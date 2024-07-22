На юге враг давит артобстрелами, активно использует дроны. За сутки ликвидировано 99 оккупантов, - Силы обороны
Силы обороны юга за минувшие сутки, 21 июля, ликвидировали почти 100 оккупантов и уничтожили 60 единиц вооружения и военной техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы обороны Юга Украины.
"Силы обороны Юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 99 человек", - говорится в сообщении
Также за прошедшие сутки уничтожено:
- 1 танк;
- 1 зенитный ракетный комплекс "Тор";
- 1 зенитный ракетный комплекс "Бук-М2";
- 1 реактивная система залпового огня "БМ-21";
- 25 единиц автомобильной техники;
- 7 пушек;
- 2 станции РЭБ;
- 10 разведывательных БпЛА;
- 5 систем видеонаблюдения;
- 3 миномёта;
- 4 лодки.
Кроме того, уничтожено 4 наблюдательных пункта, 6 блиндажей, 1 наземная станция управления БпЛА.
"Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, активно ведут аэроразведку. За минувшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 291 разведывательных БпЛА", - рассказали о ситуации в Силах обороны.
Враг за прошедшие сутки применил 241 FPV-дрон, 7 ударных БпЛА типа "Ланцет", а также сбросил с БпЛА различных модификаций 180 осколочных боеприпасов.
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