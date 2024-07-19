Заброньовані від мобілізації лише оперативні співробітники ДСНС, - очільник відомства Даник

Бронь від мобілізації мають лише оперативні співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які безпосередньо задіяні в порятунку людей.

Про це розповів очільник відомства Андрій Даник в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Бронь у всіх фахівців оперативних служб (90% особового складу) - тобто це ті, хто безпосередньо рятує людей", - розповів Даник.

За словами голови ДСНС, інші 10% співробітників служби - без броні. За його словами, ці люди задіянні у забезпеченні служби.

Даник зазначив, що подальшу долю цих співробітників визначатимуть територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Водночас він заявив, що більша кількість співробітників ДСНС без броні може бути критичною під час проведення рятувальних робіт, оскільки в системі є некомплект.

Також Даник розповів, що із системи ДСНС на сьогодні безпосередньо на фронті перебувають майже 500 людей. Вони пішли воювати ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Вони подали рапорт, були виключені зі списку ДСНС й уклали контракт зі Збройними силами, Національною гвардією та Державною прикордонною службою України, зараз продовжують воювати", - сказав голова ДСНС.

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