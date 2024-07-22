Кулеба рассказал министрам ЕС, как помочь энергетике Украины: Усиление ПВО, быстрый ремонт, увеличение импорта

Глава МИД Дмитрий Кулеба во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС призвал партнеров активизировать защиту и восстановление украинской энергетики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Российские ракетные и дроновые удары уничтожили или повредили значительную часть генерирующих мощностей, тепловой генерации, гидроэлектростанций, объектов системы передачи электроэнергии", - сказал министр во время онлайн-включения.

По словам Кулебы, Украина активно принимает целый ряд шагов для улучшения ситуации в энергетической системе.

Так, глава МИД назвал 5 шагов, которые помогут украинской энергосистеме.

"Наши усилия сосредоточены на пяти направлениях. Первое - это усиление противовоздушной обороны. Второе - это быстрый ремонт и восстановление объектов генерации и распределения. Третье - децентрализация энергосистемы, в частности установка когенерационных установок. Четвертый - увеличение импортных мощностей из ЕС с нынешних 1,7 до 2,2 гВт. Пятый - привлечение средств и оборудования от партнеров", - сказал Кулеба.

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