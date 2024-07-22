Последствия вражеских обстрелов Сумщины: 1 человек погиб, 1 ранен. ФОТОрепортаж
В результате российских обстрелов Сумской области за прошедшие сутки, 21 июля, есть многочисленные разрушения, погиб один человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумщины.
"Оккупанты убили человека и еще одного ранили: полицейские Сумщины документируют военные преступления РФ. За прошедшие сутки войска РФ из различных видов оружия открывали огонь по территории Сумской области. Всего зафиксировано 159 ударов", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов повреждены 6 частных авто, 4 гаражных помещения, сельскохозяйственная техника, частный жилой дом, магазин, помещение школы и хозяйственная постройка.
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Чайка Київ
показать весь комментарий22.07.2024 13:08 Ответить Мне нравится 0
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