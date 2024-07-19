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Новини Мобілізація
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Заброньовані від мобілізації лише оперативні співробітники ДСНС, - очільник відомства Даник

Заброньовані від мобілізації лише оперативні співробітники ДСНС, - очільник відомства Даник

Бронь від мобілізації мають лише оперативні співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які безпосередньо задіяні в порятунку людей. 

Про це розповів очільник відомства Андрій Даник в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Бронь у всіх фахівців оперативних служб (90% особового складу) - тобто це ті, хто безпосередньо рятує людей", - розповів Даник.

За словами голови ДСНС, інші 10% співробітників служби - без броні. За його словами, ці люди задіянні у забезпеченні служби.

Даник зазначив, що подальшу долю цих співробітників визначатимуть територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Водночас він заявив, що більша кількість співробітників ДСНС без броні може бути критичною під час проведення рятувальних робіт, оскільки в системі є некомплект.

Також Даник розповів, що із системи ДСНС на сьогодні безпосередньо на фронті перебувають майже 500 людей. Вони пішли воювати ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Вони подали рапорт, були виключені зі списку ДСНС й уклали контракт зі Збройними силами, Національною гвардією та Державною прикордонною службою України, зараз продовжують воювати", - сказав голова ДСНС.

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Автор: 

бронювання (347) рятувальники (170) мобілізація (3144) ДСНС (5193)


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Топ коментарі
+3
Не треба стартувати на ДСНС. Це якраз ті люди, які рятують життя. І іноді гинуть самі, коли кацапські підари пуляють двічі по тим самим цілям з затримкою, шоб вбити побільше цивільних.
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19.07.2024 18:01 Відповісти
+3
За мобілізацію пожежних і рятувальників ніхто нічого не говорить, у них дійсно корисна і небезпечна робота, а не кататись по місту на аутлендерах і пити каву.
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19.07.2024 18:24 Відповісти
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Слава ДСНС,стійким борцям за звільнення України !!))
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19.07.2024 17:53 Відповісти
Не треба стартувати на ДСНС. Це якраз ті люди, які рятують життя. І іноді гинуть самі, коли кацапські підари пуляють двічі по тим самим цілям з затримкою, шоб вбити побільше цивільних.
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19.07.2024 18:01 Відповісти
А я про що??))Це реальні захистники України,за що їм щира подяка!!))
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19.07.2024 20:28 Відповісти
А также их начальники - па-па -па -па-па-па-па-пам
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19.07.2024 17:56 Відповісти
Даник вже пройшов влк?
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19.07.2024 17:58 Відповісти
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19.07.2024 18:00 Відповісти
Щось самі рятувальники кажуть що всі броні в начальства
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19.07.2024 18:03 Відповісти
За мобілізацію пожежних і рятувальників ніхто нічого не говорить, у них дійсно корисна і небезпечна робота, а не кататись по місту на аутлендерах і пити каву.
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19.07.2024 18:24 Відповісти
Начальник, зам та секретар?
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19.07.2024 19:14 Відповісти
Зате персонал епіцентра всі як один заброньовані.
Стратегічний обʼєкт!
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19.07.2024 22:17 Відповісти
 
 