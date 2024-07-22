Xаррис, скорее всего, продолжит политику Байдена в отношении Украины в случае избрания президентом США, - Politico
Ожидается, что в случае избрания президентом США Камала Харрис продолжит политику нынешней администрации в вопросе российско-украинской войны.
Об этом говорится в материале Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
Аналитики отмечают, если действующий вице-президент США Камала Харрис будет избрана президентом в ноябре, она вступит в должность с опытом во внешней политике, накопленным во время ее работы сенатором в период президентства Дональда Трампа, а также пребыванием на посту вице-президента под руководством Джо Байдена - одного из самых опытных в международных вопросах президентов в истории Америки.
Скорее всего, в большинстве сфер Харрис продолжит реализацию внешнеполитических задач Джо Байдена.
Администрация Харрис, вероятно, предложит решительную поддержку военным усилиям Украины и продолжит инициативы по укреплению альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в условиях геополитического подъема Китая.
Отмечается, что как и Байден, Харрис решительно поддерживает Украину в ее защите от России и, как ожидается, в основном продолжит его политику. В июне этого года вице-президент представляла США на Глобальном саммите мира, где она провела свою шестую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда Харрис выразила решительную поддержку трансатлантического сотрудничества по поддержке Киева.
Ранее в этом году в интервью NBC News Харрис сказала, что Украина может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Вашингтона, поскольку война затягивается.
"Украина нуждается в нашей поддержке". И мы должны ее предоставить", - заявила политик.
Кроме этого, на нынешней Мюнхенской конференции по безопасности Харрис также подтвердила обещание администрации Байдена поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
Также Politico отмечает, что действующий вице-президент была яростным критиком диктатора РФ Владимира Путина, обвиняя его в смерти Алексея Навального. Она раскритиковала нападения России на украинских гражданских лиц как "преступления против человечности" и пообещала привлечь власти в Москве к ответственности.
Издание добавляет, что в случае избрания президентом США, Харрис, вероятно, продолжит жесткую политику администрации Байдена в отношении Китая.
Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.
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Кобыла харис ржала от счастья, сколько "людей доброй воли" идут с рюкзаками наркоты и садятся на пособия от американского бюджета и неоплачиваемую медицину, вместе со своими мрогочисленными вылупками.
Найімовірно? чи точно.
- Говоримо Гаріс , маємо на увзі Обама, цікаво,але щось не зовсім.
таке несеш - аж п`яти потiють.
Всi цi клани - одна сволота. Соцiалiстична.
I менi байдуже, хто там серед них найголовнiший, але полiтика "
дем"соцпартii - ОДНА.
Так що йолопа в дзеркалi побачиш ти, коли туди глянеш.
Доки "крило обами" не " доєдналось до єдиної позиції партії" - камадла НЕ БУЛА СХВАЛЕНА
на роль кандидатки.
Тобто - вирiшальне слово було ЗА ОБАМОЮ.
Та ти все одно не второпаєш.
Скрiзь i завжди командир каже своє слово ОСТАННIМ.
Але - повторюю - я ненавиджу соцiалiзм i соцiалiстiв.
Так що ти не здрискуй, вiдповiдай :
ЧИ ТИ ВIРИШ , ЩО
ОБОЖНЮВАНА ТОБОЮ I ВАШИМ СМЕРДЮЧИМ ПРОСОВКОВИМ КОДЛОМ
КАМАДЛА ДАСТЬ ВАМ РЕШТУ 58 МЛРД?
З пiдписаних у квiтнi 61 млрд.
Ви ж там дупи порвали , скиглячи що "трамп вам 61 лярд не дає".
Ну - дали вам...Чи не дали, а лише пiдписали ?
Ну, воюйте пiдписами. Кацапи здохнуть. Вiд смiху
АБО ХОЧА Б 7,8 МЛРД ЗАЛИШКУ PDA вона вам дасть ???
який по ЗАКОНУ
ВЖЕ ВАШ ???
Часу залишилось - до ПЕРШОГО ЖОВТНЯ.
Той,хто каже,що цi грошi НЕ ЗГОРЯТЬ для вас, а перейдуть на листопад -
АБО IДIOТИ, або падлюки i брехуни.
Так ти хто з них ?
ТИ ВIРИШ ???
Ну, чекайте допомоги вiд кобилихерiс.
ХОТЬ ПОРЖОМ.
Вам Маск забезпечив Стралiнк, а ви його обсераєте.
Як би вам воювати без цього ???
*****, менi стає соромно, що я теж украiнець, коли читаю таке гiвно !!!
Невдячнiсть - найогиднiша КАЦАПСЬКА риса натури.
Ваша кодла - КАЦАПИ !!!
I є про що думати.
Але ви таки невдячнi паскуди.
Замiсть подякувати - ви закидаєте йому пред`яву : "А чому вiн не взяв автомата..."
Ось головне : "проголосували у квітні за виділення Україні військової допомоги,"
Ну i як ?
Все отримали ???
Знову МАГА з Трампом?
Тобi нiхто не казав, що зараз президент США - Джобама, а вiце-президент - камалахерiс?
Що таке PDA, в чиiх руках i грошi i хто iх не дає - шукай, читай.
Можеш погуглити, (якщо вистачить смальцю в головi) бiографiю камадлихерiс - доньки викладача марксистськоi фiлософii з Ямайки та iндуски з найвищоi касти брахманiв. Так що про походження з бiдноти вона бреше.
У 28 рокiв вона працювала помiчником прокурора у захолустному судi у Калiфорнii, але знайшла чорного 60-рiчного коханця, до того ж - одруженого, який засiдав у конгресi Калiфорнii i
забезпечив стрiмку кар`єру, для початку влаштувавши на ТРИ добре оплачуванi посади, де треба було лише получати грошi. Вiн же забезпечив ii "потрiбними знайомствами", коротше - шукай та читай.
Президент і Білий дім - це виконавча влада. виконує те, що виділяє Конгрес, а точніше Нижня Палата, де зараз більшість у респів. коли була там більшість у демів, то без проблем виділялись для України попередні пакети військової допомоги. Білий дім робив запит у Конгрес і Ненсі Пелосі проводила голосування швидко по цих пакетах.. а коли Палату зайняли уже респи, то почали блокувати виділення пакетів допомоги Україні. навіть спікера свого принесли в жертву, щоб не поставив на голосування пакет допомоги Україні. от що ти, дятел, маєш читати, а не порпатись у спідній білизні Камали чи Трампа. бо у Трампа тої брудної білизни набагато більше, ніж у Камали. для українців нема значення республіканець чи демократ - вони для українців усі американці і українці вдячні усім американцям за надану нам допомогу. Тут питання тільки в тому, що українці ставляться із симпатією до тих американців і політиків, які нам допомагають, незважаючи на їхню партійну спрямованість. і, відповідно, не симпатизують тим американцям, які блокують виділення допомоги Україні. і не варто тут перекручувати, що Маск чи Трамп ворог для України. це не так. Ворог в України один - це кацапи.
Тобто, вам прийнятно, що США очолить повія - соціалістка, яка планує знищити країну за рік-два.
Думаєш, Україні буде від цього добре?
Або ти вважаєш, що байдонута банда дає вам ДОСТАТНЬО допомоги (зброї) і бажаєш продовження цієї ж політики повільного виціджування крові з України і знищення цвіту нації. Ну, так подякуйте своєму байдуну і поставте йому пам'ятник на Хрещатику.
Про те, чому респи не підписували ці 61 мільярд - вам БРЕХАЛИ і продовжують брехати зараз. У квітні підписали - і ви отримали з цього ДВА НІ%УЯ. Тепер вам набрехали, що ці гроші перейдуть на наступний рік - НЕ ПЕРЕЙДУТЬ.
1 жовтня згорять і ті ВЖЕ УКРАЇНСЬКІ майже 9 мільярдів, які буйден приховав, а камадла заштовхала їх собі під *опу і витрачає нишком на свою виборчу кампанію.
Давайте, дебіли, рвіть дупи за соціалістку і соціалізм! Вона вам їх мармеладом намаже.
Кандидат у президенти США Камала Гарріс заявила, Україна повинна виграти війну з Росією а "він (Трамп-ред.) здасть Україну впродовж 24 годин після того, як виграє вибори".
Джерело: пряма трансляція дебатів між Трампом та Гарріс
Деталі: На запитання ведучого дебатів, чи хочете ви, щоб Україна виграла війну, кандидат у президенти США Дональд Трамп сказав, що в інтересах США, щоб війна закінчилися.
Пряма мова Трампа: "Я хочу, щоб ця війна зупинилася, я хочу щоб люди не вмирали мільйонами.
Ми дуже багато грошей дали Україні, більше ніж Європа. Якщо ви подивитеся, цифра величезна.
Я маю добрі відносини і з Путіном і з Зеленським. Вони поважають мене, і не поважають Байдена і навіть не спілкуються з ним.
Ми зараз граємося з вогнем щодо до Третьої світової".
Деталі: Трамп нагадав, що в Путіна є ядерна зброя і можливо він її використає, а можливо ні.
Пряма мова Гарріс: "Він здасть Україну впродовж 24 годин після того, як виграє вибори.
Якби не наша допомога, Путін би вже сидів у Києві. Ми допоможемо Зеленському і його військам, бо в іншому випадку війська Путіна будуть в Польщі".
Ще деталі: Гарріс розповіла про зустріч з Зеленським, та те, як пояснювала йому ситуацію. Вона також сказала, що їздила на східний фланг НАТО у Польщу та Румунію.
Гарріс підкреслила, що завдяки допомозі США, а саме системам ППО, "Джавелінам", Україна може захищатися.
Гарріс наголосила, що США повинні залишатися лідером, щоб захищати міжнародні права і правила.
тож завали своє гниле маговське єпало і загубись накуй з цього сайту, недоробок ти прикацаплений..
так, нам краще така допомога, ніж її відсутність при Трампі і заморозка війни при Трампі.
Люди з певним рівнем інтелекту мають задавати собі питання: підтримати Трампа можна лише тоді, коли Трамп критикує демократів за те, що вони крпельно допомагають Україні, а от він, коли прийде до влади, то засипле Україну зброєю, щоб вона швидше вигнала орків зі своїх окупованих земель... натомість що? заяви від Трампа про припинення допомоги Україні, про заморозку війни і відмову України від окупованих територій, про зняття санкцій з рашки... ну от хто із притомних українців буде після таких його заяв і дій (блокування виділення Україні допомоги 60 млрд - це саме по вині Трампа і його мага-чортів було і ніяк інакше. і всі ці висери маговських ботів тут на форумі, в тому числі і твої - то повна шляпа - постійні перекручення і маніпуляції). то ж ти, ублю док *******, якщо ти топиш за того, хто проти надання допомоги Україні і за заморозку війни і є ворогом України. а Трампу на Україну пофіг і ми це розуміємо, бо не тільки одному Трампу пофіг на Україну і його мага групі, а ще й багатьом із європейських політиків, комуняк китайських, іранців, комуняк корейських і так далі... їх ще можна якось зрозуміти - бо, як то кажуть, своя сорочка ближче до тіла.. а от тебе, уйобка манкурстського, який був колись українцем, навіть мову українську знає, зрозуміти не можна, бо ти зрадник свого народу, який підтримує тих, хто хоче злити Україну ху йлу, уклавши угоду за 24 години.. дуже глибоко сподіваюсь, що такі поважні республіканці як Майк Помпео, Джон Болтон, Мітч Макконел, голови комітетів у Конгресі (три Майкли) та купа притомних сенаторів і конгресменів не дозволять Рудому і його мага групі заморозити війну і злити Україну кацапам..
Немає ніякого байдена і не було!
Був третій строк обами.
Немає ніякої кобили харіс - i не буде, буде знову обама.
Але ви маєте шанс цього вже не побачити , обама заборонив вам захищати Крим, обама промовчав у час розпалювання даунбасу, обама крутив краник допомоги Україні, перекриваючи його по півроку, коли рікою лилася кров українців, тепер його банда хоче поставити шльондру ,щоб ії руками додавити Україну.
Мажте лайном Трампа густіше, самогубці!
Щоб відрізати можливість одержати допомогу.
Ви вже й так зіпсували стосунки з республіканцями, добивайте Україну, ідіоти не повинні давати потомства, щоб Цивілізація вижила.
Премія Дарвіна заслужена вами на 500%.
Я ніколи не належав до влади, виїхав з Украіни на заробітки у кінці 90-х, на виборах 2004-го голосував за Юща , який балотувався у президенти, щоб , як виявилось згодом, ліпити горщики та здати країну даунбасівському бандюзі.
Так що закиди про те, що я грабував український народ залишаться на твоїй совісті ,(бачу, що вона у тебе таки є, тільки розуму малувато).
Перспектива загибелі країни та народу мене бентежить, але якщо мудрий нарід вибрав "балабородька" та "слуг" на свою голову, то голова ця досить дурна, щоб , бачачи "допомогу" від Демпартії та байдуна, рвати дупи на їх підтримку. При тому АВАНСОМ псуючи стосунки с половиною народу США.
Тому я (З гіркотою !) кажу, що ТАКІ остолопи не повинні давати потомства.
ШО НЕЯСНО? (С) Лесь.
Камадла - кандидат от соцдемпартии.
Финансовый год США заканчивается 30 сентября, через 2 месяца....., видимо, Украина не получит обещанное.....
Гордон предлагал поставить памятник Байдену в Киеве ... разрушенные украинские города...
Ленд-ліз, це перемога Великобританії та Рад під час Другої світової війни.