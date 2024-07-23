Россияне снесли последнюю украинскую церковь в оккупированном Крыму

По факту незаконного уничтожения храма Православной Церкви Украины в городе Евпатория начато уголовное производство.

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым и города Севастополя, передает Цензор.НЕТ.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (Нарушение законов и обычаев войны).

"21 июля 2024 года представители оккупационной власти начали демонтаж Крестовоздвиженского храма Православной церкви Украины в г. Евпатория. Этому предшествовало вынесение в 2019 году незаконного решения оккупационного Евпаторийского городского суда о сносе данного храма", - рассказывают правоохранители.

В прокуратуре подчеркивают, что "такие действия грубо нарушают требования статьи 147 Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны (1949 года), которая запрещает разрушение собственности, не оправданное военной необходимостью, а также статьи 56 Гаагского положения о законах и обычаях войны (1907 года), прямо предусматривающей защиту религиозных учреждений от захвата, уничтожения или умышленного повреждения".

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Отмечается, что в феврале 2024 года прокуратура автономии совместно с общественной организацией Global Rights Compliance направила в Международный уголовный суд информационное представление о преступлениях российской оккупационной власти против религиозных групп в Крыму.

Данное представление содержит доказательства системности преследований и давления на религиозные общины в Крыму, в том числе, путем уничтожения храмов Крымской епархии Православной церкви Украины (ссылка).

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