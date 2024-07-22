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Новости Война
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На юге враг давит артобстрелами, активно использует дроны. За сутки ликвидировано 99 оккупантов, - Силы обороны

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Силы обороны юга за минувшие сутки, 21 июля, ликвидировали почти 100 оккупантов и уничтожили 60 единиц вооружения и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы обороны Юга Украины.


"Силы обороны Юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 99 человек", - говорится в сообщении

Также за прошедшие сутки уничтожено:

  • 1 танк;
  • 1 зенитный ракетный комплекс "Тор";
  • 1 зенитный ракетный комплекс "Бук-М2";
  • 1 реактивная система залпового огня "БМ-21";
  • 25 единиц автомобильной техники;
  • 7 пушек;
  • 2 станции РЭБ;
  • 10 разведывательных БпЛА;
  • 5 систем видеонаблюдения;
  • 3 миномёта;
  • 4 лодки.

Кроме того, уничтожено 4 наблюдательных пункта, 6 блиндажей, 1 наземная станция управления БпЛА.

"Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, активно ведут аэроразведку. За минувшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 291 разведывательных БпЛА", - рассказали о ситуации в Силах обороны.

Враг за прошедшие сутки применил 241 FPV-дрон, 7 ударных БпЛА типа "Ланцет", а также сбросил с БпЛА различных модификаций 180 осколочных боеприпасов.

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боевые действия (3939) ВСУ (6546) Силы обороны юга (295)


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