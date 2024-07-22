Папа Римский призвал к установлению перемирия во время Олимпиады-2024

Папа Римский Франциск выразил надежду, что во время проведения Олимпийских игр-2024 будет установлено перемирие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Vatican News.

Папа Римский после молитвы напомнил верующим, что на этой неделе в Париже стартуют Олимпийские игры, после которых будут проходить также Паралимпийские игры.

Спорт имеет большую социальную силу, способную мирно объединять людей разных культур", - подчеркнул он.

Папа Франциск выразил надежду, что "это событие станет знаком инклюзивного мира, который мы стремимся построить, а спортсмены, своим свидетельством, станут посланцами мира и добрыми примерами для подражания для молодежи".

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Он отметил, что, согласно давней традиции,"Олимпийские игры должны стать возможностью установить перемирие в войнах, проявляя искреннее стремление к миру".

Также Папа Франциск призвал присутствующих паломников молиться за мир, особенно за терпеливую Украину, Палестину, Израиль, Мьянму и многие другие страны, которые страдают от войны, добавив, "что война всегда является поражением".

Олимпийские игры-2024

Напомним, летние Олимпийские игры будут проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года в столице Франции Париже. Всего будет 48 видов соревнований в 32 спортивных дисциплинах.

В Играх примут участие 15 российских и 16 белорусских спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе.

Украину будут представлять 140 спортсменов и спортсменок. Это будет наименьшее представительство в истории Игр.

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