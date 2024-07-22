Армия РФ совершила 29 обстрелов Сумщины в течение дня: под огнем оказались 8 громад

В течение дня 22 июля россияне совершили 29 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 78 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОГА.

Обстрелов зазанали, в частности:

Юнаковская громада: с территории РФ вражеский дрон типа "FPV" совершил атаку (1 взрыв), также с 2 вертолетов осуществлены пуски 9 ракет типа НАР.

Белопольская громада: враг бил из ствольной артиллерии (4 взрыва) и минометов (8 взрывов).

Великописаревская громада: 17 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был артобстрел (6 взрывов).

Краснопольская громада: враг ударил из минометов (13 взрывов), нанес удары дронами-камикадзе типа "FPV" (4 взрыва) и обстрел ударным БпЛА самолетного типа (1 взрыв).

Конотопская громада: с территории РФ нанесен ракетный удар (1 взрыв).

Эсманьская громада: были артобстрел (2 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва), обстрелы FPV-дронами (7 взрывов).

Хотинская громада: с вражеского БпЛА квадрокоптерного типа осуществлен сброс взрывного устройства типа ВОГ (1 взрыв).

Новослободская громада: зафиксировано с вражеского БПЛА квадрокоптерного типа сброс взрывного устройства типа ВОГ (1 взрыв).

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