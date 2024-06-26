Папа Римский встретился с родственниками осужденных в РФ военнопленных бойцов бригады "Азов". ФОТО

Папа Римский Франциск встретился с родственниками военнопленных бойцов бригады "Азов".

Об этом сообщает Ассоциация семей защитников "Азовстали", информирует Цензор.НЕТ.

Во время общей аудиенции Папа Франциск выслушал показания группы родственниц военнопленных бойцов бригады "Азов", которые защищали "Азовсталь", а сейчас в плену в России получили судебные приговоры.

"Татьяна, Тамара, Алла и Виолетта, которые борются за освобождение своих родных, после завершения общей аудиенции представили свои истории, боль и надежды Папе Франциску. Родственницы азовцев отметили, что более 100 бойцов "Азова" осуждены РФ - их осуждают на сроки от 10 лет до пожизненного. Кроме этого, было отмечено, что россияне до сих пор не вернули все тела погибших защитников Мариуполя и "Азовстали", - отметили в Ассоциации.

Также родные защитников из "Азова" обратили внимание на то, что на последних обменах пленными не было "азовцев", потому что россияне категорически отказываются их отдавать, по сравнению с другими подразделениями. А также рассказали, что россияне продолжают пытать и убивать бойцов в плену.

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Во время аудиенции Папе Римскому Франциску передали брошюру с основной информацией, которая касается пленных защитников "Азовстали", в частности информацию о теракте в Оленовке.

Отмечается, что поездка состоялась по приглашению Архиепископа Висвальдаса Кульбокаса - апостольского нунция в Украине.

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