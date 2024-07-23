Общие боевые потери РФ с начала войны – около 568 980 человек (+1220 за сутки), 8288 танков, 15 694 артсистемы, 16 000 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 568 980 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 568980 (+1220) человек,
- танков - 8288 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 16000 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 15694 (+57) ед,
- РСЗО - 1125 (+2) ед,
- средства ППО - 901 (+1) ед,
- самолетов - 362 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12511 (+36),
- крылатые ракеты - 2401 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 21202 (+64) ед,
- специальная техника - 2640 (+3)
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Про К-51 вже давно відомо - вони їх використовують ще з 2023-го Але це не "бомби" а гранати І там "отрута" - всього-навсього отруйна речовина подразнюючої дії Нею демонстрантів ганяють на вулицях Викликає тільки кашель та різь в очах Але у наших солдатів для цього протигази є А з одягу на сонці та вітрі газ випаровується швидко
Те що наші козаки найкращі жодного сумніву не викликає.
16 тис ББМ. Літо 22-го 1 002 ББМ, літо 24-го на зараз 1 053 - якось не поплану все іде по плану, вони дійсно вірили в свою силу і нашу безпомічність.
Первый признак - отказ всех средств связи, полная разрядка аккумуляторов в автомобилях танках и прочей технике, заодно разрядка батареек в мобильниках, в прицелах, в радиостанциях. Затем происходит разрыв электроцепей во всей технике - любой. Это ЭМИ. Все двигатели глохнут, завести нет никакой возможности. Так работает система "Хинган", радиусом 20 км.
Второй - полный отказ всех систем, использующих жидкокристаллические мониторы, выход из строя всех целеуказующих приборов системы ПВО - радары мертвые стоят. Действует система "Альтаир".
Третий - отказы при попытке использования любых видов управляемого оружия - от ПЗРК до ПТУРС.. При попытке использовать снаряды самоликвидируются сразу же... Это система "Ртуть" - на базе МТЛБ такая антенна высокая, теперь у русских в каждом батальоне есть. Работает на 15 километров радиусом.
Четвертый - невозможно использовать дроны-беспилотники. Они либо падают, с выходом из строя навигационки и двигателя, либо садятся в расположении русских. Система "Косуха-4" выводит из строя бортовую аппаратуру самолетов и любых других летательных аппаратов. Система "Автобаза" осуществляет перехват управления беспилотниками. Русские подарили ее иранцам, и те умыкнули секретнейший ударный беспилотник САСШ "Кандагарский зверь".
Пятый признак успеют увидеть и понять не только лишь все. Это феноменальная точность артогня, ведущегося с недосягаемого для украинской артиллерии расстояния. Станции артразведки и наведения российской армии работают через спутники и свои беспилотники. Русские модернизировали снаряды, они у них теперь с системой самонаведения, стали длиннее и несут больше ВВ.
У Украины своих спутников нет. Только два спутника связи... С американских спутников оперативная корректировка огня украртиллерии невозможна.
Десятки (сотни, при необходимости) боевых вертолетов, оседлав все дороги, начинают охоту в тылу за единицами бронетехники, поездами, автомобилями. Ж.д. парализована, разбиты стрелки, взорваны мосты.
В тылу гаснет свет - разбиты подстанции. Гражданские и военные штабы в тылу и отдельные руководители единовременно ликвидируются заранее внедренными группами."
Вгадали майже на 100 відсотків