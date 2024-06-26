Папа Римський зустрівся з родичами засуджених в РФ військовополонених бійців бригади "Азов". ФОТО

Папа Римський Франциск зустрівся з родичами військовополонених бійців бригади "Азов".

Про це повідомляє Асоціація родин захисників "Азовсталі", інформує Цензор.НЕТ.

Під час загальної аудієнції Папа Франциск вислухав свідчення групи родичок військовополонених бійців бригади "Азов", які захищали "Азовсталь", а наразі в полоні в Росії отримали судові вироки.

"Тетяна, Тамара, Алла та Віолетта, які борються за звільнення своїх рідних, після завершення загальної аудієнції, представили свої історії, біль і сподівання Папі Францискові. Родички азовців наголосили на тому, що понад 100 бійців "Азову" засуджено РФ – їх засуджують на терміни від 10 років до пожиттєвого. Окрім цього, було зазначено, що росіяни й досі не повернули всі тіла загиблих оборонців Маріуполя та "Азовсталі", — відзначили в Асоціації.

Також рідні захисників з "Азову" звернули увагу на те, на останніх обмінах полоненими не було "азовців", тому що росіяни категорично відмовляються їх віддавати, в порівнянні з іншими підрозділами. А також розповіли, що росіяни продовжують катувати та вбивати бійців у полоні.

Також читайте: Лише один представник "Азову" потрапив на обмін 31 травня, - Прокопенко

Під час аудієнції Папі Римському Франциску передали брошуру з основною інформацією, яка стосується полонених захисників "Азовсталі", зокрема інформацію про теракт в Оленівці.

Зазначається, що поїздка відбулася на запрошення Архиєпископа Вісвальдаса Кульбокаса – апостольського Нунція в Україні.

Також читайте: Понад 900 бійців "Азову", які боронили Маріуполь, досі перебувають у російському полоні, - командир бригади Прокопенко