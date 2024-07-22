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Новости Война
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Xаррис, скорее всего, продолжит политику Байдена в отношении Украины в случае избрания президентом США, - Politico

Гарріс, найімовірніше, продовжить політику Байдена щодо України у разі обрання президентом США, - Politico

Ожидается, что в случае избрания президентом США Камала Харрис продолжит политику нынешней администрации в вопросе российско-украинской войны.

Об этом говорится в материале Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Аналитики отмечают, если действующий вице-президент США Камала Харрис будет избрана президентом в ноябре, она вступит в должность с опытом во внешней политике, накопленным во время ее работы сенатором в период президентства Дональда Трампа, а также пребыванием на посту вице-президента под руководством Джо Байдена - одного из самых опытных в международных вопросах президентов в истории Америки.

Скорее всего, в большинстве сфер Харрис продолжит реализацию внешнеполитических задач Джо Байдена.

Администрация Харрис, вероятно, предложит решительную поддержку военным усилиям Украины и продолжит инициативы по укреплению альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в условиях геополитического подъема Китая.

Читайте также: Выборы в США: за несколько часов сторонники Харрис задонатили почти $50 млн

Отмечается, что как и Байден, Харрис решительно поддерживает Украину в ее защите от России и, как ожидается, в основном продолжит его политику. В июне этого года вице-президент представляла США на Глобальном саммите мира, где она провела свою шестую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда Харрис выразила решительную поддержку трансатлантического сотрудничества по поддержке Киева.

Ранее в этом году в интервью NBC News Харрис сказала, что Украина может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Вашингтона, поскольку война затягивается.

"Украина нуждается в нашей поддержке". И мы должны ее предоставить", - заявила политик.

Кроме этого, на нынешней Мюнхенской конференции по безопасности Харрис также подтвердила обещание администрации Байдена поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Также Politico отмечает, что действующий вице-президент была яростным критиком диктатора РФ Владимира Путина, обвиняя его в смерти Алексея Навального. Она раскритиковала нападения России на украинских гражданских лиц как "преступления против человечности" и пообещала привлечь власти в Москве к ответственности.

Издание добавляет, что в случае избрания президентом США, Харрис, вероятно, продолжит жесткую политику администрации Байдена в отношении Китая.

Читайте также: Выборы в США: Харрис с незначительным отрывом отстает от Трампа, - NYT

Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

Читайте также: Потенциальные кандидаты от Демократов поддержали выдвижение Харрис в президенты США, - CNN

Автор: 

США (26409) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+14
"продовжить політику Байдена" - це що, має когось обнадіяти?
"політика Байдена" - це не дати по руках ***** за вторгнення в Крим, залишити без відповіді вторгнення в Донецьку та Луганську області... ніяк не відреагувати на повномасштабне вторгнення... а ні, прийняли в НАТО... тіки не Україну, а когось, кому це і не потрібно було...
аааа, ще красиво показав папочку з надписом "Лендліз"...
нах нам таке "продовження політики"?
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22.07.2024 20:44
+8
Камала, дай трумпу в вухо
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22.07.2024 20:36
+8
Тобто, допомагати буде ,,гомеопатією" і дозовано?!!
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22.07.2024 20:43
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Бардака в виде открытых границ при президентстве Трампа не было, ты, видать, слишком юн и не знаешь, что Трамп строил СТЕНУ на границе, за что его клеймили дерьмократы и которую байдун начал ломать с первого дня своего правления, а главное - байдун открыл погранпереходы настежь и заставил пограничников приветствовать эту погань .
Кобыла харис ржала от счастья, сколько "людей доброй воли" идут с рюкзаками наркоты и садятся на пособия от американского бюджета и неоплачиваемую медицину, вместе со своими мрогочисленными вылупками.
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24.07.2024 17:59 Ответить
На границе с Мексикой вы сами разбирайтесь...
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24.07.2024 18:01 Ответить
Дарт Вейдер идеальный вариант, шлем с плащом можно носить по очереди, дарю идею.
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22.07.2024 21:18 Ответить
тобто буде продовжувати малювати нові коричньові лінії.
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22.07.2024 21:35 Ответить
Гарріс, найімовірніше, продовжить політику Байдена щодо України у разі обрання президентом США, - Politico Джерело:

Найімовірно? чи точно.
- Говоримо Гаріс , маємо на увзі Обама, цікаво,але щось не зовсім.
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22.07.2024 21:36 Ответить
скоріш всього, що не зовсім. Пишуть, що Обама не схвалив висунення Камали в кандидати. Клінтон схвалив висунення Камали, а Обама не схвалив. Якщо Обама не схвалює, то може вона тоді дійсно буде непоганим кандидатом. Люди прокурорського складу більш жорсткі, не такі мямлі, як ліваки. саме тому Обама і не хотів схвалювати її кандидатуру, побоюючись, що вона може своєю жорсткістю посилити ескалацію щодо китаю і кацапії.
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22.07.2024 22:16 Ответить
Не кури чортополоху, йолопе !
таке несеш - аж п`яти потiють.
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08.09.2024 22:09 Ответить
якщо потіють, то помий ноги.. а щодо йолопа. в дзеркало глянь, там йолопа і побачиш. крім клану Обами є ще клан Клінтонів. клан Клінтонів кандидатуру Камали схвалив одним із перших. а Обама вже наприкінці доєднався до схвалення кандидатури Камали. про це всі змі західні писали. і вже тільки після того, коли переважна більшість еліти демократів схвалила кандидатуру Камали, то тоді вже і крило Обами доєдналось до єдиної позиції партії. От якби Обама перший із демократичних еліт виступав би за схвалення Камали, то тоді ще можна було би вважати, Обама керує усією партією. Однак по факту ситуація трохи інша.
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08.09.2024 22:24 Ответить
Помию. Питимеш?
Всi цi клани - одна сволота. Соцiалiстична.
I менi байдуже, хто там серед них найголовнiший, але полiтика "дем"соцпартii - ОДНА.
Так що йолопа в дзеркалi побачиш ти, коли туди глянеш.
Доки "крило обами" не " доєдналось до єдиної позиції партії" - камадла НЕ БУЛА СХВАЛЕНА
на роль кандидатки.
Тобто - вирiшальне слово було ЗА ОБАМОЮ.
Та ти все одно не второпаєш.
Скрiзь i завжди командир каже своє слово ОСТАННIМ.
Але - повторюю - я ненавиджу соцiалiзм i соцiалiстiв.

Так що ти не здрискуй, вiдповiдай :

ЧИ ТИ ВIРИШ , ЩО
ОБОЖНЮВАНА ТОБОЮ I ВАШИМ СМЕРДЮЧИМ ПРОСОВКОВИМ КОДЛОМ
КАМАДЛА ДАСТЬ ВАМ РЕШТУ 58 МЛРД?
З пiдписаних у квiтнi 61 млрд.
Ви ж там дупи порвали , скиглячи що "трамп вам 61 лярд не дає".
Ну - дали вам...Чи не дали, а лише пiдписали ?
Ну, воюйте пiдписами. Кацапи здохнуть. Вiд смiху

АБО ХОЧА Б 7,8 МЛРД ЗАЛИШКУ PDA вона вам дасть ???

який по ЗАКОНУ
ВЖЕ ВАШ ???

Часу залишилось - до ПЕРШОГО ЖОВТНЯ.
Той,хто каже,що цi грошi НЕ ЗГОРЯТЬ для вас, а перейдуть на листопад -
АБО IДIOТИ, або падлюки i брехуни.
Так ти хто з них ?
ТИ ВIРИШ ???


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09.09.2024 03:45 Ответить
сам пий..
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09.09.2024 04:21 Ответить
і що значить дасть решту 58 млрд? ці кошти вже виділені і вони спрямовані на заводи ВПК, які вироблятимуть зброю і ********** протягом наступних років. від Камали не було жодної заяви про те, що вона припинить військову допомогу Україні. в той час як Рудий публічно не раз заявляв, що як тільки він заїде в Білий дім, то припинить надання Україні допомоги. Це ж його слова. і він їх не раз повторював (тобто тут не спишеш на якусь обмовку чи на те, що лівацькі ЗМІ все перекрутили). Рудий сам казав, що як тільки Зеленський приїзджає у Штати з візитом, то їде із Штатів з черговим пакетом допомоги на десятки мільярдів доларів. і що він, Трамп, це припинить як тільки заїде у Білий дім... Навіть Дік Чейні, далеко не остання людина у республіканській партії (не те що той неадекватний Роберт Кеннеді у демократів) публічно заявив, що підтримає на виборах Камалу. і регулярні приватні розмови Ілона Маска з ху йлом і наближення цього Маска до Рудого явно не додають українцям позитивного відношення до політики Рудого
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09.09.2024 04:36 Ответить
Добре ж вам в голови насрано !
Ну, чекайте допомоги вiд кобилихерiс.
ХОТЬ ПОРЖОМ.
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09.09.2024 09:37 Ответить
***...ну х@хли точно невдячнi скоти.
Вам Маск забезпечив Стралiнк, а ви його обсераєте.
Як би вам воювати без цього ???
*****, менi стає соромно, що я теж украiнець, коли читаю таке гiвно !!!
Невдячнiсть - найогиднiша КАЦАПСЬКА риса натури.
Ваша кодла - КАЦАПИ !!!
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09.09.2024 09:42 Ответить
та Маску пох на Україну... було би не пох, то приїхав би в Україну хоч раз після своїх зашкварних висловів про Україну. коли обісрався із заявою в сторону Ізраїлю, то потім швидко поїхав в Ізраїль і вибачався за свої слова. Міг би і в Україну приїхати для моральної підтримки. ан ніт. лякає світ ядерною війною і своїми наративами, що русаків не можна перемогти і тому потрібно іти їм на поступки... а стосовно Старлінків, то тут дякувати Україна має в першу чергу Пентагону за що вона і є безмежно вдячна... І ніякий ти не українець, ти - бидло манкуртське... Українець ніколи не називатиме себе
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09.09.2024 13:57 Ответить
Уяви собi, у Маска є чим зайнятися, крiм Украiни.
I є про що думати.
Але ви таки невдячнi паскуди.
Замiсть подякувати - ви закидаєте йому пред`яву : "А чому вiн не взяв автомата..."
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09.09.2024 16:06 Ответить
звісно, що у нього є чим займатися. проте він знаходить час на те, щоб робити антиукраїнські заяви. знаходить час, щоб поговорити з терористом хутіним. антиукраїнські заяви від Маска чути, проте заяв на підтримку України не було жодної. тільки ниття постійне - хутіна не перемогти, ідіть на поступки, забудьте про Крим. як українці мають реагувати на подібні заяви Маска? не ти, бо ти не українець, ти - манкурт чи взагалі кацап.
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09.09.2024 16:29 Ответить
а ти про шльондру не брешеш? і ніхто тут не говорить, що Маск, Трамп є ворогами для України. Проте і друзями назвати їх теж важко. бо друзі ніколи не скажуть - припиню вам допомогу - як це говорив Трамп (і це не змі, це сам Трамп сказав. що, бреше Трамп?) чи як говорив Маск - забудьте про свої окуповані території і йдіть на переговори до хутіна, бо ще ядерну війну зірвете. Це що, заява друга України? ні. Українці глибоко вдячні усім американцям, які підтримують Україну, в тому числі і заявами, незалежно від їхньої політичної спрямованості. Українці не менше, а може навіть і більше, прихильні до республіканців, які підтримують Україну - покійний сенатор Джон Маккейн, Майк Помпео, Курт Волкер, група конгресменів на чолі з керівниками комітетів з розвідки, оборони, зовнішньої політики, група сенаторів. Однак серед респів є такі як Марджорі і їй подібні маговські персонажі, до яких українці не можуть ставитись прихильно чи з симпатією. так само є і певна частка крайніх лівих від демократів, які теж штовхають Україну до переговорів з кацапами, що теж не подобається українцям. Проте ці крайні ліві попри свої заяви все одно в Конгресі проголосували у квітні за виділення Україні військової допомоги, чого не скажеш про упоротих маговців, які не тільки голосували проти виділення допомоги Україні, але й блокували її виділення більше півроку... а стосовно Маска, який відключить старлінки, то ще в 22-му році Пентагон перебрав на себе ці функції, в тому числі і оплату за зв'язок. тож Маск тут у будь якому разі не в накладі. а от скільки лівих старлінків потрапляє кацапам через ОАЕ, Гонконг, інші країни, то тут Маск міг би їм обрубати цю контрабанду. ан ніт. йому просто хочеться заробити на обох сторонах.
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10.09.2024 15:38 Ответить
Багато буков...
Ось головне : "проголосували у квітні за виділення Україні військової допомоги,"
Ну i як ?
Все отримали ???
Знову МАГА з Трампом?
Тобi нiхто не казав, що зараз президент США - Джобама, а вiце-президент - камалахерiс?
Що таке PDA, в чиiх руках i грошi i хто iх не дає - шукай, читай.
Можеш погуглити, (якщо вистачить смальцю в головi) бiографiю камадлихерiс - доньки викладача марксистськоi фiлософii з Ямайки та iндуски з найвищоi касти брахманiв. Так що про походження з бiдноти вона бреше.
У 28 рокiв вона працювала помiчником прокурора у захолустному судi у Калiфорнii, але знайшла чорного 60-рiчного коханця, до того ж - одруженого, який засiдав у конгресi Калiфорнii i
забезпечив стрiмку кар`єру, для початку влаштувавши на ТРИ добре оплачуванi посади, де треба було лише получати грошi. Вiн же забезпечив ii "потрiбними знайомствами", коротше - шукай та читай.
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10.09.2024 17:49 Ответить
то ще мало буков. бо до тебе, як до дятла доходить. то потрібно ще більше буков.. не все отримали. бо той пакет передбачає фінансування по кількох лініях - зі складів Пентагону, і з заводів ВПК протягом кількох років. так, саме мага з Трампом! бо той пакет мали проголосувати ще у вересні 23-го року, а проголосували тільки у квітні 24-го року саме "завдяки" маговцям і Трампу.

Президент і Білий дім - це виконавча влада. виконує те, що виділяє Конгрес, а точніше Нижня Палата, де зараз більшість у респів. коли була там більшість у демів, то без проблем виділялись для України попередні пакети військової допомоги. Білий дім робив запит у Конгрес і Ненсі Пелосі проводила голосування швидко по цих пакетах.. а коли Палату зайняли уже респи, то почали блокувати виділення пакетів допомоги Україні. навіть спікера свого принесли в жертву, щоб не поставив на голосування пакет допомоги Україні. от що ти, дятел, маєш читати, а не порпатись у спідній білизні Камали чи Трампа. бо у Трампа тої брудної білизни набагато більше, ніж у Камали. для українців нема значення республіканець чи демократ - вони для українців усі американці і українці вдячні усім американцям за надану нам допомогу. Тут питання тільки в тому, що українці ставляться із симпатією до тих американців і політиків, які нам допомагають, незважаючи на їхню партійну спрямованість. і, відповідно, не симпатизують тим американцям, які блокують виділення допомоги Україні. і не варто тут перекручувати, що Маск чи Трамп ворог для України. це не так. Ворог в України один - це кацапи.
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10.09.2024 18:45 Ответить
Ну слава Богу, дійшло до тупого - Ворог в України один - це кацапи.

Тобто, вам прийнятно, що США очолить повія - соціалістка, яка планує знищити країну за рік-два.
Думаєш, Україні буде від цього добре?
Або ти вважаєш, що байдонута банда дає вам ДОСТАТНЬО допомоги (зброї) і бажаєш продовження цієї ж політики повільного виціджування крові з України і знищення цвіту нації. Ну, так подякуйте своєму байдуну і поставте йому пам'ятник на Хрещатику.
Про те, чому респи не підписували ці 61 мільярд - вам БРЕХАЛИ і продовжують брехати зараз. У квітні підписали - і ви отримали з цього ДВА НІ%УЯ. Тепер вам набрехали, що ці гроші перейдуть на наступний рік - НЕ ПЕРЕЙДУТЬ.
1 жовтня згорять і ті ВЖЕ УКРАЇНСЬКІ майже 9 мільярдів, які буйден приховав, а камадла заштовхала їх собі під *опу і витрачає нишком на свою виборчу кампанію.
Давайте, дебіли, рвіть дупи за соціалістку і соціалізм! Вона вам їх мармеладом намаже.
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10.09.2024 22:41 Ответить
єпанутись, яке ти притрушене маговське гімно...
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10.09.2024 23:03 Ответить
ти імбецил? чи вдаєш тут імбецила? яка допомога Палестині була у вересні 23-го?????????????????? коли на Ізраїль напали тільки 7.10.23... а до того часу Білий дім просив Конгрес виділити 60 млрд допомоги для України. і ніяких пакетів. була тільки мова про виділення допомоги Україні. що, виділили? замість того щоб виділити Україні допомогу, ******* Марджорі пригрозила спікеру Маккартні, що як тільки він це зробить, то йому ініціюють імпічмент. що і зробили. і потім пішло-поїхало. то спікера не могли тижнями обрати, а коли обрали, то голосування допомоги для України відклали далеко у шухляду. бо були нагальніші питання -запобігання шатдану, потім питання стіни почали виставляти, пізніше якусь газову хрінь приплітати до цієї угоди. як не одне, то інше.. спеціально затягували голосування по питанню України. І Трамп своїми заявами все зривав. потім Джонсон до нього чуть лі не кожного тижня їздив на його віллу на переговори. нарешті тільки в квітні "родили" це голосування. брешуть всі кажеш... та це ти, вибл ядь маговська тут брешеш і все перекручуєш. Допомогу мали проголосувати ще у вересні 23-го року, як просив Байден. а проголосували тільки в квітні наступного року "завдяки" маговцям і Трампу. і заява Трампа про те, що він припинить виділяти Україні допомогу як тільки заїде в Білий дім.. тож не неси тут ху йні, недоробок ти маговський.
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10.09.2024 23:15 Ответить
я вірю в те і навіть переконаний у тому, що ти тут несеш повну ху єту..
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11.09.2024 03:36 Ответить
а от тобі і відповіді кандидатів на дебатах:

Кандидат у президенти США Камала Гарріс заявила, Україна повинна виграти війну з Росією а "він (Трамп-ред.) здасть Україну впродовж 24 годин після того, як виграє вибори".

Джерело: пряма трансляція дебатів між Трампом та Гарріс

Деталі: На запитання ведучого дебатів, чи хочете ви, щоб Україна виграла війну, кандидат у президенти США Дональд Трамп сказав, що в інтересах США, щоб війна закінчилися.

Пряма мова Трампа: "Я хочу, щоб ця війна зупинилася, я хочу щоб люди не вмирали мільйонами.

Ми дуже багато грошей дали Україні, більше ніж Європа. Якщо ви подивитеся, цифра величезна.

Я маю добрі відносини і з Путіном і з Зеленським. Вони поважають мене, і не поважають Байдена і навіть не спілкуються з ним.

Ми зараз граємося з вогнем щодо до Третьої світової".

Деталі: Трамп нагадав, що в Путіна є ядерна зброя і можливо він її використає, а можливо ні.

Пряма мова Гарріс: "Він здасть Україну впродовж 24 годин після того, як виграє вибори.

Якби не наша допомога, Путін би вже сидів у Києві. Ми допоможемо Зеленському і його військам, бо в іншому випадку війська Путіна будуть в Польщі".

Ще деталі: Гарріс розповіла про зустріч з Зеленським, та те, як пояснювала йому ситуацію. Вона також сказала, що їздила на східний фланг НАТО у Польщу та Румунію.

Гарріс підкреслила, що завдяки допомозі США, а саме системам ППО, "Джавелінам", Україна може захищатися.

Гарріс наголосила, що США повинні залишатися лідером, щоб захищати міжнародні права і правила.

тож завали своє гниле маговське єпало і загубись накуй з цього сайту, недоробок ти прикацаплений..
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11.09.2024 05:42 Ответить
та вже як є. при Рудому краще точно не буде. зважаючи на його риторику припинити війну за 24 години. який притомний повірить у те, що припинення війни за 24 години відбудеться не за рахунок України? жоден адекватний українець у таке не повірить. бо припинення війни за 24 години - це буде виключно на умовах ху йла - заморозити війну по лінії фронту і віддати кацапам окуповані землі. що, хіба не так? що, Рудий тупне ніжкою чи махне своїм чубом і ху йло забереться з України? ні.
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12.09.2024 02:56 Ответить
ти в Україну повертайся і тут ставай на захист. якщо ні, то тоді забудь дорогу на цей сайт.
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12.09.2024 02:49 Ответить
так, Трамп цього не казав. Це заява Камали. так що тут нічого не перекручено. то ти, ***** док манкуртський (чи кацапський все перекручуєш). однак слова про припинення війни за 24 години - це слова Трампа, які він уже сотню разів озвучував. ну а коли людина притомна і адекватна, то вона розуміє прекрасно, що за 24 години війну закінчити можна тільки заморозкою, тобто капітуляцією України.
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12.09.2024 03:01 Ответить
точні слова Трампа на днях сказав Венс, коли озвучив мирний план, у якому йдеться про заморозку війни по лінії фронту і не вступ України до НАТО. це такий у них план, а не ті фантазії, які ти тут малюш типу "пиши Вова все, що тобі потрібно". які нах томагавки, коли Трамп обіцяв взагалі припинити допомогу Україні. це ж його слова. він сам це сказав. його тоді за язик ніхто не тягнув. і про 3-ю Світову теж він сказав, якщо Камала заїде в Білий дім... дивна логіка. якщо Камала заїде в Білий дім і буде далі продовжувати підтримку України, то це по словам Трампа приведе до 3 Світової війни... а тут Вові каже пиши, шо хочеш.. ну так томагавки тоже приведуть до 3 Світової війни..
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15.09.2024 20:44 Ответить
так, обіцяв. його слова: "Зеленський кожного разу як приїзджає у Штати із черговим візитом, то покидає їх із черговим пакетом допомоги на 60 млрд. я це припиню, коли заїду у Білий дім" - практично дослівна заява Рудого.
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15.09.2024 22:05 Ответить
саме так, неправильно. бо ті гроші, які виділив Конгрес, то з них тільки близько 8 млрд у вигляді грошей в Україну зайдуть. Вся решта суми прийде в Україну виключно у вигляді зброї і ***********.
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15.09.2024 23:15 Ответить
це ти здурів. з пакету допомоги у 60 млрд, 7,8 млрд прийдуть в Україну у вигляді грошей. з них 3,9 млрд уже прийшло. решта 3,9 млрд має надійти до кінця потчного бюджетного року. решта суми поза межами тих 7,8 млрд в Україну прийде у вигляді зброї - а це канал PDA, канал USAI. по каналу PDA, тобто зброя із складів, до кінця поточного фін року має ще поступити 6,2 млрд. Білий дім зробив запит у Конгрес, щоб там проголосували поправку, щоб та сума не згоріла з 1 жовтня, якщо вони не встигнуть на цю суму надати зброю до кінця поточного фін року. а по каналу USAI, тобто зброя по контрактах із заводами ВПК, то з цього цьогорічного проголосованого пакету зброя буде надходити протягом наступних років, знідно контрактів. як надходить сьогодні по контрактах, укладених із заводами ВПК ще у 22-23-му роках. тобто зараз в Україну поступає зброя, кошти на яку були виділені ще у 22-му, 23-му роках у попередніх пакетах.
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16.09.2024 09:39 Ответить
Коли Трамп репетує на весь світ, що адміністрація Байдена виділила Україні вже 200 млрд доларів допомоги американських платників податків і що він це обов'язково припинить як тільки заїде у Білий дім, то тоді так, я за таку піпеточну допомогу, бо з приходом Трампа взагалі ніякої допомоги може не бути. і не треба тут нести дичину, шо Трамп такого не казав і то все перекрутили лівацькі змі. ні, не перекрутили, бо таке він казав. і продовжує говорити. послідовно. що зараз підтверджує і Венс. Недарма ж Трамп обрав собі його у віце. хоча міг би обрати когось іншого, не так покуїстично налаштованого до України як той Венс.
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16.09.2024 21:21 Ответить
соціалізм - це у Швеції. а в совку при кпрс був комунізм. що тоді, що зараз у кацапів нічого не змінилось. колись жирувало політбюро, зараз жирують олігархи. ось і вся суть того "комунізму".
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15.09.2024 20:37 Ответить
так, коли великі податки - це і є по суті соціалізм. капіталісти, бариги виють, що їх податками душать. високі податки - це і є критерій спражнього соціалізму. бо ці податки спрямовуються потім на розвиток соціальних програм, розвиток країни... а в совку не було високих податків, бо в совку і зарплат високих не було. люди пахали спочатку за трудодні, а потім за копійки. а неугодних на Соловки. це не соціалізм і це навіть не комунізм - це тоталітаризм, режим. так само і зараз там. от тільки трошки змінилось, бо коли рухнув совок, то той лепрозорій трохи відкрився для світу на деякий час, поки до влади не привели чергового вождя... і тепер там теж саме - неугодні сидять в колоніях або на тому світі, бидло маса працює, щоб себе прокормити, а левову частку податків розкрадають чиновники-казнокради і олігархи, які взагалі не платять податків, інші зароблені бидломаосю доходи ідуть не на розвиток федерації, а на війни із сусідами, на ракети, на танки..
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15.09.2024 22:16 Ответить
ти притрушене. соціалізм немає нічого спільного від слова взагалі із тою дичиною, яка творилася у совку. так само не мають нічого спільного висери Ілларіонова, твої, Табаха, Веллера із реальним задумом Трампа-Венса щодо України. тільки вороги України можуть топити за Венса, який пропонує заморозити війну по лінії фронту, зняти з кацапів санкції (як говорив Трамп) і гарантувати ху йлу нейтральний статус України. от тоді Україні точно піста. спочатку окупованій частині, а через кілька років після Трампа уже всій решті території України
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16.09.2024 01:58 Ответить
якщо ти так топиш за Трампа, то тоді не так ти маєш ставити питання: а маєш ставити питання так: чому Трамп не змусив ху йла вивести його війська з окупованих українських земель під час своєї каденції? оце була би позиція. а ******* про те, що при Трампі ху йло не зайняло жодного метра українських земель, то дуже сцикунська позиція - зовсім не корлелюється із заявами Рудого закінчити війну за 24 години.

так, нам краще така допомога, ніж її відсутність при Трампі і заморозка війни при Трампі.

Люди з певним рівнем інтелекту мають задавати собі питання: підтримати Трампа можна лише тоді, коли Трамп критикує демократів за те, що вони крпельно допомагають Україні, а от він, коли прийде до влади, то засипле Україну зброєю, щоб вона швидше вигнала орків зі своїх окупованих земель... натомість що? заяви від Трампа про припинення допомоги Україні, про заморозку війни і відмову України від окупованих територій, про зняття санкцій з рашки... ну от хто із притомних українців буде після таких його заяв і дій (блокування виділення Україні допомоги 60 млрд - це саме по вині Трампа і його мага-чортів було і ніяк інакше. і всі ці висери маговських ботів тут на форумі, в тому числі і твої - то повна шляпа - постійні перекручення і маніпуляції). то ж ти, ублю док *******, якщо ти топиш за того, хто проти надання допомоги Україні і за заморозку війни і є ворогом України. а Трампу на Україну пофіг і ми це розуміємо, бо не тільки одному Трампу пофіг на Україну і його мага групі, а ще й багатьом із європейських політиків, комуняк китайських, іранців, комуняк корейських і так далі... їх ще можна якось зрозуміти - бо, як то кажуть, своя сорочка ближче до тіла.. а от тебе, уйобка манкурстського, який був колись українцем, навіть мову українську знає, зрозуміти не можна, бо ти зрадник свого народу, який підтримує тих, хто хоче злити Україну ху йлу, уклавши угоду за 24 години.. дуже глибоко сподіваюсь, що такі поважні республіканці як Майк Помпео, Джон Болтон, Мітч Макконел, голови комітетів у Конгресі (три Майкли) та купа притомних сенаторів і конгресменів не дозволять Рудому і його мага групі заморозити війну і злити Україну кацапам..
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15.09.2024 22:39 Ответить
не надійся, не буде. і ти мабуть знову підеш, як напевно ходив зі своєю ружбайкою у 2020-му на штурм Капітолію. то не ходи, краще пусти собі кулю в лоба. а якщо ти так сильно переживаєш за Америку, то якого х уя ти сюди лізеш? в Америці подібних форумів нема? не українці голосують на американських виборах. тож давай, роби просвітницьку роботу у себе в Штатах, а сюди дорогу забудь, недоумок ти старий. Табаха воно слухає чи Іларіонова.. нормальні люди слухають Діка Чейні, Майка Помпео, далеко не останніх республіканців. а хто такий Табах? чи Іларіонов? їх тільки такі дебіли на зразок тебе можуть слухати. був би зараз у кандидатах від респів Рейган чи сенатор Макейн, то я топив би за респів. но не зараз. не при Рудому і його пришибленій мага, які захопили владу у партії. та це ненадовго. Вибори виграє Камала і респи відправлять Рудого разом з його магою на пенсію, очистять партію від радикалів ізоляціоністів. Зараз чітко проглядається світова тенденція у політичних рухах, де ліві сили дрейфують до центру, а праві сили все більше дрейфують до крайнії праві. ну а з історії усі знають до чого приводять крайні рухи, до фашизму/нацизму.. навіть ти, коли назвав ті мільйони людей біосміттям, то це вже є ознака шовінізму/нацизму/фашизму. зверни з цієї дороги поки ще не пізно, бо погано закінчиш.. а Камала на дебатах влучно парирувала Рудому - чого респи відмовилися від хорошої угоди по кордону? навіть сам Мітч Макконел говорив, що це могла би бути найкраща угода по кордону за багато років. ідеальних угод не буває. тут потрібні компроміси. Тобто якби так щиро Трамп топив за кордон на справах, а не на лозунгах, то цю угоду уклали би ще взимку. Трамп вибрав лозунги, щоб мати потім козир перед виборами. це свідчить про те, що він ніякий не політик, а просто піздабол.
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16.09.2024 02:45 Ответить
та нічого тобі не ясно. як кажуть - років багато, а розуму немає. це про тебе.
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16.09.2024 09:43 Ответить
Що, почало доходити ?
Немає ніякого байдена і не було!
Був третій строк обами.
Немає ніякої кобили харіс - i не буде, буде знову обама.
Але ви маєте шанс цього вже не побачити , обама заборонив вам захищати Крим, обама промовчав у час розпалювання даунбасу, обама крутив краник допомоги Україні, перекриваючи його по півроку, коли рікою лилася кров українців, тепер його банда хоче поставити шльондру ,щоб ії руками додавити Україну.
Мажте лайном Трампа густіше, самогубці!
Щоб відрізати можливість одержати допомогу.
Ви вже й так зіпсували стосунки з республіканцями, добивайте Україну, ідіоти не повинні давати потомства, щоб Цивілізація вижила.
Премія Дарвіна заслужена вами на 500%.
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23.07.2024 00:40 Ответить
Ну Ви ж бачите, абсолютна більшість не розуміє очевидних речей. Підписуюсь під кожним Вашим словом, але нажаль Ви не пробʼєте твердолобих тупарів. Їм сказали, Трамп то погано і це стадо імбіцилів побігло репетувати
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23.07.2024 10:49 Ответить
По перше я ні разу не мазав Трампа та іншіх іноземних політиків лайном, де ви це читали?, а висловлював свеє бачиння відносно їх політики по відношенню до України в площині розрахунків між країнами, воно приблизно таке як ви написав накшталт того що допомоги Україна не отриувала своєчасно і в достатній кількості коли лилася кров українців, але я так розумію що винні всі в тому числі український народ , крім Вас - так званої "української" влади,бувшої чи нинішньої з чим я не згоден, бо вона своєю корупцією і бездіяльністью послабили країну і тим самим запросилили до нас агресивну війну під назвою РФ, а те що в нас після цього, як ви висловилися імбіцілів є шанс не побачити третій строк обами це теж всі розуміють і без таких як ти які де факто мешкають не в Україні , а за кордоном пограбувавши народ , і до речі тебе так турбує щоб ми не давав потомства щоб жили тількі ви , так ви все для цього зробили.
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23.07.2024 16:19 Ответить
Постріл у "молоко".
Я ніколи не належав до влади, виїхав з Украіни на заробітки у кінці 90-х, на виборах 2004-го голосував за Юща , який балотувався у президенти, щоб , як виявилось згодом, ліпити горщики та здати країну даунбасівському бандюзі.
Так що закиди про те, що я грабував український народ залишаться на твоїй совісті ,(бачу, що вона у тебе таки є, тільки розуму малувато).
Перспектива загибелі країни та народу мене бентежить, але якщо мудрий нарід вибрав "балабородька" та "слуг" на свою голову, то голова ця досить дурна, щоб , бачачи "допомогу" від Демпартії та байдуна, рвати дупи на їх підтримку. При тому АВАНСОМ псуючи стосунки с половиною народу США.
Тому я (З гіркотою !) кажу, що ТАКІ остолопи не повинні давати потомства.
ШО НЕЯСНО? (С) Лесь.
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24.07.2024 17:24 Ответить
А можливо Україні не потрібно такої "політики" соплежуйства і знищення українських людей ,щоб ослабити хЙлостан ?
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22.07.2024 21:41 Ответить
Нет, не продолжит т.к. она является ярой сторонницей миграции в США разных людей доброй воли из развивающихся стран и асю свою энергию и средства страны она направит туда. Кроме того она воюет с фашизмом, наиболее яркими представителями в её глазах - это белые мужчины, а т.к. в Украине преимущественно такие и проживают, то какой либо эмпатии от неё ждать не приходится
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22.07.2024 21:47 Ответить
Харрис не будет кандидатом Дем партии на выборах. Она имеет еще меньше шансов чем байден.
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22.07.2024 22:12 Ответить
Обосратушки !
Камадла - кандидат от соцдемпартии.
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08.09.2024 22:06 Ответить
Сумно що політика неескалації та затримки озброєння може продовжитись... а також відсутність якоїсь стратегії по війні
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22.07.2024 22:14 Ответить
Ну тоесть саботировать поставки оружия, и мешать любой помощи Украине. И даже то что обещали морозить. Типа уже Конгресс деньги выделил, а тут администрация байды мурыжит и саботирует. Что байда что харрис - враги Украины. Но эта дебилка не может выиграть у нее антирейтинг больше чем у Трампа, а у Трампа он не маленький. Дайте этому ничтожеству порулить хоть до выборов, что бы Трамп вообще во всех штатах выиграл.
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22.07.2024 22:31 Ответить
Конгресс проголосовал, 3 месяца тому, 61 млрд.долларов Украине, Украина получила, крохи-1.2 млрд.
Финансовый год США заканчивается 30 сентября, через 2 месяца....., видимо, Украина не получит обещанное.....
Гордон предлагал поставить памятник Байдену в Киеве ... разрушенные украинские города...
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23.07.2024 03:53 Ответить
Думаю, так і буде. На Трампа з часом звалиться купа компромату і він почне здуватись. Воно в принципі і так, недолуге створіння пропитане рашиськими бабосами.
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22.07.2024 22:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=A5_GRzLz5Q4 ХАРРИС ПРОТИВ ТРАМПА
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22.07.2024 23:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LUXbSbNGrN0 Камала Гарріс нова ставка демократів. Аналізуємо.
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22.07.2024 23:34 Ответить
Військова допомога Україні-Байденом - це зруйновані міста, десятки тисяч загиблих, 10 млн біженців, заморожування Ленд-лізу, проголосованого Конгресом.
Ленд-ліз, це перемога Великобританії та Рад під час Другої світової війни.
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23.07.2024 03:46 Ответить
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