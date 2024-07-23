Общие боевые потери РФ с начала войны – около 568 980 человек (+1220 за сутки), 8288 танков, 15 694 артсистемы, 16 000 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 568 980 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 568980 (+1220) человек,

танков - 8288 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 16000 (+20) ед,

артиллерийских систем - 15694 (+57) ед,

РСЗО - 1125 (+2) ед,

средства ППО - 901 (+1) ед,

самолетов - 362 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12511 (+36),

крылатые ракеты - 2401 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 21202 (+64) ед,

специальная техника - 2640 (+3)

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