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Новости Война
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Войска РФ обстреляли Кондейку Херсонской области. Ранена 80-летняя женщина

Війська РФ обстріляли Кіндійку Херсонської області. Поранено 80-річну жінку

Днем 22 июля российские войска обстреляли село Киндейка в Херсонской области. Ранения получила 80-летняя местная жительница.

Об этом сообщила Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

На момент вражеского обстрела пострадавшая находилась во дворе дома.

Отмечается, что женщина получила взрывную травму и осколочное ранение руки. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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Автор: 

обстрел (26906) Херсонская область (4718)


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роісяни тільки і вміють з бабцями воювати, бо на фронті страшно
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22.07.2024 20:52 Ответить
 
 