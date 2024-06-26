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Папа Римский встретился с родственниками осужденных в РФ военнопленных бойцов бригады "Азов". ФОТО

Папа Римский Франциск встретился с родственниками военнопленных бойцов бригады "Азов".

Об этом сообщает Ассоциация семей защитников "Азовстали", информирует Цензор.НЕТ.

Во время общей аудиенции Папа Франциск выслушал показания группы родственниц военнопленных бойцов бригады "Азов", которые защищали "Азовсталь", а сейчас в плену в России получили судебные приговоры.

Папа Римський Франциск зустрівся з родичами полонених бійців Азову

"Татьяна, Тамара, Алла и Виолетта, которые борются за освобождение своих родных, после завершения общей аудиенции представили свои истории, боль и надежды Папе Франциску. Родственницы азовцев отметили, что более 100 бойцов "Азова" осуждены РФ - их осуждают на сроки от 10 лет до пожизненного. Кроме этого, было отмечено, что россияне до сих пор не вернули все тела погибших защитников Мариуполя и "Азовстали", - отметили в Ассоциации.

Также родные защитников из "Азова" обратили внимание на то, что на последних обменах пленными не было "азовцев", потому что россияне категорически отказываются их отдавать, по сравнению с другими подразделениями. А также рассказали, что россияне продолжают пытать и убивать бойцов в плену.

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Папа Римський Франциск прийнів родичів полонених бійців Азову

Во время аудиенции Папе Римскому Франциску передали брошюру с основной информацией, которая касается пленных защитников "Азовстали", в частности информацию о теракте в Оленовке.

Отмечается, что поездка состоялась по приглашению Архиепископа Висвальдаса Кульбокаса - апостольского нунция в Украине.

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Автор: 

военнопленные (1109) Папа Римский (454) Франциск (181) Азов (800)


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Топ комментарии
+10
Те ж саме що з гундяєвим зустрітися...
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26.06.2024 22:59
+5
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26.06.2024 23:04
+4
Ну, зустрівся... а що це дасть? Нічого. ***** азовців не відпустить. А родичі нехай запитують у ЕрЗе чому так сталось...
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26.06.2024 23:16
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Те ж саме що з гундяєвим зустрітися...
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26.06.2024 22:59 Ответить
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26.06.2024 23:04 Ответить
та не кажіть !!!! особливо папік на першому фото - близнюк упиря

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27.06.2024 01:00 Ответить
Щось педофіл очі то ховає
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26.06.2024 23:14 Ответить
Ну, зустрівся... а що це дасть? Нічого. ***** азовців не відпустить. А родичі нехай запитують у ЕрЗе чому так сталось...
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26.06.2024 23:16 Ответить
******** папа...
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27.06.2024 01:57 Ответить
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27.06.2024 08:54 Ответить
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27.06.2024 14:45 Ответить
погугліть за позицію Ватикану під час 2 світової

Ватикан - то вже давно бізнес імперія.... нічого особистого, і нічого святого, звісно...
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27.06.2024 15:07 Ответить
Нах...це в Ватікан
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27.06.2024 15:48 Ответить
Як людина папа Римський Франциск повне Ху*ло.
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27.06.2024 21:52 Ответить
 
 