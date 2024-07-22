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Кулеба рассказал министрам ЕС, как помочь энергетике Украины: Усиление ПВО, быстрый ремонт, увеличение импорта

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС призвал партнеров активизировать защиту и восстановление украинской энергетики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Российские ракетные и дроновые удары уничтожили или повредили значительную часть генерирующих мощностей, тепловой генерации, гидроэлектростанций, объектов системы передачи электроэнергии", - сказал министр во время онлайн-включения.

По словам Кулебы, Украина активно принимает целый ряд шагов для улучшения ситуации в энергетической системе.

Так, глава МИД назвал 5 шагов, которые помогут украинской энергосистеме.

"Наши усилия сосредоточены на пяти направлениях. Первое - это усиление противовоздушной обороны. Второе - это быстрый ремонт и восстановление объектов генерации и распределения. Третье - децентрализация энергосистемы, в частности установка когенерационных установок. Четвертый - увеличение импортных мощностей из ЕС с нынешних 1,7 до 2,2 гВт. Пятый - привлечение средств и оборудования от партнеров", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 70% энергомощностей Украины было уничтожено этим летом. ЕС рассмотрит усиление ПВО, - Боррель

Автор: 

энергетика (2552) Евросоюз (17061) Кулеба Дмитрий (2880)


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А Кулєба розказав,скільки було вкрадено на так званому "трирівневому захисті" цієї самої енергетичної інфраструктури? Може лисий Мустафа розкаже? До речі де він? В якій норі?
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22.07.2024 15:00 Ответить
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22.07.2024 15:00 Ответить
А Зегниди будут і далі збільшувати плату за електроенергію.
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22.07.2024 15:07 Ответить
А що Кулебі у відповідь розповіли, він вирішив не говорити.
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22.07.2024 15:08 Ответить
відкат
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22.07.2024 15:09 Ответить
Прям Ганс Хрістіан Андерсон.
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22.07.2024 15:08 Ответить
Первое условие,,,и единственное.УБРАТЬ ЗЕЛЕНСКОГО И ЕГО КРЫС ИЗ ВЛАСТИ
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22.07.2024 16:40 Ответить
 
 