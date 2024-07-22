Войска РФ обстреляли Кондейку Херсонской области. Ранена 80-летняя женщина
Днем 22 июля российские войска обстреляли село Киндейка в Херсонской области. Ранения получила 80-летняя местная жительница.
Об этом сообщила Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
На момент вражеского обстрела пострадавшая находилась во дворе дома.
Отмечается, что женщина получила взрывную травму и осколочное ранение руки. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
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Иван Сирко #490186
показать весь комментарий22.07.2024 20:52 Ответить Мне нравится 0
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