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Последствия вражеских обстрелов Сумщины: 1 человек погиб, 1 ранен. ФОТОрепортаж

В результате российских обстрелов Сумской области за прошедшие сутки, 21 июля, есть многочисленные разрушения, погиб один человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумщины.

"Оккупанты убили человека и еще одного ранили: полицейские Сумщины документируют военные преступления РФ. За прошедшие сутки войска РФ из различных видов оружия открывали огонь по территории Сумской области. Всего зафиксировано 159 ударов", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов повреждены 6 частных авто, 4 гаражных помещения, сельскохозяйственная техника, частный жилой дом, магазин, помещение школы и хозяйственная постройка.

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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини 21 липня 2024 року
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини 21 липня 2024 року
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини 21 липня 2024 року
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини 21 липня 2024 року

Автор: 

обстрел (27129) Сумская область (3125)


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22.07.2024 13:08 Ответить
 
 