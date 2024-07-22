"Мирный план" Джонсона - это его собственные мнения, он действует в лучших интересах Украины, - Стефанишина

В Кабмине отреагировали на "мирные предложения" экс-премьер-министра Бориса Джонсона.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Бывший премьер Джонсон действует исключительно по собственной инициативе, это его собственные мысли. Мы должны ценить его смелость, потому что он по собственной инициативе провел встречу с Трампом. Он пытался объяснить ситуацию в Украине. Такой голос очень ценен, потому что он имеет авторитет, признание и коммуникацию с коллегами из Республиканской партии", - отметила Стефанишина.

По мнению вице-премьера, Джонсон пытается создать поле для дискуссии.

"Он имеет право на свое мнение. Он действует в лучших интересах Украины и может себе такое позволить, потому что знает позицию нашего президента и позицию украинцев", - добавила она.

Напомним, 17 июля 2024 года Борис Джонсон провел встречу с Дональдом Трампом, стороны обсудили ситуацию в Украине.

Джонсон заявил, что уверен в том, что Трамп может положить конец войне - на правильных условиях для Украины и Запада.

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