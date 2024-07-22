На фронте произошло 133 боевых столкновения, больше всего на Покровском и Краматорском направлениях, - Генштаб ВСУ
С начала этих суток по состоянию на 22:00 на фронте произошло 133 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных удара, применив три ракеты, и 71 авиаудар, сбросив 84 КАБа. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 455 дронов-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении враг семь раз безуспешно атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Волчанска и Глубокого.
На Купянском направлении противник восемь раз проводил наступательные штурмы в районах Берестового и Глушковки. Украинские защитники отбили две атаки, еще шесть - пока продолжаются.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 10 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Торского, Новосергиевки, Макеевки, Тернов, а также Серебрянского леса. Шесть атак - отбиты, четыре - до сих пор продолжаются.
На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли отбили шесть вражеских атак в районах Верхнекаменского, Выемки, Спорного, Орехово-Васильевки и Переездного. Сейчас продолжается одна атака вблизи Верхнекаменского. Ситуация под контролем.
На Краматорском направлении противник активизировался, осуществив 28 наступательных действий возле Часова Яра, Бондарного, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Белой Горы, Андреевки и Клещиевки. Силы обороны отбили 21 атаку, еще семь - продолжаются.
Противник несет значительные потери - украинские воины обезвредили 183 оккупанта, из них 66 - безвозвратно. Также уничтожили одну БМП, БМ-21 "Град", миномет, противотанковую пушку МТ-12, склад боеприпасов и две единицы автотранспорта. К тому же, повредили гаубицу "Мста-Б", два миномета, противотанковую пушку МТ-12 и три единицы автотранспорта.
На Торецком направлении россияне 15 раз атаковали украинские войска возле Торецка, Зализного, Нью-Йорка и Пивничного. Четырнадцать боев - завершены, еще одно боестолкновение продолжается.
Наибольшую активность российские захватчики проявили сегодня на Покровском направлении. С начала этих суток россияне 38 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Новоселовка Первая, Ивановка, Пантелеймоновка, Нью-Йорк, Лозоватское, Тимофеевка, Прогресс, Волчье, Яснобродовка и Уманское. Силы обороны отбили 29 атак, девять - еще продолжаются.
По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 176 оккупантов, 69 из них - безвозвратно. Также уничтожены гранатомет "АГС-17" и пять единиц автотранспорта. Кроме этого, повреждены танк и гаубица Д-30.
На Кураховском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Десять атак - отбиты, еще три - до сих пор продолжаются.
Боевые действия на юге
На Ореховском направлении захватчики осуществили одно наступательное действие неподалеку Работино, где потерпели поражение.
На Приднепровском направлении все усилия оккупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций на левобережье Днепра также не имели успеха.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
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