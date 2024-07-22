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Новости Фото Война
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Защищая Украину, погиб воин-свободовец Павел Якимович. ФОТО

В бою с оккупантами отдал жизнь за Украину наш побратим, активист ВО "Свобода" с Дубровиччины, боец 59-го батальона 104-й бригады ТрО Павел Якимович.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВО "Свобода".

Что известно о погибшем Герое?

В мирной жизни педагог, работал учителем географии. Участвовал в районных соревнованиях по настольному теннису и выступал за мини-футбольную команду Больших Озер.

Как отмечается, погиб он 18 июля 2024 года в результате минометного обстрела на Запорожском направлении.

Также читайте: Защищая Украину, погиб священнослужитель с Полтавщины Алексей Стогний

Загиблий воїн Павло Якимович
Загиблий воїн Павло Якимович

Автор: 

Свобода (2752) потери (4382)


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Топ комментарии
+17
Честь!
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22.07.2024 14:16
+15
Царство Небесне.
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22.07.2024 14:20
+11
Царство небесне захиснику свободівцю, а цапам земля жеєзобєтоном і спам навєкі, амінь.
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22.07.2024 14:40
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Честь!
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22.07.2024 14:16 Ответить
загинуло близько 250. А тобі ботяра руснявий нащо їх фотки?
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22.07.2024 14:21 Ответить
Царство небесне захиснику свободівцю, а цапам земля жеєзобєтоном і спам навєкі, амінь.
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22.07.2024 14:40 Ответить
Царство Небесне.
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22.07.2024 14:20 Ответить
А хто там із "слугуродівців" захищає Україну?
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22.07.2024 14:31 Ответить
Навіщо такє питати , коли самі знаєте відповідь...
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22.07.2024 14:41 Ответить
Героям слава!
R.I.P...
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22.07.2024 14:32 Ответить
Герою Слава !!! 🙏
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22.07.2024 14:40 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни 😪😪😪
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22.07.2024 15:50 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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22.07.2024 17:10 Ответить
 
 