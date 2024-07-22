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"Мирный план" Джонсона - это его собственные мнения, он действует в лучших интересах Украины, - Стефанишина

Стефанішина прокоментувала мирний план Джонсона

В Кабмине отреагировали на "мирные предложения" экс-премьер-министра Бориса Джонсона.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Бывший премьер Джонсон действует исключительно по собственной инициативе, это его собственные мысли. Мы должны ценить его смелость, потому что он по собственной инициативе провел встречу с Трампом. Он пытался объяснить ситуацию в Украине. Такой голос очень ценен, потому что он имеет авторитет, признание и коммуникацию с коллегами из Республиканской партии", - отметила Стефанишина.

По мнению вице-премьера, Джонсон пытается создать поле для дискуссии.

"Он имеет право на свое мнение. Он действует в лучших интересах Украины и может себе такое позволить, потому что знает позицию нашего президента и позицию украинцев", - добавила она.

Напомним, 17 июля 2024 года Борис Джонсон провел встречу с Дональдом Трампом, стороны обсудили ситуацию в Украине.

Джонсон заявил, что уверен в том, что Трамп может положить конец войне - на правильных условиях для Украины и Запада.

Также читайте: Стефанишина о членстве Украины в ЕС: Впереди еще много работы

Автор: 

Джонсон_Борис (504) Стефанишина Ольга вице-премьер (241)


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Топ комментарии
+12
Напоминаю зебилью, что даже разговоры с Джонсоном об изменении границ Украины с их стороны подпадают под 111-ю статью УК Украины. До пожизненного...
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22.07.2024 17:15
+9
А хто така ця бабзда Стефанішина? Не СтефанИшина, а саме СтефанІшина?
Може нехай закриє своє тупе іпло?
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22.07.2024 17:09
+9
Хто такий Джонсон всі знають.

А от цінність висловлювань якоїсь зеленої прошмандєні про нього дорівнює нулю.
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22.07.2024 17:12
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Це так Стефанишина кухарка думає.
А сама Стефаниха?
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22.07.2024 17:07 Ответить
А хто така ця бабзда Стефанішина? Не СтефанИшина, а саме СтефанІшина?
Може нехай закриє своє тупе іпло?
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22.07.2024 17:09 Ответить
По бабздє відно
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22.07.2024 18:20 Ответить
A lot of things have changed in a lot of places since March 2022, including the head of Ukraine's best friend.
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22.07.2024 17:10 Ответить
Хто такий Джонсон всі знають.

А от цінність висловлювань якоїсь зеленої прошмандєні про нього дорівнює нулю.
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22.07.2024 17:12 Ответить
Феерично просрали власть, а теперь еще и стали пуделями Трампа.
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22.07.2024 17:12 Ответить
До речі - відмітьте - як працює вікно Овертона - самі дискусії про мирні перемовини з Московією - з маргінальних - які викликали хвилю обурення та гніву перйшли в розряд щоденних ,які викликають вже просто гірке розуміння і розчарування ( певна імпотенція Заходу , про наших Лідорів мовчу - там ітак все зрозуміло ) .
Те що неприйнятне перйшло в допустиме і цілком реальне ...

Управління масами ,як воно є ....
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22.07.2024 17:14 Ответить
Так вони хом'ячків готували до цього вже відколи наш зеЛебобік з Вільнюса в березні приїхав.....
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22.07.2024 17:17 Ответить
Напоминаю зебилью, что даже разговоры с Джонсоном об изменении границ Украины с их стороны подпадают под 111-ю статью УК Украины. До пожизненного...
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22.07.2024 17:15 Ответить
Практично усі їхні дії підпадають під якусь статтю КК України, тож думаю зеЛебобікам пофігу
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22.07.2024 17:18 Ответить
то може зєльоні змінять Конституцію ?

у нас зайвої землі для кацапів немає !
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23.07.2024 02:40 Ответить
А ви не помітили що зелені взагалі болтяру поклали на конституцію.... Та й по протоколу це довго, не підходить під турборежим.
П.С - їм немає сенсу чіпати конституцію, знову просто вийде якийсь фрік малюська і скаже, що вона неправильно написана. Правильно подадуть на гавноШмарафоні і хом'ячки схавають....
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23.07.2024 02:48 Ответить
Иого план вернутись на позиціі 2022р і вести перемовини - путлєр піде на це?
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22.07.2024 17:18 Ответить
Створена 1997 року в Києві. 1999 року відкрито перший регіональний офіс в Харкові.
2006 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Максим Копейчиков (1977-2016) став партнером фірми.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-3 [3] 2013 - відкрито офіс в Дніпрі,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-4 [4] 2014 - в Сімферополі,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-:0-6 [6] у 2015 - в Москві, 2016 - в Таллінні,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-7 [7] 2019 - в Одесі.2017 - початок прийому оплати у Bitcoin.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-9 [9] 2018 - партнером фірми стала Олена Омельченко.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-10 [10] 2019 - партнерами фірми стали Олександр Фефелов,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-11 [11] Євген Соловйов,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-12 [12] Володимир Захаров.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-13 [13]

У квітні 2019 року Андрій Бичков, Леонід Гілевич, Валерія Гудій, Вадим Кізленко, Андрій Конопля, Олег Трохимчук та Дмитро Константинов призначені на посади радників.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-14 [14]

З відкриттям у жовтні 2019 офісу в Одесі «Ілляшев та Партнери» стала юридичною фірмою з найбільшою мережею в Україні.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-15 [15] [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 ангажоване джерело ]

2020 року компанія мала 120 працівників в Україні, Росії та Естонії з офісами та представниками в Україні - Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові та в тимчасово окупованому Сімферополі, а також за кордоном - в Москві і Таллінні.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-:1-16 [16] .

Офіси в Москві і тимчасово окупованому Сімферополі компанія закрила в березні 2022 року, після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) повномасштабного вторгнення військ РФ до Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-:0-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-17 [17] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-18 [18] .

Станом на червень 2022 року - 150 працівників в Україні та Естонії з офісами та представниками в Києві, Таллінні, Дніпрі, Одесі та Харкові.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-19 [19] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-:1-16 [16] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-20 [20] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-:0-6 [6]
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22.07.2024 17:34 Ответить
Отака собі ПОТВОРА від ПРАВА
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22.07.2024 17:35 Ответить
"в найкращих інтересах України" це безлюдна пустош на території Росії (навіть якщо це буде радіоактивна пустош, для планети Земля, це все одно краще ніж те, що там є тепер)
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22.07.2024 17:38 Ответить
Ніт, це НЕ в інтересах України поступатися територією і давати прівелегії москоротим.
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22.07.2024 17:46 Ответить
І Фаріон була проти привілеїв москворотим...
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22.07.2024 17:55 Ответить
На перемовинах зелені виродки без проблем погодяться на офіційний статус московської мови в Україні. А ось українці ні. А такі особа як Ірина Фаріон люто б протестувала, а її би підримали сотні тисяч українців. Ось тому її вбили.
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22.07.2024 18:01 Ответить
теж думаєте, що там швидше рука ОПи чим кацапів? Не бачу я сенсу кацапам її прибирати, вони там в себе по гавноканалах її на нарізку пускали як ущемляють російську мову, а тут такий поворот....
Думаю наші риги, хочуть дестабілізації ситуації в Україні, а кращого підгрунтя чим мовний конфлікт годі й придумати.... Розгориться проблема тоді й підпишуть
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22.07.2024 18:34 Ответить
Як ви собі уявляєте «мовний конфлікт» в Україні? За другу державну топлять тільки сєпари.
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22.07.2024 19:05 Ответить
Он раньше был более решительный,сейчас Джонсон,да не тот.
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22.07.2024 18:56 Ответить
а що це стало забагато Стефанішиної? Джонсон - екс і після брексіту Велика Британія не ЕС, то де тут ії царина? хай краще свою "работку" - робить, бо написали нам https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/ планів реформ, а ніхто з влади нічого не робить - не вміють і ще посадять!
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22.07.2024 19:25 Ответить
"Він має право на свою думку. Він діє в найкращих інтересах України і може собі таке дозволити, бо знає позицію нашого президента і позицію українців", - додала вона. Джерело:
стоп! а як же "нічого про Україну без України"? посиділи як насрасії: на кухні з сивухою в обісцяних трєніках і попи...діли. а тут подія з висвітлюванням в пресі
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22.07.2024 19:32 Ответить
Зельоні продовжують порушувати Конституцію. На цей раз готові віддати території. Погодяться на Крим та Донбас, моментально прилетить вимога ще на декілька областей. А ні, то нове вторгнення.
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22.07.2024 19:33 Ответить
Ця мрія не надмірна .
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22.07.2024 19:50 Ответить
 
 