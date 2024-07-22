Войска РФ пытались прорвать украинскую оборону у Работино, - Генштаб

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Зато, Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Всего с начала суток, 22 июля 2024 года, на фронте произошло 93 боевых столкновения.

Обстрелы территории Украины

От циничных обстрелов с территории Российской Федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Сегодня противник ракетой Х-59 нанес удар по городу Конотоп.

Вместе с тем, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. С начала суток, со стороны российских городов Белгород и Шебекино, россияне нанесли 11 авиаударов. Целили в районы украинских населенных пунктов Черняки, Веселое, Липцы, Малые Проходы, Глубокое, Караичное и Питомник. Также противник нанес удар ракетой "Искандер-М" по городу Дергачи.

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Обстановка на Харьковщине

По данным Генштаба, на Харьковском направлении россияне совершили шесть безуспешных атак вблизи Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции неподалеку от Берестового и Глушковки. Один бой завершен, еще пять боестолкновений продолжаются.

Обстановка на Востоке

Как отмечается, на Лиманском направлении захватническая армия осуществила штурмовые действия возле населенных пунктов Торское, Новосергиевка, Макеевка, а также в районе Серебрянского леса. Наши защитники отбили три вражеские атаки, одна - до сих пор продолжается возле Макеевки.

"На Северском направлении в течение дня враг семь раз атаковал вблизи Верхнекаменского, Выемки, Спорного, Орехово-Васильевки и Переездного. Украинцы шесть штурмов отбили, еще одно боестолкновение продолжается", - отмечают в Генштабе.

На Краматорском направлении противник наращивает свои усилия. С начала суток осуществил 22 штурмовых действия неподалеку Бондарного, Богдановки, Часова Яра, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Белой Горы, Ивановского и Клещиевки. Силы обороны отбили девять атак, еще 13 - продолжаются. Потери врага уточняются.

По данным Генштаба, на Торецком направлении оккупанты девять раз атаковали возле Торецка, Железного, Нью-Йорка и Северного. Восемь боев завершены, один - до сих пор продолжается.

Кроме того, сообщается, что на Покровском направлении россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Новоселовка Первая, Пантелеймоновка, Нью-Йорк, Лозоватское, Тимофеевка, Прогресс, Волчье, Яснобродовка и Уманское. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 17 атак, девять боестолкновений - продолжаются. Потери врага уточняются.

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Генштаб также информирует, что на Кураховском направлении враг 10 раз атаковал вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Семь боев - завершены, три - до сих пор продолжаются.

Обстановка на Юге

На Ореховском направлении противник пытался прорвать украинскую оборону возле Роботино. В результате боестолкновения потерпел неудачу.

На Приднепровском направлении враг также не имел успеха, дважды атакуя оборонительные рубежи украинских подразделений на левобережье Днепра.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.