Защищая Украину, погиб воин-свободовец Павел Якимович. ФОТО

В бою с оккупантами отдал жизнь за Украину наш побратим, активист ВО "Свобода" с Дубровиччины, боец 59-го батальона 104-й бригады ТрО Павел Якимович.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВО "Свобода".

Что известно о погибшем Герое?

В мирной жизни педагог, работал учителем географии. Участвовал в районных соревнованиях по настольному теннису и выступал за мини-футбольную команду Больших Озер.

Как отмечается, погиб он 18 июля 2024 года в результате минометного обстрела на Запорожском направлении.

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