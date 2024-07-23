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Россияне снесли последнюю украинскую церковь в оккупированном Крыму

Знищення останньої української церкви в Криму

По факту незаконного уничтожения храма Православной Церкви Украины в городе Евпатория начато уголовное производство.

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым и города Севастополя, передает Цензор.НЕТ.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (Нарушение законов и обычаев войны).

"21 июля 2024 года представители оккупационной власти начали демонтаж Крестовоздвиженского храма Православной церкви Украины в г. Евпатория. Этому предшествовало вынесение в 2019 году незаконного решения оккупационного Евпаторийского городского суда о сносе данного храма", - рассказывают правоохранители.

В прокуратуре подчеркивают, что "такие действия грубо нарушают требования статьи 147 Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны (1949 года), которая запрещает разрушение собственности, не оправданное военной необходимостью, а также статьи 56 Гаагского положения о законах и обычаях войны (1907 года), прямо предусматривающей защиту религиозных учреждений от захвата, уничтожения или умышленного повреждения".

Также смотрите: Оккупанты нанесли удары дронами по храму на Херсонщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Отмечается, что в феврале 2024 года прокуратура автономии совместно с общественной организацией Global Rights Compliance направила в Международный уголовный суд информационное представление о преступлениях российской оккупационной власти против религиозных групп в Крыму.

Данное представление содержит доказательства системности преследований и давления на религиозные общины в Крыму, в том числе, путем уничтожения храмов Крымской епархии Православной церкви Украины (ссылка).

Читайте: Россияне вывели все свои сторожевые корабли из оккупированного Крыма, - ВМС

Автор: 

Крым (26365) оккупация (10119) прокуратура (5005) церковь (1322)


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Топ комментарии
+16
Україна отримала зруйнований світовою війною, депортаціями i безгосподарністю Крим у 1954 році. І перетворила його на «всесоюзну здравницю».

За шість десятиліть - з 1954 по 2014 рік - Україна зробила в Криму більше, ніж Російська імперія та РРФСР разом узяті за попередні 170 років.
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23.07.2024 02:02
+16
Коли в Україні заборонять МП і націоналізують будівлі МП ?
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23.07.2024 05:28
+15
завжди казав - око за око, найкращій вид ведення війни, а то "ми ж не такі" вже в печінках сидить, он Ізраіль куячить всіх підряд не оглядаючись, та й всі ставали, вже стихли засідання ООН, протести та інше
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23.07.2024 04:35
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Україна отримала зруйнований світовою війною, депортаціями i безгосподарністю Крим у 1954 році. І перетворила його на «всесоюзну здравницю».

За шість десятиліть - з 1954 по 2014 рік - Україна зробила в Криму більше, ніж Російська імперія та РРФСР разом узяті за попередні 170 років.
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23.07.2024 02:02 Ответить
Росія масово заселяє Крим своїми громадянами та витісняє корінне населення.
Такі ж механізми використовували Російська імперія, Радянський Союз та інші імперії світу, коли намагалися завоювати територію та заселити її лояльним населенням.
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23.07.2024 02:10 Ответить
Теж саме робили США і Канада у XIX сторіччі.
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23.07.2024 06:24 Ответить
Те ж саме робили кацапи з церквами у Киевi, коли проводили монголо-татар найкоротшим шляхом до Киiва.
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23.07.2024 08:00 Ответить
Ти при цьому був присутній? Чи то тобі розповів Данило Галицький, коли він з монголо-татарами ходив до Польщі з Угорщиною?
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23.07.2024 16:41 Ответить
таку маячню вам у ********** на паРаша1 вповіли ???
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23.07.2024 18:16 Ответить
Ні! У вікіпедії вичитав.
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24.07.2024 07:28 Ответить
не читайте цю дурну вікіпедію, яку може правити кожен дурний кацап що хоч трохи навчився грамоти ...
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24.07.2024 08:33 Ответить
Справа у тому, що це україномовна вікіпедія.
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24.07.2024 14:23 Ответить
ви що думаєте що україномовна вікіпедія є щось краще ніж кацапомовна ??? кацап або прокацаплений зебіл, з України, може також її правити не знаючи навіть мови, для цього існують гугл транслейт, інші алгоритми машинного перекладу, такер ще ШІ додався - такого понаписують ...
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24.07.2024 14:28 Ответить
пофіг на те що робили у США англійці, французи, іспанці 150-200 років тому, у ХІХ сторіччі !!! ми зараз живемо в Україні у ХХІ сторіччі, мені болить за Україну, українців !!! найбільшим ворогом України, українців, українства за останні 300-500 років була немита мацковія-паРаша !!!
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23.07.2024 10:06 Ответить
Пофіг це - It's a different thing?
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23.07.2024 16:48 Ответить
УРСР у складі СРСР
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23.07.2024 07:04 Ответить
А точніше?
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23.07.2024 09:12 Ответить
завжди казав - око за око, найкращій вид ведення війни, а то "ми ж не такі" вже в печінках сидить, он Ізраіль куячить всіх підряд не оглядаючись, та й всі ставали, вже стихли засідання ООН, протести та інше
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23.07.2024 04:35 Ответить
Коли в Україні заборонять МП і націоналізують будівлі МП ?
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23.07.2024 05:28 Ответить
Більше того ,зробити штраф за поширення ідеології нквс-рпц-мп 17-25 тис.

дивлюся щось ця тема притихла з мп , а шкідливість цього утворення просто неймовірна для суспільства
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23.07.2024 06:27 Ответить
Треба послати усіх депутатів і працівників ОПУ і КМУ НА ПОЛИГРАФ з одним питанням « ти вірянин МП ?»
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23.07.2024 09:10 Ответить
Як не стане зе.
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23.07.2024 07:14 Ответить
Сьогодні голосування за заборону упц мп , уся подляковська рать піднята по тривозі для зриву голосування - пильнуйТЕ!
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23.07.2024 08:59 Ответить
Ми пильнуймо . Ось 9 ранку, і на Цензору має бути про це стаття , щоб форумчане массово сказали ФУ цім депутатам до голосування, а не після. Депутати читають
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23.07.2024 09:08 Ответить
бужанському і дмитруку не кажіть...
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23.07.2024 07:48 Ответить
А що ви хтiли вiд самозванноi нехристi, та ще й з анафемою у 500 рокiв вiд Вселенського Патрiарха?
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23.07.2024 07:50 Ответить
ЗЫ... Карл, слышишь, самозванная гундяевско-сатанистская церковь, без права править службу в храмах ( без томоса), куролесит по Украине и еще не изгнана за незаконную деятельность. Карл, я опупеваю с того, кто именно создал этот сатанат. Изначально, самозванную церковь аннулировал петр-мужеложец. переподчинив ее государству, при этом назвав церковным департаментом. Далее в 1917-1920-х годах членин повзрывал большинство церквей, служителей тех церквей пересадил, расстрелял... одним словом, уничтожил, как опиум для народа... Карл, увага! В 1943 году сгалин реанимировал, то, что язык не поворачивается назвать церковью, назвав то недоразумение московским сатанатом. Сгалин дал будущим гундяевце-кгбэшникам томос на службу в сатанате, а в Украине с этим лайном носятся, как с писаной торбой.
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23.07.2024 08:23 Ответить
Точь также и РФ в ООН, не имеет своего кресла , а тупо уселась в перекосившееся кресло несуществующего СССР. АТУ цапорилих зо всих усюд.
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23.07.2024 08:25 Ответить
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23.07.2024 08:17 Ответить
Тю, чуть не забыл, Карл, почитай "Трактат о двух сарматиях от Меховского , свидетеля тех событий, бо путешествовал среди дыкунiв Московii... Меховский пишет, что хоть Московия была отдельным государством (1517г), но религией подчинялась Митрополиту РУСИ (Львовско-киевской). Исидор, бывший киевский митрополит, по языку и образованию ученейший грек, во время папы Евгения IV прибыл поездом в сто лошадей на Флорентийский собор, и добившись унии с Римской церковью, вернулся в Русию. Но когда он прибыл миссией в Московию (Московская Церковь была подчинена Львовско-Киевской Церкви) и стал проповедовать подчинение Риму, московиты незаконно (на эту процедуру имел право только Константинопольский Собор) лишили его сана и предали смерти. Следует также обратить внимание на существенную деталь в жизни жителей Московии (1500-е годы), которая в свое время повергла в шок своей жестокостью даже татар: Пермскую (Permska) область (ареал обитания народа пермь), почитавшую идолов, князь Московский Иван, около двадцати лет тому назад принудил принять крещение по руському (Киевскому) или греческому обряду. Он поставил там владыку, то есть епископа, по имени Стефан , чтобы тот донес до них слово Божье, но дикари, по уходе князя, содрали с него кожу заживо и умертвили.
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23.07.2024 08:49 Ответить
Карл, мабуть, у німеччіні
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23.07.2024 09:12 Ответить
То нiц, ондого(западно-одесское наречие), поряд пильно прислухаеться.
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23.07.2024 11:55 Ответить
Скільки кацапських церков знесено в Україні?
Жодноі.
Знаєте чому? Тому що прихожани цих церков-електорат Вови.
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23.07.2024 09:05 Ответить
Зате в нас... іуди навіть не соромляться.
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23.07.2024 09:06 Ответить
надо все масковские гадюшники позакрывать а их попов обменять на украинских пленных. в Каменец Подольске большинство церквей с масковскими попами. И уходить не собираются.
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23.07.2024 10:00 Ответить
Ага, щас, підуть! А де ж вони харчуватися будуть, та за чій кошт?
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23.07.2024 10:45 Ответить
Асиміляція(знищення) українців московитами триває!! А наші толерасти задовбали ,здають Україну рашистам гоптом та вроздріб!!))
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23.07.2024 12:02 Ответить
А шо Папа?
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23.07.2024 17:19 Ответить
 
 