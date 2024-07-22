ЕС стал полноправным участником Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины

Европейский Союз изменил свой статус ассоциированного члена на участника в международном Реестре убытков, нанесенных Украине российской агрессией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

"Еврокомиссия приветствует сегодняшнее принятие Советом ЕС изменения статуса Евросоюза в Реестре убытков, причиненных Украине, с ассоциированного члена до участника. Реестр убытков фиксирует свидетельства и информацию о нанесенном ущербе, потери или ранения, вызванные агрессивной войной России против Украины. Он направлен на обеспечение полных и эффективных репараций для Украины и ее народа", - говорится в сообщении.

Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный ее агрессией против Украины. Реестр ущерба является важным шагом в этом направлении, поскольку надежно фиксирует доказательства и информацию об исках о возмещении ущерба, убытков или травм, которые понесли украинцы, для будущего принятия судебных решений и компенсации. Я приветствую сегодняшнее решение, которое подтверждает и усиливает решительную поддержку ЕС этого механизма", - подчеркнул европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

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Напомним, 17 мая на саммите Совета Европы в Рейкьявике более 40 стран и ЕС подписали договор о создании Реестра убытков, нанесенных Украине агрессией России.

Договор предусматривает создание базы данных для фиксации доказательств потерь или убытков, причиненных государству Украина, физическим и юридическим лицам из-за противоправных действий РФ, начиная с 24 февраля 2022 года.