Последствия вражеских обстрелов Сумщины: 1 человек погиб, 1 ранен. ФОТОрепортаж

В результате российских обстрелов Сумской области за прошедшие сутки, 21 июля, есть многочисленные разрушения, погиб один человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумщины.

"Оккупанты убили человека и еще одного ранили: полицейские Сумщины документируют военные преступления РФ. За прошедшие сутки войска РФ из различных видов оружия открывали огонь по территории Сумской области. Всего зафиксировано 159 ударов", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов повреждены 6 частных авто, 4 гаражных помещения, сельскохозяйственная техника, частный жилой дом, магазин, помещение школы и хозяйственная постройка.

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