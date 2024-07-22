"Мирный план" Джонсона - это его собственные мнения, он действует в лучших интересах Украины, - Стефанишина
В Кабмине отреагировали на "мирные предложения" экс-премьер-министра Бориса Джонсона.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Бывший премьер Джонсон действует исключительно по собственной инициативе, это его собственные мысли. Мы должны ценить его смелость, потому что он по собственной инициативе провел встречу с Трампом. Он пытался объяснить ситуацию в Украине. Такой голос очень ценен, потому что он имеет авторитет, признание и коммуникацию с коллегами из Республиканской партии", - отметила Стефанишина.
По мнению вице-премьера, Джонсон пытается создать поле для дискуссии.
"Он имеет право на свое мнение. Он действует в лучших интересах Украины и может себе такое позволить, потому что знает позицию нашего президента и позицию украинцев", - добавила она.
Напомним, 17 июля 2024 года Борис Джонсон провел встречу с Дональдом Трампом, стороны обсудили ситуацию в Украине.
Джонсон заявил, что уверен в том, что Трамп может положить конец войне - на правильных условиях для Украины и Запада.
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кухаркадумає.
А сама Стефаниха?
Може нехай закриє своє тупе іпло?
А от цінність висловлювань якоїсь зеленої прошмандєні про нього дорівнює нулю.
Те що неприйнятне перйшло в допустиме і цілком реальне ...
Управління масами ,як воно є ....
у нас зайвої землі для кацапів немає !
П.С - їм немає сенсу чіпати конституцію, знову просто вийде якийсь фрік малюська і скаже, що вона неправильно написана. Правильно подадуть на гавноШмарафоні і хом'ячки схавають....
2006 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Максим Копейчиков (1977-2016) став партнером фірми.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-3 [3] 2013 - відкрито офіс в Дніпрі,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-4 [4] 2014 - в Сімферополі,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-:0-6 [6] у 2015 - в Москві, 2016 - в Таллінні,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-7 [7] 2019 - в Одесі.2017 - початок прийому оплати у Bitcoin.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-9 [9] 2018 - партнером фірми стала Олена Омельченко.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-10 [10] 2019 - партнерами фірми стали Олександр Фефелов,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-11 [11] Євген Соловйов,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-12 [12] Володимир Захаров.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-13 [13]
У квітні 2019 року Андрій Бичков, Леонід Гілевич, Валерія Гудій, Вадим Кізленко, Андрій Конопля, Олег Трохимчук та Дмитро Константинов призначені на посади радників.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-14 [14]
З відкриттям у жовтні 2019 офісу в Одесі «Ілляшев та Партнери» стала юридичною фірмою з найбільшою мережею в Україні.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-15 [15] [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 ангажоване джерело ]
2020 року компанія мала 120 працівників в Україні, Росії та Естонії з офісами та представниками в Україні - Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові та в тимчасово окупованому Сімферополі, а також за кордоном - в Москві і Таллінні.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-:1-16 [16] .
Офіси в Москві і тимчасово окупованому Сімферополі компанія закрила в березні 2022 року, після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) повномасштабного вторгнення військ РФ до Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-:0-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-17 [17] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-18 [18] .
Станом на червень 2022 року - 150 працівників в Україні та Естонії з офісами та представниками в Києві, Таллінні, Дніпрі, Одесі та Харкові.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-19 [19] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-:1-16 [16] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-20 [20] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-:0-6 [6]
Думаю наші риги, хочуть дестабілізації ситуації в Україні, а кращого підгрунтя чим мовний конфлікт годі й придумати.... Розгориться проблема тоді й підпишуть
стоп! а як же "нічого про Україну без України"? посиділи як насрасії: на кухні з сивухою в обісцяних трєніках і попи...діли. а тут подія з висвітлюванням в пресі