На юге враг давит артобстрелами, активно использует дроны. За сутки ликвидировано 99 оккупантов, - Силы обороны

Силы обороны юга за минувшие сутки, 21 июля, ликвидировали почти 100 оккупантов и уничтожили 60 единиц вооружения и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы обороны Юга Украины.



"Силы обороны Юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 99 человек", - говорится в сообщении

Также за прошедшие сутки уничтожено:

1 танк;

1 зенитный ракетный комплекс "Тор";

1 зенитный ракетный комплекс "Бук-М2";

1 реактивная система залпового огня "БМ-21";

25 единиц автомобильной техники;

7 пушек;

2 станции РЭБ;

10 разведывательных БпЛА;

5 систем видеонаблюдения;

3 миномёта;

4 лодки.

Кроме того, уничтожено 4 наблюдательных пункта, 6 блиндажей, 1 наземная станция управления БпЛА.

"Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, активно ведут аэроразведку. За минувшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 291 разведывательных БпЛА", - рассказали о ситуации в Силах обороны.

Враг за прошедшие сутки применил 241 FPV-дрон, 7 ударных БпЛА типа "Ланцет", а также сбросил с БпЛА различных модификаций 180 осколочных боеприпасов.

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