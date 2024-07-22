ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода

В понедельник, 22 июля, Совет ЕС продлил еще на 6 месяцев действие экономических санкций против России за агрессию против Украины. Ограничения продлили до 31 января 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Совета ЕС.

В частности, речь идет о санкционных ограничениях, впервые примененных ЕС в 2014 году, и экономических санкциях, которые добавились с февраля 2022 года после начала полномасштабной войны России против Украины.

Сейчас санкции содержат широкий спектр секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

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Они также охватывают: запрет на импорт или передачу морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков и приостановление вещательной деятельности и лицензий в Европейском Союзе нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных агентств. Кроме того, конкретные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций.

"Пока противоправные действия РФ продолжают нарушать принцип запрета применения силы, что является серьезным нарушением обязательств по международному праву, будет должным образом оставлять в силе все меры, примененные ЕС, и принимать дополнительные меры, если будет необходимо", - отметили в Совете ЕС.

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