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Папа Римский призвал к установлению перемирия во время Олимпиады-2024

Папа Римський Франциск закликав до олімпійського перемир'я

Папа Римский Франциск выразил надежду, что во время проведения Олимпийских игр-2024 будет установлено перемирие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Vatican News.

Папа Римский после молитвы напомнил верующим, что на этой неделе в Париже стартуют Олимпийские игры, после которых будут проходить также Паралимпийские игры.

Спорт имеет большую социальную силу, способную мирно объединять людей разных культур", - подчеркнул он.

Папа Франциск выразил надежду, что "это событие станет знаком инклюзивного мира, который мы стремимся построить, а спортсмены, своим свидетельством, станут посланцами мира и добрыми примерами для подражания для молодежи".

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Он отметил, что, согласно давней традиции,"Олимпийские игры должны стать возможностью установить перемирие в войнах, проявляя искреннее стремление к миру".

Также Папа Франциск призвал присутствующих паломников молиться за мир, особенно за терпеливую Украину, Палестину, Израиль, Мьянму и многие другие страны, которые страдают от войны, добавив, "что война всегда является поражением".

Олимпийские игры-2024

Напомним, летние Олимпийские игры будут проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года в столице Франции Париже. Всего будет 48 видов соревнований в 32 спортивных дисциплинах.

В Играх примут участие 15 российских и 16 белорусских спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе.

Украину будут представлять 140 спортсменов и спортсменок. Это будет наименьшее представительство в истории Игр.

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Автор: 

Олимпиада (1136) Папа Римский (429) перемирие (1586)


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Топ комментарии
+14
Ботоксному нехай повідомить
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22.07.2024 14:05
+11
Ще один покидьок продажний!!!
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22.07.2024 14:20
+9
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22.07.2024 14:15
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Ботоксному нехай повідомить
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22.07.2024 14:05 Ответить
Візьми в руки білий прапорець і ходи перед кацапами і махай Уйобок в рясі.. Перемир"я...
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22.07.2024 14:11 Ответить
Арентинський педік і тут виліз.ТЬфу.
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22.07.2024 14:14 Ответить
Сдох бы ты , падла . Сколько сребренников кровавых получил ?
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22.07.2024 14:12 Ответить
Йди лісом, Папа... м'яко кажучи.
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22.07.2024 14:14 Ответить
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22.07.2024 14:15 Ответить
А почему это кислое папское лицо не предлагает путину вывести свои войска с территории Украины?
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22.07.2024 14:39 Ответить
Ще один покидьок продажний!!!
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22.07.2024 14:20 Ответить
Це Пуйло просить через Папу перемирʼя на час олімпіади щоб передихнути?
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22.07.2024 14:26 Ответить
Папа Адольфа.
Ось вам і "святий престол" ось вам і церква.
Моліться !
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22.07.2024 14:27 Ответить
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22.07.2024 14:28 Ответить
прапор пэрєміірійя від *********
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22.07.2024 14:46 Ответить
Макаронный ПЕДОФИЛ кремллядьского Фюрера просил об этом??? Или так.....абы попистеть на дипломатическом уровне???
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22.07.2024 14:34 Ответить
Відверте лицимірство, сказав, помолився і вважається що щось велике вже зробив...
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22.07.2024 14:37 Ответить
Блин, какие только причины и поводы не выдумывают, чтобы дать передышку пуйлу, чтобы тот успел провести мобилизацию, подтянуть технику и разведать у нас слабые места.
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22.07.2024 14:38 Ответить
Не по людські ,а по кремлівські Папа поводиться ... то який він Папа ?
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22.07.2024 14:44 Ответить
Папа - редиска, зверху одного кольору, а всередині - іншого...
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22.07.2024 14:45 Ответить
Папа, іди ти до ******** мами
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22.07.2024 14:48 Ответить
задньоприводний педофіл відпрацьовує кацапські нафтодолари
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22.07.2024 15:01 Ответить
Потужно! Дуже потужно закликати до чогось..
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22.07.2024 15:28 Ответить
кого закликав? путіна? бреве путіну послав?
Чим далі, тим здається все більше, що владу у світі захоплюють мерзотники і довбойоби. Причому останніх значно більше.
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22.07.2024 15:37 Ответить
 
 