 10% сотрудников службы - без брони. По его словам, эти люди задействованы в обеспечении службы.
Даник отметил, что дальнейшую судьбу этих сотрудников будут определять территориальные центры комплектования и социальной поддержки. В то же время он заявил, что большее количество сотрудников ГСЧС без брони может быть критическим при проведении спасательных работ, поскольку в системе некомплект.
Также Даник рассказал, что из системы ГСЧС на сегодня непосредственно на фронте находятся почти 500 человек. Они пошли воевать еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Они подали рапорт, были исключены из списка ГСЧС и заключили контракт с Вооруженными силами, Национальной гвардией и Государственной пограничной службой Украины, сейчас продолжают воевать", - сказал глава ГСЧС.
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